Sư đoàn bộ binh cơ giới số 72, là một trong những đơn vị mới được thành lập của quân đội Nga (RFAF), thuộc biên chế của Tập đoàn quân số 44, Quân khu Leningrad. Sư đoàn này được thành lập vào mùa thu năm 2023, như một phần của kế hoạch mở rộng quân sự của Nga. Ngay sau khi thành lập, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 72 nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, đảm nhiệm vai trò huấn luyện, để bổ sung quân cho các đơn vị chiến đấu ở chiến trường Ukraine và làm lực lượng dự bị tuyến sau. Tuy nhiên, quân số trực chién của Sư đoàn 72, phần lớn là lính nghĩa vụ. Khi quân đội Ukraine (AFU) bất ngờ tiến công khu vực Kursk của Nga vào tháng 8 năm ngoái, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đã nhanh chóng được Bộ Tổng tham mưu RFAF triển khai đến khu vực Kursk và tham gia chiến đấu từ những ngày đầu tiên, tới trận chiến cuối cùng ở Kursk. Theo luật pháp Nga, lính nghĩa vụ không được tham chiến ở nước ngoài; nhưng Kursk là vùng lãnh thổ của Nga, do vậy toàn bộ quân số Sư đoàn, đều tham gia chiến đấu ở mặt trận Kursk. Chiến trường Kursk đẫm máu, đã giúp “tôi luyện” quân của Sư đoàn 72 từ "lính mới", trở thành "quân chủ lực tinh nhuệ". Đặc biệt, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 30 của Sư đoàn 72, đã đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Kursk, sử dụng chiến thuật “độn thổ” để "nở hoa trong lòng địch", khi tận dụng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, để bất ngờ tấn công vào phía sau tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở Sudzha, khiến quân Ukraine bất ngờ hoảng loạn. Tuy nhiên, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 72 vẫn gặp phải một số khó khăn nhất định trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Lý do là đơn vị mới được thành lập, nên còn tương đối thiếu kinh nghiệm chiến đấu; mặc dù tiền thân của Sư đoàn là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, thuộc Quân đoàn 3 RFAF, đã từng tham chiến trước đó ở chiến trường Ukraine. Sau khi RFAF khôi phục lại Quân khu Leningrad vào năm 2023, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 được rút về tuyến sau và được mở rộng lên cấp sư đoàn; với các trung đoàn bộ binh cơ giới số 22, 30 và 41, trung đoàn pháo binh, tiểu đoàn phòng không, chống tăng, UAV và các đơn vị trực thuộc bảo đảm khác. Vì mới thành lập, nên Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đã gặp nhiều vấn đề trong giai đoạn đầu, như tổ chức chưa hoàn chỉnh, thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đầu năm 2024, Sư đoàn này được sáp nhập vào Quân đoàn 44 mới thành lập và thuộc Cụm quân phía Bắc của RFAF. Tuy nhiên lúc này Quân khu Leningrad có quân số hạn chế, nên phải dựa vào các đơn vị mới thành lập để hỗ trợ mặt trận. Do đó, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 từ đơn vị huấn luyện và dự bị ở tuyến sau, đã nhanh chóng trở thành đơn vị chiến đấu. Khi RFAF mở mặt trận Kharkov vào tháng 5/2024, Sư đoàn 72, với tư cách là một đơn vị mới thành lập, đảm nhận là lực lượng dự bị của mặt trận, nhưng vẫn chưa tham gia chiến đấu. Trước tình hình Kharkov nguy cấp, Bộ Tổng tham mưu AFU lúc này đã phải huy động các đơn vị dự bị cơ động tinh nhuệ để phản công, buộc RFAF cũng phải phải đưa quân tiếp viện khẩn cấp. Tuy nhiên, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 vẫn chỉ là lực lượng dự bị ở tuyến sau, chưa tham chiến trực tiếp. Nhưng sau khi được rèn luyện trong chiến dịch giải phóng Kursk từ tháng 8 năm ngoái, sau hơn 7 tháng chiến đấu, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đã hoàn toàn trưởng thành. Nên nhớ là ngay sau khi AFU tiến vào Kursk, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 22 và 30 của Sư đoàn 72, đã được điều động khẩn cấp ra chiến trường và hiệu suất chiến đấu ban đầu của họ chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, khi AFU tung các đơn vị tinh nhuệ, như Lữ đoàn xung kích đường không 82 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 vào chiến đấu ở mặt trận Kursk, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đã nhanh chóng trưởng thành, qua các trận chiến khó khăn, theo đúng bản lĩnh của quân đội Nga. Vào tháng 1/2025, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 30 đã chống trả cuộc tấn công cơ giới từ Lữ đoàn xung kích đường không số 82 AFU; quân của Trung đoàn 30 đã sử dụng UAV để phá hủy một số xe bọc thép, tham gia phản công và bảo vệ thành công trận địa của mình. Trong "Chiến dịch Stream" do RFAF phát động gần đây, họ mạo hiểm sử dụng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên làm đường cơ động gây bất ngờ. Đại đội trinh sát của Trung đoàn 30, đã đóng vai trò là lực lượng tiên phong trong cuộc tấn công và có những đóng góp quan trọng vào chiến thắng của trận đánh. Cùng với đó là khả năng tấn công của Trung đoàn bộ binh cơ giới số 22 cũng đã được tăng cường. Đối mặt với các lực lượng tinh nhuệ như Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 của AFU, Trung đoàn 22 đã tái chiếm các làng như Nikolayevka qua các trận chiến khó khăn và chiếm được xe tăng M1A1 đầu tiên trong chiến đấu, chứng minh khả năng chiến đấu độc lập của mình. Sau khi trải qua thực chiến, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 dần hoàn thiện khả năng chiến đấu, hình thành cách đánh, sở trường, khả năng vận dụng chiến thuật, chuyển từ “lực lượng dự bị”, sang “lực lượng cơ động”. Đánh giá của RFAF về Sư đoàn cũng đã thay đổi từ "lực lượng dự bị" vào tháng 8/2024, thành "có khả năng được sử dụng làm lực lượng chủ lực" ở thời điểm hiện tại. Trong suốt cuộc phản công Kursk từ mùa đông năm 2024 đến đầu năm 2025, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đã phối hợp với lực lượng lính dù và thủy quân lục chiến, đặc nhiệm, trở thành lực lượng chiến đấu quan trọng, giúp RFAF ngăn chặn và đẩy lùi quân Ukraine khỏi Kursk. Khi khả năng chiến đấu được cải thiện, vị trí của Sư đoàn 72 cũng được thay đổi theo. Không giống như mô hình "chú trọng số lượng hơn chất lượng" khi mở rộng lực lượng của quân đội Ukraine, quân đội Nga đã đạt được hiệu quả chiến đấu nhanh chóng, bằng cách triển khai quân mới vào các chiến trường cường độ cao và phân bổ nguồn lực theo thứ tự ưu tiên. Trường hợp của Sư đoàn bộ binh cơ giới 72, cũng cho thấy rằng trong chiến tranh hiện đại, nếu binh lính mới có thể nhận được sự hỗ trợ của phương pháp huấn luyện hiện đại và trải qua thử thách của những trận chiến then chốt, họ có thể nhanh chóng trở thành một phần của lực lượng chủ lực. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Sputnik, Ukrinform).

Sư đoàn bộ binh cơ giới số 72, là một trong những đơn vị mới được thành lập của quân đội Nga (RFAF), thuộc biên chế của Tập đoàn quân số 44, Quân khu Leningrad. Sư đoàn này được thành lập vào mùa thu năm 2023, như một phần của kế hoạch mở rộng quân sự của Nga. Ngay sau khi thành lập, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 72 nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, đảm nhiệm vai trò huấn luyện, để bổ sung quân cho các đơn vị chiến đấu ở chiến trường Ukraine và làm lực lượng dự bị tuyến sau. Tuy nhiên, quân số trực chién của Sư đoàn 72, phần lớn là lính nghĩa vụ. Khi quân đội Ukraine (AFU) bất ngờ tiến công khu vực Kursk của Nga vào tháng 8 năm ngoái, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đã nhanh chóng được Bộ Tổng tham mưu RFAF triển khai đến khu vực Kursk và tham gia chiến đấu từ những ngày đầu tiên, tới trận chiến cuối cùng ở Kursk. Theo luật pháp Nga, lính nghĩa vụ không được tham chiến ở nước ngoài; nhưng Kursk là vùng lãnh thổ của Nga, do vậy toàn bộ quân số Sư đoàn, đều tham gia chiến đấu ở mặt trận Kursk. Chiến trường Kursk đẫm máu, đã giúp “tôi luyện” quân của Sư đoàn 72 từ "lính mới", trở thành "quân chủ lực tinh nhuệ". Đặc biệt, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 30 của Sư đoàn 72, đã đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Kursk, sử dụng chiến thuật “độn thổ” để "nở hoa trong lòng địch", khi tận dụng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, để bất ngờ tấn công vào phía sau tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở Sudzha, khiến quân Ukraine bất ngờ hoảng loạn. Tuy nhiên, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 72 vẫn gặp phải một số khó khăn nhất định trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Lý do là đơn vị mới được thành lập, nên còn tương đối thiếu kinh nghiệm chiến đấu; mặc dù tiền thân của Sư đoàn là Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, thuộc Quân đoàn 3 RFAF, đã từng tham chiến trước đó ở chiến trường Ukraine. Sau khi RFAF khôi phục lại Quân khu Leningrad vào năm 2023, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 được rút về tuyến sau và được mở rộng lên cấp sư đoàn; với