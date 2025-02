Ấn Độ từ bỏ tên lửa R-73 Nga, thay bằng vũ khí của Pháp

Ấn Độ đang dần loại bỏ vũ khí của Nga, khi nước này tìm cách tích hợp các hệ thống hoặc phương án thay thế bằng vũ khí sản xuất trong nước, để không bị ràng buộc với chuỗi cung ứng của Nga. Các thông tin từ các nguồn tin của Ấn Độ, cho biết tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 do Nga sản xuất hoàn toàn, một thành phần quan trọng của kho vũ khí trang bị cho chiến đấu cơ chủ lực Su-30MKI của Ấn Độ, sẽ được loại bỏ để chuyển sang sử dụng Tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến (ASRAAM). Theo các nguồn tin này, Ấn Độ hiện đang nỗ lực tích hợp ASRAAM vào biến thể "Super Sukhoi" từ Su-30MKI, đây là phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu do Ấn Độ thực hiện. Tên lửa này do nhà sản xuất quốc phòng châu Âu MBDA phát triển và Không quân Ấn Độ, đang hợp tác với công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) và Bharat Dynamics Limited (BDL) để tích hợp. ASRAAM là tên lửa tiên tiến, được thiết kế cho không chiến tầm gần, có khả năng cơ động và độ chính xác cao. Nhiệm vụ của tên lửa này là cung cấp lợi thế chiến thuật, trong các cuộc không chiến phức tạp trong tầm nhìn của phi công.Tên lửa ASRAAM có chiều dài khoảng 290 cm với đường kính 165 mm và nặng khoảng 88 kg, tương đối nhẹ và phù hợp để tích hợp với nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau, bao gồm Eurofighter Typhoon, F/A-18 và F-35. Tên lửa này sử dụng động cơ tên lửa rắn hai tầng, giúp đạt tốc độ vượt quá Mach 3. Hệ thống dẫn đường của tên lửa ASRAAM, sử dụng một đầu dò hồng ngoại có độ phân giải cao, giúp theo dõi và nhận dạng mục tiêu tự động, với sự can thiệp tối thiểu của phi công, ngay cả trong những môi trường đầy thách thức. Tên lửa ASRAAM rất tiên tiến, khi được trang bị đầu dò hồng ngoại với góc quan sát rộng, có khả năng phát hiện mục tiêu 360 độ xung quanh máy bay. Hệ thống dẫn đường được thiết kế để duy trì khóa mục tiêu nhanh chóng và ổn định, ngay cả khi chúng thực hiện các thao tác phức tạp. Được trang bị hệ thống dẫn đường điều khiển bằng cánh đuôi và khí động học hiệu suất cao, ASRAAM có thể thực hiện các cú ngoặt gấp và tăng tốc nhanh khi thay đổi hướng. Những khả năng này, khiến nó đặc biệt phù hợp cho các cuộc giao tranh không đối không, nơi tốc độ và khả năng cơ động là rất quan trọng. Tên lửa ASRAAM được trang bị đầu đạn phân mảnh mạnh, được thiết kế để tối đa hóa sức phá hủy đối với máy bay có khả năng cơ động cao. Đầu đạn này được trang bị ngòi nổ tiệm cận và chạm nổ khi va chạm trực tiếp, giúp tăng đáng kể khả năng tấn công thành công. ASRAAM được thiết kế, với thời gian phản ứng cực nhanh trong những tình huống không chiến quan trọng và đặc biệt hiệu quả đối với các mục tiêu nằm trong tầm nhìn của phi công, nhờ khả năng tương thích với hệ thống ngắm "bắn và quên". Sự kết hợp giữa các công nghệ tiên tiến, giúp ASRAAM trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu, cho không chiến hiện đại. Khi so sánh tên lửa ASRAAM với R-73 (NATO gọi là AA-11 Archer), rõ ràng là cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong không chiến tầm gần, nhưng có những đặc điểm và công nghệ riêng biệt, xác định lợi thế của chúng trong nhiều tình huống khác nhau. ASRAAM nhấn mạnh khả năng cơ động và độ chính xác cao, tận dụng đầu dò hồng ngoại 360 độ và động cơ tên lửa hai tầng, để đạt tốc độ vượt quá Mach 3. Còn R-73 được ca ngợi vì khả năng cơ động tuyệt vời và dẫn đường tự động sau khi phóng, nhờ hệ thống lái bằng cánh đuôi độc đáo. Nó cũng có đầu đạn cực kỳ hiệu quả, biến nó thành một sát thủ trong các cuộc không chiến tầm gần. Mặc dù cả hai tên lửa trên, đều được thiết kế để chiến đấu trên không tầm gần, nhưng khái niệm hoạt động và tích hợp vào máy bay của chúng lại khác nhau. ASRAAM được thiết kế để hoạt động kết hợp với máy bay chiến đấu hiện đại và hệ thống quản lý không quân theo kiểu phương Tây, mang lại cho nó lợi thế trong các tình huống chiến thuật phức tạp. Ngược lại, tên lửa R-73 được biết đến với khả năng tích hợp dễ dàng vào máy bay Nga và khả năng phóng từ nhiều góc độ khác nhau, ngay cả trong các cuộc diễn tập. Trên thực tế, R-73 cũng đã được thử lửa trong một số trận không chiến, còn ASRAAM thì chưa. Việc nâng cấp chiến đấu cơ Su-30MKI của Ấn Độ, lên chuẩn "Super Sukhoi", đánh dấu sự hiện đại hóa đáng kể của một trong những máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Ấn Độ. Dự án này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả chiến đấu của máy bay, bằng cách kết hợp các công nghệ tiên tiến của phương Tây, giúp cải thiện đáng kể khả năng không chiến của máy bay. Là một phần của chương trình Super Sukhoi, Su-30MKI được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực mới, thiết bị điện tử nâng cao và hệ thống radar hiện đại, giúp cải thiện khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không. Trọng tâm chính của quá trình hiện đại hóa, là tích hợp tên lửa và vũ khí mới, bao gồm các biến thể tiên tiến hơn của tên lửa không đối không như ASRAAM. Khả năng mới này, giúp Super Sukhoi tấn công và tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa hơn, kết hợp với khả năng cơ động được cải thiện của máy bay, giúp Không quân Ấn Độ duy trì lợi thế chiến lược trong khu vực. Ngoài ra, việc nâng cấp Su-30MKI, bao gồm các hệ thống quản lý và liên lạc tiên tiến, tăng cường sự phối hợp giữa các nền tảng và trung tâm chỉ huy khác nhau. Super Sukhoi không chỉ nhằm mục đích tăng cường sức mạnh chiến đấu của Không quân Ấn Độ, mà còn giúp nước này giải quyết các mối đe dọa ngày càng gia tăng trong khu vực. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh ở Nam Á, những nâng cấp như vậy rất quan trọng để duy trì an ninh quốc gia của Ấn Độ. (nguồn ảnh Bulgarian Military, ANI, Wikipedia).

