Tablet Huawei giá 8 triệu tặng kèm bút, chuột, bàn phím... có đáng tậu?

Tầm dưới 10 triệu mà mua laptop cho học sinh, sinh viên thực ra chưa tối ưu lắm. Hầu hết các lựa chọn đều phải hy sinh nhiều khía cạnh, ví dụ như cấu hình không cao, màn hình kém đẹp, kích thước và trọng lượng cồng kềnh, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập - giải trí của các bạn trẻ.





Vì thế, nhiều người chuyển sang tìm mua máy tính bảng, đáp ứng ổn hơn cho các nhu cầu khác nhau và giá thì không chênh quá nhiều. Mới đây nhất là mẫu Huawei MatePad 11.5 được "trang bị tận răng", hứa hẹn mang đến trải nghiệm tổng thể tốt hơn hẳn so với các sản phẩm cùng phân khúc. Bình thường với các hãng lớn, tầm 9 triệu mới chỉ đủ mua thân máy. Nhưng với Huawei, hãng lại tặng kèm luôn từ bút, chuột, bàn phím kiêm bao da cho đến củ cáp sạc theo hộp. 3 trong số này là trong bộ quà tặng dành cho người dùng đặt hàng sớm MatePad 11.5 từ giờ đến hết ngày 30.3 (quà có thể hết sớm hoặc thay đổi tùy đại lý và tình hình bán).





Hết chương trình khuyến mãi, người dùng vẫn sẽ được tặng bao da bàn phím và khăn lau màn hình độc quyền Huawei, đóng sẵn trong hộp với chất lượng không thua gì chiếc khăn giá 19 USD mà Apple bán ra. Thân MatePad 11.5 nặng khoảng chưa đến 500gr, kích thước màn hình 11.5 inch với tỉ lệ 3:4 vừa vặn để dùng theo chiều ngang hoặc dọc. Bộ bao da thiết kế khá thông minh, có thể tháo rời 2 phần linh hoạt và tích hợp chân đế phía sau rất tiện lợi. Chất lượng bàn phím cũng không hề tệ với hành trình phím đủ sâu, layout hợp lý với khá nhiều phím chức năng và combo phím tắt. Như đã nói ở trên, bàn phím này có thể tháo rời ra khỏi máy và vẫn hoạt động được vì kết nối qua Bluetooth.



Vì thế, người dùng được phép điều chỉnh linh hoạt cách sử dụng, ví dụ như đặt màn hình lên cao để đỡ mỏi cổ hơn, hay nếu chỉ cần dùng để chơi game, xem phim thì sẽ không phải cầm thêm phần bàn phím, nhẹ tay đáng kể.



1 điểm hơi đáng tiếc là chân đế của máy chỉ hỗ trợ nghiêng 1 góc nhỏ, đủ để dùng như laptop thông thường nhưng có thể hơi thiếu với ai thích viết, vẽ bằng bút stylus. Ngoài ra, chiếc bút M Pen dành cho máy cũng không gắn nam châm được lên cạnh. Thay vào đó, người dùng sẽ dùng bộ sạc riêng cho bút, nên cẩn thận giữ kĩ kẻo làm mất.



Nói riêng về chiếc bút: Nó có thiết kế như các bút stylus của những dòng máy khác, trọng lượng vừa phải để tạo cảm giác thoải mái. Ưu điểm của bút này là có đầu trong suốt để nhìn nét vẽ chuẩn hơn, đồng thời còn hơi mềm để không bị trơn khi lướt trên màn hình, đặc biệt là khi kết hợp với lớp phủ nhám. Nói về lớp phủ nhám - đây là thứ ít thấy trên các máy tính bảng tầm trung. Lớp này ngoài hỗ trợ viết vẽ giống thật hơn còn hạn chế phản chiếu và dấu vân tay, giúp tăng trải nghiệm hình ảnh lên đáng kể khi dùng trong phòng có nhiều đèn hoặc ở ngoài trời nắng to. Huawei làm màn hình máy 3:2 là có chủ đích, vì đây là tỉ lệ vừa đủ để sử dụng theo chiều ngang và dọc, không quá rộng cũng không quá dài. Đặc biệt, máy còn tích hợp các tính năng đa nhiệm đa cửa sổ thông minh, có thể mở và thao tác qua lại giữa các cửa sổ nên việc dùng màn hình 3:2 càng hợp lý hơn 16:9 hay 4:3 thông thường. Một điểm cần lưu ý là máy chạy hệ điều hành HarmonyOS riêng biệt do Huawei phát triển, không có sẵn Google Play. Huawei hỗ trợ người dùng hết mức, cho phép tìm kiếm và cài đặt gần như tất cả các ứng dụng Android hiện tại. Bạn có thể dùng ứng dụng gần như bình thường. Mời độc giả xem thêm video Unbox Huawei MatePad 11.5 giá 8 triệu cho sinh viên

Tầm dưới 10 triệu mà mua laptop cho học sinh, sinh viên thực ra chưa tối ưu lắm. Hầu hết các lựa chọn đều phải hy sinh nhiều khía cạnh, ví dụ như cấu hình không cao, màn hình kém đẹp, kích thước và trọng lượng cồng kềnh, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập - giải trí của các bạn trẻ.





