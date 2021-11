Tổ hợp tác chiến điện tử của phe ly khai hạ UAV Ukraine

Các đơn vị của Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công mới vào các vị trí của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng. Hiện nay dân quân DPR hiện vẫn chưa có phương tiện, để có thể phát hiện UAV của phía Ukraine. Những chiếc UAV của Ukraine này có nhiệm vụ quan sát và sửa bắn cho pháo binh; nhưng sau đó lực lượng dân quân LPR đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Triton M1 và đã ép hạ cánh thành công một chiếc UAV của Quân đội Ukraine. Tờ Marochko live Telegram tường thuật: “Đêm 31/10 đến ngày 1/11/2021, các đơn vị pháo binh của Lữ đoàn 30 Quân đội Ukraine, lại một lần nữa dùng UAV để trinh sát phát hiện các mục tiêu trên địa bàn N của làng Lozovoe, nhằm chuẩn bị cho cuộc tiến công bằng hỏa lực pháo cỡ lớn. Nhờ sự cảnh giác của lực lượng dân quân LPR, cùng với sự hỗ trợ của trạm tác chiến điện tử Triton M1, tín hiệu điều khiển và dẫn đường của máy bay không người lái Ukraine đã bị triệt tiêu, sau đó kẻ thù đã ngừng trinh sát và từ bỏ ý định của mình”. Đây là điều khác xa so với thủ đoạn đối phó của lực lượng ly khai với Quân đội Ukraine trong tuần qua; điều này cho thấy rằng các nước cộng hòa nhân dân tự xưng giữ tình hình trong tầm kiểm soát. Đồng thời, trên một số hướng, quân đội Ukraine hoàn toàn buộc phải rút lui. Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE ghi lại việc vận chuyển ít nhất một tiểu đoàn xe tăng T-72 của Ukraine về phía Horlivka. Vào ngày 31/10, một tiểu đoàn xe tăng của Quân đội Ukraine đã được phát hiện tại nhà ga Konstantinovka, cách tiền tuyến khoảng 20 km. Vào sáng ngày 2/11, xe tăng Ukraine đã di chuyển 10 km đến khu vực tập kết để chuẩn bị làm công tác chuẩn bị chiến đấu; có khả năng để Quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công khu vực Horlivka và các khu dân cư gần đó. Theo số liệu của OSCE, đã có 24 xe tăng T-72 được chuyển đến khu vực. Theo phái đoàn giám sát của OSCE, số xe tăng trên của Ukraine đã đến Konstantinovka vào ngày 31/10, sau đó số xe tăng này được nhanh chóng đưa xuống khỏi các toa tàu. Hiện không có bình luận chính thức nào từ các đại diện của OSCE về việc bố trí xe tăng của Quân đội Ukraine, nhưng theo một số nguồn tin, một số xe tăng của Quân đội Ukraine đã được nhìn thấy ở khu vực lân cận nhà ga Dileyevka. Nhận định về việc đưa vũ khí của Ukraine tới biên giới khu vực Donetsk và Luhansk, có thể Quân đội Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn trong thời gian tới. Hơn nữa, tình hình chỉ ra rằng, cuộc tấn công được lên kế hoạch dọc theo toàn bộ mặt trận. Trước đó, Quân đội Ukraine đã đưa thêm ít nhất 8 khẩu pháo tầm xa MSTA-B về phía Donbass cũng bằng đường tàu hỏa. Như vậy những vũ khí hiện đại nhất của phía Quân đội Ukraine gần như đã được tập trung về phía khu vực biên giới phía Đông. Trước tình hình leo thang nghiêm trọng ở khu vực Donbass, buộc Nga phải phản ứng ngay lập tức trước mối đe dọa có thể xảy ra đối với lãnh thổ Nga, cũng như không để rơi vào thế bị động, bất ngờ. Theo truyền thông Nga và phương Tây, hàng trăm xe tăng, xe bọc thép hạng nhẹ, hàng chục đơn vị pháo phản lực và pháo tự hành, xe tải quân sự và hàng nghìn binh lính với vũ khí đầy đủ đã được nhìn thấy gần biên giới Ukraine. Do tránh các hành động khiêu khích có thể xảy ra, quân đội Nga được triển khai ở khoảng cách ít nhất một trăm km. Khi nhận được lệnh, quân đội Nga sẽ chỉ cần khoảng 3 giờ để tiến quân, trong khi sự xuất hiện của các lực lượng chủ lực sẽ có thể trong vòng 8-10 giờ. Theo phóng viên của tờ Politico, hiện tại các đội hình lớn nhất của quân đội Nga đã được phát hiện ở khu vực Yelnya; ngoài ra đã các đoàn tàu với xe tăng và pháo đã được phát hiện ở khoảng cách 120-150 km từ biên giới Ukraine. Đánh giá qua các hình ảnh vệ tinh, có thể thấy việc hình thành một doanh trại dã chiến lớn trên lãnh thổ khu vực Smolensk; mặc dù đến nay, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về điều này từ Bộ Quốc phòng Nga. Vài ngày sau khi quân đội Ukraine tấn công DPR và sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ, một loạt xe tăng T-72B của Quân đội Nga với hệ thống “mái che”, có khả năng chống được đạn tên lửa Javielin và các loại vũ khí tiến công theo kiểu “đột nóc” đã được nhìn thấy tại một nhà ga ở Krasnodar. Theo các nguồn tin địa phương, đoàn tàu đang di chuyển về phía biên giới Nga - Ukraine để đảm bảo an ninh; điều này đặt ra nhiều câu hỏi về bối cảnh của một cuộc xung đột mới ở Donbass. Video quay cảnh vũ khí Nga chuyển đến Miền Đông.

