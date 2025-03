Cận cảnh Honda Giorno+ Disney Fantasia đặc biệt tại Việt Nam

Mới đây, một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM về nhập về lô hàng 10 chiếc Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition mới. Đây là bản sản xuất giới hạn, lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình âm nhạc Fantasia của Walt Disney ra đời năm 1940 và năm 2025 kỷ niệm 85 năm bộ phim hoạt hình này. Xe mang nhiều hình ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim này, đặc biệt là hình tượng chú chuột Mickey trong vai phù thủy tập sự. So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe ga Honda Giorno+ Disney 2025 vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể. Những điểm nhấn khác biệt ở các trang trí trên thân xe và kiểu phối màu theo nhân vật chuột Mickey. Honda Giorno+ Disney Fantasia đặc biệt tại Việt Nam vẫn trang bị đèn pha LED kèm dải định vị ban ngày ở giữa. Màu giàn áo xanh chủ đạo của xe là màu áo chuột Mickey. Ở yếm xe phía trước, logo kỷ niệm 85 năm ngày bộ phim ra đời được đặt ở giữa. Xe trang bị đèn xi-nhan dạng halogen. Chắn bùn phía trước và gác để chân phía trước người lái có màu đỏ, màu của chiếc áo choàng chuột Mickey mặc khi hóa thân thành phù thủy tập sự. Dưới tay lái của Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition cũng có huy hiệu kỷ niệm 85 năm ngày bộ phim hoạt hình ra đời. Đi kèm là số thứ tự xe được sản xuất. Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition được trang bị chìa khóa thông minh đa chức năng. Dưới vị trí này có hình ảnh chiếc chổi được chuột Mickey làm phép. Trong phim Fantasia, chiếc chổi có thể cầm xô nước và làm việc như con người. Phần yên xe của Honda Giorno+ Disney Fantasia thoải và phân tầng nhẹ, bọc lớp da màu nâu. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.902 x 683 x 1.144 mm, tức nhỉnh hơn "người anh em" là chiếc Sh Mode (1.950 x 669 x 1.100 mm) đang bán chính hãng ở Việt Nam. Cốp chứa đồ của xe có dung tích 30 lít, nhỏ hơn Lead khoảng 7 lít. Ở Việt Nam, mẫu xe điện Dat Bike Quantum có cốp lớn nhất trong phân khúc xe máy phổ thông, dung tích 41 lít. Bên hông xe là hình ảnh chuột Mickey làm phép thuật, tạo ra dải sao nhiều màu sắc. Tên của bộ phim cũng có trên vị trí này. Mẫu xe ga bản đặc biệt có đèn hậu LED như bản thường. Thiết kế tổng thể của Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years mềm mại, thời trang, hướng đến khách hàng chủ yếu là phái nữ. Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition sử dụng động cơ eSP+, xi-lanh đơn, dung tích 125cc, phun xăng điện tử và làm mát bằng dung dịch. Xe vận hành mượt mà nhờ hộp số vô cấp CVT và tích hợp công nghệ Idling Stop giúp tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó, hệ thống phanh ABS ở bánh trước đảm bảo an toàn khi di chuyển. Hiện tại, giá xe Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition tại Việt Nam chưa được công bố nhưng dự đoán sẽ cao hơn nhiều so với phiên bản thường đang bán tại một số cửa hàng tại Việt Nam. Ở Thái Lan, mẫu xe này có giá khoảng 2.193 USD (tương đương 55 triệu đồng). Với số lượng giới hạn cùng thiết kế độc đáo, mẫu xe hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của những tín đồ xe tay ga thời trang và người hâm mộ Disney. Video: Xem Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition.

Mới đây, một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM về nhập về lô hàng 10 chiếc Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition mới. Đây là bản sản xuất giới hạn, lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình âm nhạc Fantasia của Walt Disney ra đời năm 1940 và năm 2025 kỷ niệm 85 năm bộ phim hoạt hình này. Xe mang nhiều hình ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim này, đặc biệt là hình tượng chú chuột Mickey trong vai phù thủy tập sự. So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe ga Honda Giorno+ Disney 2025 vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể. Những điểm nhấn khác biệt ở các trang trí trên thân xe và kiểu phối màu theo nhân vật chuột Mickey. Honda Giorno+ Disney Fantasia đặc biệt tại Việt Nam vẫn trang bị đèn pha LED kèm dải định vị ban ngày ở giữa. Màu giàn áo xanh chủ đạo của xe là màu áo chuột Mickey. Ở yếm xe phía trước, logo kỷ niệm 85 năm ngày bộ phim ra đời được đặt ở giữa. Xe trang bị đèn xi-nhan dạng halogen. Chắn bùn phía trước và gác để chân phía trước người lái có màu đỏ, màu của chiếc áo choàng chuột Mickey mặc khi hóa thân thành phù thủy tập sự. Dưới tay lái của Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition cũng có huy hiệu kỷ niệm 85 năm ngày bộ phim hoạt hình ra đời. Đi kèm là số thứ tự xe được sản xuất. Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition được trang bị chìa khóa thông minh đa chức năng. Dưới vị trí này có hình ảnh chiếc chổi được chuột Mickey làm phép. Trong phim Fantasia, chiếc chổi có thể cầm xô nước và làm việc như con người. Phần yên xe của Honda Giorno+ Disney Fantasia thoải và phân tầng nhẹ, bọc lớp da màu nâu. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.902 x 683 x 1.144 mm, tức nhỉnh hơn "người anh em" là chiếc Sh Mode (1.950 x 669 x 1.100 mm) đang bán chính hãng ở Việt Nam. Cốp chứa đồ của xe có dung tích 30 lít, nhỏ hơn Lead khoảng 7 lít. Ở Việt Nam, mẫu xe điện Dat Bike Quantum có cốp lớn nhất trong phân khúc xe máy phổ thông, dung tích 41 lít. Bên hông xe là hình ảnh chuột Mickey làm phép thuật, tạo ra dải sao nhiều màu sắc. Tên của bộ phim cũng có trên vị trí này. Mẫu xe ga bản đặc biệt có đèn hậu LED như bản thường. Thiết kế tổng thể của Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years mềm mại, thời trang, hướng đến khách hàng chủ yếu là phái nữ. Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition sử dụng động cơ eSP+, xi-lanh đơn, dung tích 125cc, phun xăng điện tử và làm mát bằng dung dịch. Xe vận hành mượt mà nhờ hộp số vô cấp CVT và tích hợp công nghệ Idling Stop giúp tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó, hệ thống phanh ABS ở bánh trước đảm bảo an toàn khi di chuyển. Hiện tại, giá xe Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition tại Việt Nam chưa được công bố nhưng dự đoán sẽ cao hơn nhiều so với phiên bản thường đang bán tại một số cửa hàng tại Việt Nam. Ở Thái Lan, mẫu xe này có giá khoảng 2.193 USD (tương đương 55 triệu đồng). Với số lượng giới hạn cùng thiết kế độc đáo, mẫu xe hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của những tín đồ xe tay ga thời trang và người hâm mộ Disney. Video: Xem Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition.