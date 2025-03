Ngày 17/3, kênh Military Chronicle của Nga đưa tin đáng chú ý, quân đội Nga (RFAF) đã chiếm lại khu vực đô thị chính ở thành phố Toretsk (Nga gọi là Dzerzhinsk). Là một khu vực có vị trí chiến lược, tầm quan trọng Toretsk là điều hiển nhiên; vì ở đây nằm sát nách “thủ đô” của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR). Đối với RFAF, việc chiếm lại khu vực đô thị chính không chỉ có nghĩa là kiểm soát một khu vực có giá trị chiến lược, mà còn tạo ra sự răn đe tâm lý rất lớn đối với quân đội Ukraine (AFU). Chiến thắng phản ánh hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ và sự vận dụng chiến thuật linh hoạt của RFAF trên chiến trường. Kênh Military Summary cho biết, một trận đánh khốc liệt vừa kết thúc ở phía bắc thành phố Toretsk, khi AFU cố gắng mở một cuộc phản công bằng cách sử dụng sáu xe bọc thép, gồm xe bọc thép chở quân M113 và xe bọc thép Kozak chở bộ binh, mở cuộc tấn công từ phía tây bắc và tây nam. Tuy nhiên, kế hoạch phản công của AFU đã bị UAV trinh sát của RFAF phát hiện kịp thời và nhanh chóng phát cảnh báo tới Trung đoàn bộ binh cơ giới số 103 thuộc Sư đoàn 150, khiến quân Ukraine mất đi lợi thế tấn công bất ngờ. Sau đó, RFAF đã phát động một cuộc tấn công bằng pháo binh quy mô lớn và nỗ lực phản công của AFU đã bị dập tắt ngay lập tức. Những chiếc UAV FPV thuộc Tiểu đoàn trinh sát 174 của RFAF, đã phá hủy một xe bọc thép Kozak của quân Ukraine, một chiếc UAV FPV khác còn có động thái kết liễu xe bọc thép M113 bị quân Ukraine bỏ lại, đâm vào cửa sau đang mở, phá hủy chiếc xe này. Trên hướng tây bắc, AFU đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công này, khi chiếc xe bọc thép M113 đầu tiên đã bị phá hủy bởi hỏa lực pháo binh, và toàn bộ kíp sống sót đã cố gắng trốn thoát nhưng tất cả đều bị tiêu diệt bởi hỏa lực pháo binh của RFAF trút xuống. Chiếc M113 thứ hai đã cố gắng thay đổi lộ trình, sau khi nhìn thấy chiếc đầu tiên bị UAV FPV phá hủy, nhưng nó cũng chịu chung số phận và bị trúng tên lửa chống tăng có điều khiển của Trung đoàn bộ binh cơ giới số 103 và cuối cùng bị phá hủy bởi UAV FPV của Tiểu đoàn trinh sát số 174 của Nga. Qua quan sát cho thấy, về mặt chiến thuật, cuộc phản công của Ukraine có nhiều sai lầm. Đầu tiên, kế hoạch tấn công của họ đã bị trinh sát của RFAF phát hiện trước, điều này khiến cho cuộc tấn công diễn ra mất đi tính bất ngờ. Thứ hai, khi đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ của RFAF, AFU thiếu các biện pháp đối phó hiệu quả, do họ chỉ có những chiếc xe bọc thép có khả năng bảo vệ yếu. Ngoài ra, tinh thần chiến đấu của binh lính Ukraine cũng bộc lộ vấn đề. Một khi tình huống bất lợi xảy ra, họ hoảng loạn và mất đi hiệu quả chiến đấu. Việc thiệt hại nhiều vũ khí trang bị, khiến tình hình của AFU trở nên khó khăn hơn; đặc biệt là những chiếc xe bọc thép chở quân M113 do phương Tây viện trợ và Kozak do Ukraine phát triển, đều không có khả năng bảo vệ binh lính. Ở mũi phản công phía tây nam, AFU đã cố gắng sử dụng xe bọc thép Kozak để tấn công các vị trí của quân Nga, nhưng loại xe này quá “mỏng manh” trước hỏa lực của RFAF. Chiếc Kozak thứ hai đã chọn cách rút lui, không muốn mạo hiểm mạng sống của kíp xe, để tham gia vào cuộc phản công không có kết quả. Như vậy, cuộc phản công của AFU ở Toretsk cho thấy, nếu họ tiếp tục phản công sẽ gây ra rủi ro rất lớn, trong khi rút lui đồng nghĩa với thất bại trong nhiệm vụ. Điều này phản ánh sự bất lực và thế tiến thoái lưỡng nan của AFU trên chiến trường. Việc sử dụng xe bọc thép Kozak làm phương tiện đột kích cho các trận đánh ác liệt, cũng là một lựa chọn thiếu sáng suốt; vì đây là mẫu xe bọc thép nhẹ, khả năng bảo vệ rất yếu. Điều này làm nổi bật sự thụ động về mặt chiến lược và chiến thuật , cũng như thiếu vũ khí bọc thép của AFU. Như vậy chỉ huy AFU cần phải xem xét lại các kế hoạch tác chiến và điều chỉnh chiến thuật để đối phó với cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga. Nếu không, những thất bại tương tự có thể tiếp tục xảy ra và tổn thất của AFU sẽ còn gia tăng hơn nữa. Xét theo tình hình hiện tại, lợi thế của RFAF ở khu vực Toretsk vẫn được giữ vững, khi họ tái chiếm hoàn toàn khu vực đô thị trung tâm. Có thể trong thời gian tới, RFAF sẽ tận dụng đầu cầu này để làm bàn đạp tấn công vào thành phố Kostiantynivka. Phía AFU cần đánh giá lại các chiến lược và chiến thuật của mình và tìm ra cách hiệu quả để đối phó với cuộc tấn công của Nga. Một mặt, AFU cần phải tăng cường thu thập và phân tích thông tin tình báo, cải thiện khả năng nhận thức chiến trường và tránh tình huống trinh sát của RFAF phát hiện ra kế hoạch tấn công trước một lần nữa. Mặt khác, AFU phải tăng cường nghiên cứu, phát triển và đầu tư vào công nghệ và vũ khí trang bị để nâng cao hiệu quả chiến đấu. Đồng thời, AFU cũng cần chú trọng vào việc huấn luyện và nâng cao tinh thần chiến đấu cho binh lính, để nâng cao bản lĩnh và tâm lý của họ. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Deep State).