Các đơn vị của Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công mới vào các vị trí của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng. Hiện nay dân quân DPR hiện vẫn chưa có phương tiện, để có thể phát hiện UAV của phía Ukraine. Những chiếc UAV của Ukraine này có nhiệm vụ quan sát và sửa bắn cho pháo binh; nhưng sau đó lực lượng dân quân LPR đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Triton M1 và đã ép hạ cánh thành công một chiếc UAV của Quân đội Ukraine. Tờ Marochko live Telegram tường thuật: “Đêm 31/10 đến ngày 1/11/2021, các đơn vị pháo binh của Lữ đoàn 30 Quân đội Ukraine, lại một lần nữa dùng UAV để trinh sát phát hiện các mục tiêu trên địa bàn N của làng Lozovoe, nhằm chuẩn bị cho cuộc tiến công bằng hỏa lực pháo cỡ lớn. Nhờ sự cảnh giác của lực lượng dân quân LPR, cùng với sự hỗ trợ của trạm tác chiến điện tử Triton M1 , tín hiệu điều khiển và dẫn đường của máy bay không người lái Ukraine đã bị triệt tiêu, sau đó kẻ thù đã ngừng trinh sát và từ bỏ ý định của mình”. Đây là điều khác xa so với thủ đoạn đối phó của lực lượng ly khai với Quân đội Ukraine trong tuần qua; điều này cho thấy rằng các nước cộng hòa nhân dân tự xưng giữ tình hình trong tầm kiểm soát. Đồng thời, trên một số hướng, quân đội Ukraine hoàn toàn buộc phải rút lui. Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE ghi lại việc vận chuyển ít nhất một tiểu đoàn xe tăng T-72 của Ukraine về phía Horlivka. Vào ngày 31/10, một tiểu đoàn xe tăng của Quân đội Ukraine đã được phát hiện tại nhà ga Konstantinovka, cách tiền tuyến khoảng 20 km. Vào sáng ngày 2/11, xe tăng Ukraine đã di chuyển 10 km đến khu vực tập kết để chuẩn bị làm công tác chuẩn bị chiến đấu; có khả năng để Quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công khu vực Horlivka và các khu dân cư gần đó. Theo số liệu của OSCE, đã có 24 xe tăng T-72 được chuyển đến khu vực. Theo phái đoàn giám sát của OSCE, số xe tăng trên của Ukraine đã đến Konstantinovka vào ngày 31/10, sau đó số xe tăng này được nhanh chóng đưa xuống khỏi các toa tàu. Hiện không có bình luận chính thức nào từ các đại diện của OSCE về việc bố trí xe tăng của Quân đội Ukraine, nhưng theo một số nguồn tin, một số xe tăng của Quân đội Ukraine đã được nhìn thấy ở khu vực lân cận nhà ga Dileyevka. Nhận định về việc đưa vũ khí của Ukraine tới biên giới khu vực Donetsk và Luhansk, có thể Quân đội Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn trong thời gian tới. Hơn nữa, tình hình chỉ ra rằng, cuộc tấn công được lên kế hoạch dọc theo toàn bộ mặt trận. Trước đó, Quân đội Ukraine đã đưa thêm ít nhất 8 khẩu pháo tầm xa MSTA-B về phía Donbass cũng bằng đường tàu hỏa. Như vậy những vũ khí hiện đại nhất của phía Quân đội Ukraine gần như đã được tập trung về phía khu vực biên giới phía Đông. Trước tình hình leo thang nghiêm trọng ở khu vực Donbass, buộc Nga phải phản ứng ngay lập tức trước mối đe dọa có thể xảy ra đối với lãnh thổ Nga, cũng như không để rơi vào thế bị động, bất ngờ. Theo truyền thông Nga và phương Tây, hàng trăm xe tăng, xe bọc thép hạng nhẹ, hàng chục đơn vị pháo phản lực và pháo tự hành, xe tải quân sự và hàng nghìn binh lính với vũ khí đầy đủ đã được nhìn thấy gần biên giới Ukraine. Do tránh các hành động khiêu khích có thể xảy ra, quân đội Nga được triển khai ở khoảng cách ít nhất một trăm km. Khi nhận được lệnh, quân đội Nga sẽ chỉ cần khoảng 3 giờ để tiến quân, trong khi sự xuất hiện của các lực lượng chủ lực sẽ có thể trong vòng 8-10 giờ. Theo phóng viên của tờ Politico, hiện tại các đội hình lớn nhất của quân đội Nga đã được phát hiện ở khu vực Yelnya; ngoài ra đã các đoàn tàu với xe tăng và pháo đã được phát hiện ở khoảng cách 120-150 km từ biên giới Ukraine. Đánh giá qua các hình ảnh vệ tinh, có thể thấy việc hình thành một doanh trại dã chiến lớn trên lãnh thổ khu vực Smolensk; mặc dù đến nay, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về điều này từ Bộ Quốc phòng Nga. Vài ngày sau khi quân đội Ukraine tấn công DPR và sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ, một loạt xe tăng T-72B của Quân đội Nga với hệ thống “mái che”, có khả năng chống được đạn tên lửa Javielin và các loại vũ khí tiến công theo kiểu “đột nóc” đã được nhìn thấy tại một nhà ga ở Krasnodar. Theo các nguồn tin địa phương, đoàn tàu đang di chuyển về phía biên giới Nga - Ukraine để đảm bảo an ninh; điều này đặt ra nhiều câu hỏi về bối cảnh của một cuộc xung đột mới ở Donbass. Video quay cảnh vũ khí Nga chuyển đến Miền Đông.