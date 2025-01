Tỉnh Kursk của Nga từng nổi tiếng với những trận chiến xe tăng lịch sử trong thế chiến 2, một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu. Trong cuộc đối đầu khốc liệt giữa Ukraine và Nga, một chiến dịch quân sự được lên kế hoạch cẩn thận đã tiết lộ một chương mới trong cuộc xung đột giữa hai bên. Trong những ngày đầu năm mới, Quân đội Ukraine (AFU) đã tiến hành cuộc đột kích được lên kế hoạch kỹ lưỡng ở Kursk nhằm mở rộng khu vực kiểm soát thông qua nhiều điểm đột phá; thông qua tổ chức mũi phản công về phía làng Bolshoye Soldatskoye, nằm ở góc đông bắc của "mấu lồi Kursk" do Ukraine tạo ra. Nhìn bề ngoài, đây có vẻ là một cuộc phiêu lưu táo bạo không chút do dự, khi AFU triển khai những phân đội nhỏ gồm 2 đến 5 xe bọc thép và một trung đội bộ binh, cố gắng chọc thủng điểm yếu trên tuyến phòng thủ Nga, bằng chiến thuật linh hoạt. Ukraine hiểu rằng, khi đối đầu với người khổng lồ Nga, họ chưa có đủ vũ khí hạng nặng cần thiết cho một cuộc chiến tranh tổng lực. Do đó, hành động nhanh chóng và cơ động linh hoạt đã trở thành chìa khóa thành công về mặt chiến thuật của họ. Tuy nhiên, ngay khi tinh thần của phía Ukraine đang lên cao, Quân đội Nga (RFAF) tung ra chiến thuật bao vây nhanh chóng và tàn nhẫn. Hơn 10.000 quân Nga đến từ mọi hướng, với đầy đủ hỏa lực, nhanh chóng làm gián đoạn cuộc tấn công của Ukraine. Trong trận chiến ở tỉnh Kursk, Nga đã tung các đơn vị tinh nhuệ, bao gồm Sư đoàn bộ binh cơ giới số 72, Lữ đoàn dù số 11 và Lực lượng đặc biệt Akhmat của vệ binh Chechen, đều là những đơn vị dày dặn kinh nghiệm, để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào AFU. Trong chiến tranh hiện đại, bên nào nắm được thế chủ động vào thời điểm quan trọng sẽ giành chiến thắng, và trong trận chiến này, RFAF rõ ràng chiếm ưu thế hơn, khi họ không chỉ thể hiện năng lực tác chiến mặt đất mạnh mẽ, mà còn thể hiện khả năng không kích siêu hạng. Về sức mạnh không quân, RFAF đã điều trực thăng vũ trang Ka-52 Alligator và Mi-28 Havoc thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào UAV chuyển tiếp liên lạc của Ukraine, khiến AFU mất đi những thông tin quan trọng trong cuộc đối đầu trinh sát và liên lạc công nghệ cao này. Ngoài ra, RFAF còn triển khai UAV FPV điều khiển bằng cáp quang, nên khó bị tác chiến điện tử can thiệp, càng làm suy yếu lợi thế chiến trường của Ukraine. Trên chiến trường hiện đại, không thể đánh giá thấp vai trò của UAV và Nga hiểu rõ điều này. Cùng lúc đó, các đơn vị pháo binh và bệ phóng tên lửa tầm xa của “Cụm quân phía Bắc” RFAF đã phối hợp phối hợp và gây áp lực cực lớn lên AFU, bằng cách phong tỏa các đường tiếp tế của quân Ukraine. Kênh Military Summary đưa tin, RFAF chẳng những đánh bại nỗ lực tấn công mới nhất của AFU ở Kursk, mà còn phản đòn, vượt biên giới tiến vào khu vực tỉnh Sumy ở phía đối diện. Việc tăng cường lực lượng của Nga đang được tiến hành, cuộc tấn công chính thức với quy mô lớn có thể sẽ sớm bắt đầu. Kênh Readovka bình luận, nỗ lực đột phá của lực lượng Kiev tại khu vực Kursk đã mang lại những thành công mới cho RFAF, không khác gì một cú "gậy ông đập lưng ông". Sự kiện nổi bật trong tuần qua được đánh dấu bằng một vòng phát triển mới, trong cuộc phiêu lưu Kursk của Ukraine. Nếu mục tiêu chính là đến là làng Bolshoe Soldatskoe, thì dường như AFU đã đánh giá quá cao khả năng của họ, vì ngoài việc mất nhiều vũ khí, trang bị và quân số hơn, thì họ không nhận được kết quả gì. Cuộc đột kích mùa đông vào khu vực Berdin và làng Bolshoe Soldatskoe đã thất bại. Nguyên nhân là do tình hình hoàn toàn khác biệt ở khu vực này so với mùa hè, vì trong những tháng qua, RFAF đã tăng cường binh lực đáng kể, nên AFU rõ ràng sẽ không thể thực hiện đòn tấn công bất ngờ một lần nữa. Có tin cho rằng, AFU đã huy động một mũi xung kích quy mô lớn cho cuộc tấn công đầu năm, tuy nhiên ngay trước khi hành động, họ đã bị đối phương phát hiện, tập kích hỏa lực vào khu vực tập trung quân, loại khỏi vòng chiến tới 50 xe thiết giáp và nhiều quân số. Nhìn chung, những đòn không kích thường xuyên của Nga vào các khu vực tập trung lực lượng dự bị của Ukraine, ở khu vực biên giới Sumy-Kursk, đang mang lại kết quả tích cực, làm giảm khả năng của đối phương trong việc giữ các vùng lãnh thổ đã kiểm soát tại Kursk. (Nguồn ảnh: Sina, Topwar, Rvvoenkory, Deep State, Kyiv Post).

