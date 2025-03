Mitsubishi Xforce HEV hơn 680 triệu tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Dự kiến, Mitsubishi Xforce HEV 2025 mới sẽ được trưng bày trong Triển lãm Ô tô Bangkok diễn ra vào cuối tháng này để người dùng có thể chiêm ngưỡng. Mitsubishi Xforce HEV được bán tại Thái Lan với 3 phiên bản. Cụ thể, mức giá xe Mitsubishi Xforce HEV 2025 phiên bản Ignite là 899.000 baht (tương đương 683 triệu đồng); phiên bản Ultimate giá 1,039 triệu baht (790 triệu đồng); phiên bản Ultimate X giá 1,89 triệu baht (gần 830 triệu đồng). Mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce HEV sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 mm, trục cơ sở 2.650 mm và khoảng sáng gầm xe tối thiểu 222 mm. Nhìn chung, thiết kế của Xforce HEV không có quá nhiều khác biệt so với bản xăng, ngoại trừ một số thay đổi nhỏ để tạo điểm nhấn riêng. Đầu xe vẫn mang thiết kế Dynamic Shield quen thuộc nhưng có thêm dòng chữ Xforce trên nắp ca-pô, cùng lưới tản nhiệt thiết kế mới với các thanh ngang mạ crom. Xforce HEV vẫn được trang bị bộ mâm hợp kim 2 tông màu 18 inch nhưng có thiết kế trẻ trung hơn. Xe có thêm huy hiệu HEV xuất hiện trên lưới tản nhiệt trước và cửa cốp sau. Còn cửa trước có thêm huy hiệu Hybrid EV màu xanh. Về nội thất, khoang cabin của Mitsubishi Xforce HEV vẫn được bố trí như bản xăng. Xe sở hữu các trang bị tiện ích như: đồng hồ kỹ thuật số đầy đủ 8 inch, màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa Yamaha, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động có cửa gió phía sau, đèn viền nội thất. “Trái tim” của Mitsubishi Xforce HEV là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng 1.6L (mạnh 95 mã lực, 134 Nm) với mô tơ điện (mạnh 116 mã lực, 255 Nm) và bộ pin dung lượng 1,1 kWh. Khác với bản xăng, Mitsubishi Xforce HEV có thêm 2 chế độ dành riêng cho hệ thống điện (EV Priority và Charge) và một chế độ cho đường nhựa (Tarmac). Về trang bị an toàn, xe sở hữu 6 túi khí và đầy đủ các công nghệ an toàn chủ động (ADAS) như: phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo va chạm phía sau. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce HEV 2025.

Dự kiến, Mitsubishi Xforce HEV 2025 mới sẽ được trưng bày trong Triển lãm Ô tô Bangkok diễn ra vào cuối tháng này để người dùng có thể chiêm ngưỡng. Mitsubishi Xforce HEV được bán tại Thái Lan với 3 phiên bản. Cụ thể, mức giá xe Mitsubishi Xforce HEV 2025 phiên bản Ignite là 899.000 baht (tương đương 683 triệu đồng); phiên bản Ultimate giá 1,039 triệu baht (790 triệu đồng); phiên bản Ultimate X giá 1,89 triệu baht (gần 830 triệu đồng). Mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce HEV sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 mm, trục cơ sở 2.650 mm và khoảng sáng gầm xe tối thiểu 222 mm. Nhìn chung, thiết kế của Xforce HEV không có quá nhiều khác biệt so với bản xăng, ngoại trừ một số thay đổi nhỏ để tạo điểm nhấn riêng. Đầu xe vẫn mang thiết kế Dynamic Shield quen thuộc nhưng có thêm dòng chữ Xforce trên nắp ca-pô, cùng lưới tản nhiệt thiết kế mới với các thanh ngang mạ crom. Xforce HEV vẫn được trang bị bộ mâm hợp kim 2 tông màu 18 inch nhưng có thiết kế trẻ trung hơn. Xe có thêm huy hiệu HEV xuất hiện trên lưới tản nhiệt trước và cửa cốp sau. Còn cửa trước có thêm huy hiệu Hybrid EV màu xanh. Về nội thất, khoang cabin của Mitsubishi Xforce HEV vẫn được bố trí như bản xăng. Xe sở hữu các trang bị tiện ích như: đồng hồ kỹ thuật số đầy đủ 8 inch, màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa Yamaha, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động có cửa gió phía sau, đèn viền nội thất. “Trái tim” của Mitsubishi Xforce HEV là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng 1.6L (mạnh 95 mã lực, 134 Nm) với mô tơ điện (mạnh 116 mã lực, 255 Nm) và bộ pin dung lượng 1,1 kWh. Khác với bản xăng, Mitsubishi Xforce HEV có thêm 2 chế độ dành riêng cho hệ thống điện (EV Priority và Charge) và một chế độ cho đường nhựa (Tarmac). Về trang bị an toàn, xe sở hữu 6 túi khí và đầy đủ các công nghệ an toàn chủ động (ADAS) như: phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo va chạm phía sau. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce HEV 2025.