Vì thế, nhiều người chuyển sang tìm mua máy tính bảng, đáp ứng ổn hơn cho các nhu cầu khác nhau và giá thì không chênh quá nhiều. Mới đây nhất là mẫu Huawei MatePad 11.5 được "trang bị tận răng", hứa hẹn mang đến trải nghiệm tổng thể tốt hơn hẳn so với các sản phẩm cùng phân khúc. Bình thường với các hãng lớn, tầm 9 triệu mới chỉ đủ mua thân máy. Nhưng với Huawei, hãng lại tặng kèm luôn từ bút, chuột, bàn phím kiêm bao da cho đến củ cáp sạc theo hộp. 3 trong số này là trong bộ quà tặng dành cho người dùng đặt hàng sớm MatePad 11.5 từ giờ đến hết ngày 30.3 (quà có thể hết sớm hoặc thay đổi tùy đại lý và tình hình bán).





Hết chương trình khuyến mãi, người dùng vẫn sẽ được tặng bao da bàn phím và khăn lau màn hình độc quyền Huawei, đóng sẵn trong hộp với chất lượng không thua gì chiếc khăn giá 19 USD mà Apple bán ra. Thân MatePad 11.5 nặng khoảng chưa đến 500gr, kích thước màn hình 11.5 inch với tỉ lệ 3:4 vừa vặn để dùng theo chiều ngang hoặc dọc. Bộ bao da thiết kế khá thông minh, có thể tháo rời 2 phần linh hoạt và tích hợp chân đế phía sau rất tiện lợi. Chất lượng bàn phím cũng không hề tệ với hành trình phím đủ sâu, layout hợp lý với khá nhiều phím chức năng và combo phím tắt. Như đã nói ở trên, bàn phím này có thể tháo rời ra khỏi máy và vẫn hoạt động được vì kết nối qua Bluetooth.



Vì thế, người dùng được phép điều chỉnh linh hoạt cách sử dụng, ví dụ như đặt màn hình lên cao để đỡ mỏi cổ hơn, hay nếu chỉ cần dùng để chơi game, xem phim thì sẽ không phải cầm thêm phần bàn phím, nhẹ tay đáng kể.



1 điểm hơi đáng tiếc là chân đế của máy chỉ hỗ trợ nghiêng 1 góc nhỏ, đủ để dùng như laptop thông thường nhưng có thể hơi thiếu với ai thích viết, vẽ bằng bút stylus. Ngoài ra, chiếc bút M Pen dành cho máy cũng không gắn nam châm được lên cạnh. Thay vào đó, người dùng sẽ dùng bộ sạc riêng cho bút, nên cẩn thận giữ kĩ kẻo làm mất.



Nói riêng về chiếc bút: Nó có thiết kế như các bút stylus của những dòng máy khác, trọng lượng vừa phải để tạo cảm giác thoải mái. Ưu điểm của bút này là có đầu trong suốt để nhìn nét vẽ chuẩn hơn, đồng thời còn hơi mềm để không bị trơn khi lướt trên màn hình, đặc biệt là khi kết hợp với lớp phủ nhám. Nói về lớp phủ nhám - đây là thứ ít thấy trên các máy tính bảng tầm trung. Lớp này ngoài hỗ trợ viết vẽ giống thật hơn còn hạn chế phản chiếu và dấu vân tay, giúp tăng trải nghiệm hình ảnh lên đáng kể khi dùng trong phòng có nhiều đèn hoặc ở ngoài trời nắng to. Huawei làm màn hình máy 3:2 là có chủ đích, vì đây là tỉ lệ vừa đủ để sử dụng theo chiều ngang và dọc, không quá rộng cũng không quá dài. Đặc biệt, máy còn tích hợp các tính năng đa nhiệm đa cửa sổ thông minh, có thể mở và thao tác qua lại giữa các cửa sổ nên việc dùng màn hình 3:2 càng hợp lý hơn 16:9 hay 4:3 thông thường. Một điểm cần lưu ý là máy chạy hệ điều hành HarmonyOS riêng biệt do Huawei phát triển, không có sẵn Google Play. Huawei hỗ trợ người dùng hết mức, cho phép tìm kiếm và cài đặt gần như tất cả các ứng dụng Android hiện tại. Bạn có thể dùng ứng dụng gần như bình thường. Mời độc giả xem thêm video Unbox Huawei MatePad 11.5 giá 8 triệu cho sinh viên