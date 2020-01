3 vũ khí nguy hiểm nhất Nga từng bán cho Iran khiến Mỹ đau đầu

Đầu tiên và cũng là nguy hiểm nhất trong biên chế Lục quân Iran là các xe tăng chủ lực T-72 được nước này mua từ Liên Xô trong quá khứ. Nguồn ảnh: Pinterest. Tính tới năm 2012, Iran hiện đang vận hành tốt 538 xe tăng T-72 cùng với 25 xe tăng T-72 bản nâng cấp T-72M1. Nguồn ảnh: Pinterest. Từ những xe tăng T-72 này, Iran thậm chí còn tự sản xuất ra các loại xe tăng chủ lực của riêng mình do nước này tự phát triển dựa trên phiên bản xe tăng chủ lực do Nga cung cấp. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc Iran có khả năng tự phát triển các phiên bản xe tăng chủ lực cho riêng mình khiến việc "kiểm đếm" số lượng xe tăng chủ lực của quốc gia này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là các máy bay chiến đấu MiG-29 - loại chiến đấu cơ có giá mua mới và giá thành vận hành rẻ bậc nhất trong dàn tiêm kích do Liên Xô/Nga chế tạo. Nguồn ảnh: Pinterest. Iran bắt đầu nhận những chiến đấu cơ MiG-29 đầu tiên từ Liên Xô vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Iran - Iraq. Thậm chí nước này còn tịch thu làm chiến lợi phẩm được hàng chục chiếc MiG-29 từ phía Iraq trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng cộng Iran từng có 44 chiến đấu cơ MiG-21 tính đến năm 1991. Tới nay, truyền thông quốc tế ước lượng rằng Iran đang sở hữu và niêm cất từ 40 tới 44 chiến đấu cơ loại này. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất cả các chiến đấu cơ MiG-29 của Iran đều là phiên bản MiG-29A. Cùng với các tiêm kích F-14 được Iran mua từ Mỹ, MiG-29A hiện được coi là xương sống chủ lực của không quân nước này. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là dàn tên lửa phòng không tầm ngắn hiện đại nhất của Iran ngay nay - tổ hợp tên lửa Tor được nước này mua từ Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Iran bắt đầu nhập khẩu và thử nghiệm những dàn tên lửa Tor đầu tiên từ năm 2006 - 2007. Tới nay, tổ hợp tên lửa này vẫn là một trong những thứ vũ khí khiến Israel và Mỹ sợ hãi nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo ước tính, Iran hiện đang sở hữu và vận hành tổng cộng 29 tổ hợp phòng không Tor, tất cả đều đang trong tình trạng tốt vì mới chỉ được nhập biên cách đây hơn 10 năm. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong vụ việc Iran bắn hạ máy bay chở khách của Ukraine hồi thứ tư tuần trước, mặc dù chưa có công bố chính thức nhưng nhiều người tin rằng loại tên lửa được Iran sử dụng chính là Tor. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của tổ hợp tên lửa phòng không Tor.