các trung đoàn bộ binh cơ giới số 22, 30 và 41, trung đoàn pháo binh, tiểu đoàn phòng không, chống tăng, UAV và các đơn vị trực thuộc bảo đảm khác. Vì mới thành lập, nên Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đã gặp nhiều vấn đề trong giai đoạn đầu, như tổ chức chưa hoàn chỉnh, thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đầu năm 2024, Sư đoàn này được sáp nhập vào Quân đoàn 44 mới thành lập và thuộc Cụm quân phía Bắc của RFAF. Tuy nhiên lúc này Quân khu Leningrad có quân số hạn chế, nên phải dựa vào các đơn vị mới thành lập để hỗ trợ mặt trận. Do đó, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 từ đơn vị huấn luyện và dự bị ở tuyến sau, đã nhanh chóng trở thành đơn vị chiến đấu. Khi RFAF mở mặt trận Kharkov vào tháng 5/2024, Sư đoàn 72, với tư cách là một đơn vị mới thành lập, đảm nhận là lực lượng dự bị của mặt trận, nhưng vẫn chưa tham gia chiến đấu. Trước tình hình Kharkov nguy cấp, Bộ Tổng tham mưu AFU lúc này đã phải huy động các đơn vị dự bị cơ động tinh nhuệ để phản công, buộc RFAF cũng phải phải đưa quân tiếp viện khẩn cấp. Tuy nhiên, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 vẫn chỉ là lực lượng dự bị ở tuyến sau, chưa tham chiến trực tiếp. Nhưng sau khi được rèn luyện trong chiến dịch giải phóng Kursk từ tháng 8 năm ngoái, sau hơn 7 tháng chiến đấu, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đã hoàn toàn trưởng thành. Nên nhớ là ngay sau khi AFU tiến vào Kursk, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 22 và 30 của Sư đoàn 72, đã được điều động khẩn cấp ra chiến trường và hiệu suất chiến đấu ban đầu của họ chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, khi AFU tung các đơn vị tinh nhuệ, như Lữ đoàn xung kích đường không 82 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 vào chiến đấu ở mặt trận Kursk, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đã nhanh chóng trưởng thành, qua các trận chiến khó khăn, theo đúng bản lĩnh của quân đội Nga. Vào tháng 1/2025, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 30 đã chống trả cuộc tấn công cơ giới từ Lữ đoàn xung kích đường không số 82 AFU; quân của Trung đoàn 30 đã sử dụng UAV để phá hủy một số xe bọc thép, tham gia phản công và bảo vệ thành công trận địa của mình. Trong "Chiến dịch Stream" do RFAF phát động gần đây, họ mạo hiểm sử dụng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên làm đường cơ động gây bất ngờ. Đại đội trinh sát của Trung đoàn 30, đã đóng vai trò là lực lượng tiên phong trong cuộc tấn công và có những đóng góp quan trọng vào chiến thắng của trận đánh. Cùng với đó là khả năng tấn công của Trung đoàn bộ binh cơ giới số 22 cũng đã được tăng cường. Đối mặt với các lực lượng tinh nhuệ như Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 của AFU, Trung đoàn 22 đã tái chiếm các làng như Nikolayevka qua các trận chiến khó khăn và chiếm được xe tăng M1A1 đầu tiên trong chiến đấu, chứng minh khả năng chiến đấu độc lập của mình. Sau khi trải qua thực chiến, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 dần hoàn thiện khả năng chiến đấu, hình thành cách đánh, sở trường, khả năng vận dụng chiến thuật, chuyển từ “lực lượng dự bị”, sang “lực lượng cơ động”. Đánh giá của RFAF về Sư đoàn cũng đã thay đổi từ "lực lượng dự bị" vào tháng 8/2024, thành "có khả năng được sử dụng làm lực lượng chủ lực" ở thời điểm hiện tại. Trong suốt cuộc phản công Kursk từ mùa đông năm 2024 đến đầu năm 2025, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đã phối hợp với lực lượng lính dù và thủy quân lục chiến, đặc nhiệm, trở thành lực lượng chiến đấu quan trọng, giúp RFAF ngăn chặn và đẩy lùi quân Ukraine khỏi Kursk. Khi khả năng chiến đấu được cải thiện, vị trí của Sư đoàn 72 cũng được thay đổi theo. Không giống như mô hình "chú trọng số lượng hơn chất lượng" khi mở rộng lực lượng của quân đội Ukraine, quân đội Nga đã đạt được hiệu quả chiến đấu nhanh chóng, bằng cách triển khai quân mới vào các chiến trường cường độ cao và phân bổ nguồn lực theo thứ tự ưu tiên. Trường hợp của Sư đoàn bộ binh cơ giới 72, cũng cho thấy rằng trong chiến tranh hiện đại, nếu binh lính mới có thể nhận được sự hỗ trợ của phương pháp huấn luyện hiện đại và trải qua thử thách của những trận chiến then chốt, họ có thể nhanh chóng trở thành một phần của lực lượng chủ lực. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Sputnik, Ukrinform).