Mặt trận Kursk: Thiết giáp Nga "xóa sổ" trung đội bộ binh Ukraine

Trên hướng mặt trận Kursk, trước sự phản công mạnh mẽ của quân tiếp viện Ukraine, bước tiến của quân Nga về cơ bản đã dừng lại và chuyển sang tấn công nhỏ và phòng thủ khu vực ở những khu vực mới tái chiếm; đồng thời tiếp tục tung thêm quân vào đây. Quân đội Ukraine cũng lợi dụng thời điểm quân Nga tạm dừng tiến công, để mở đợt phản công quy mô lớn hơn, đồng thời điều động thêm quân tinh nhuệ từ mặt trận phía đông Ukraine tiếp viện cho mặt trận Kursk. Hiện tại, một số lượng lớn đơn vị bộ binh cơ giới được chuyển đến từ Donbass và Kharkov đã tập kết tỉnh Sumy của Ukraine, giáp với tỉnh Kursk của Nga. Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine chuẩn bị tiếp viện cho mặt trận Kursk đang phải đối mặt với một vấn đề lớn, theo chuyên gia quân sự Anatoly Matvichuk, do thời tiết cuối thu mưa nhiều, nên vũ khí hạng nặng của Quân đội Ukraine chỉ có thể tới Kursk bằng đường bộ. Tuy nhiên, do không quân, pháo binh của Nga hoạt động mạnh, nên đã phá hủy những vũ khí hạng nặng này. Hiện Lực lượng tên lửa và Không quân chiến thuật của Nga đang phải hoạt động trong tình trạng quá tải, khi phải tập trung ném bom các điểm tập kết của Quân đội Ukraine dọc theo đường cao tốc Sumy, khiến Quân đội Ukraine khó tập trung được lực lượng lớn để vượt biên giới vào Kursk. Quân đội Nga còn sử dụng cả trực thăng vũ trang Ka-52M và Mi-28, cũng như UAV trinh sát - tiến công Orion bay sát phía biên giới, sử dụng tên lửa chống tăng tấn công các đoàn xe bọc thép và lực lượng quân tiếp viện Ukraine. Quân đội Ukraine cũng khẩn trương triển khai một số hệ thống phòng không dã chiến để bảo vệ đội hình chiến đấu. Theo thông tin của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) ngày 23/10, để giải vây cho cụm Severkursk, quân tiếp viện Ukraine đã mở cuộc phản công trên mọi mặt trận từ Plekhovo ở phía nam Sudzha đến Malaya Loknia ở phía bắc. Các cuộc tấn công cơ giới hóa của quân Ukraine được phát động ở phía tây làng Zelenyi Shlyakh, bao gồm cả trang trại Pokrovsky xa hơn về phía tây, nơi cũng hứng chịu đợt phản công ác liệt của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên tất cả các cuộc tấn công này đều bị Quân đội Nga đẩy lùi. Theo phóng viên chiến trường Nga Mikhail Zvinchuk, ngôi làng Novovalovka vốn ban đầu nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Quân đội Nga đã bị Quân đội Ukraine chiếm giữ. Nhưng Quân đội Ukraine vẫn chưa nắm quyền kiểm soát ngôi làng và hiện tại nó đang trong tình trạng giằng co giữa hai bên. Quân đội Ukraine cũng cố gắng mở cuộc phản công vào phía tây làng Liubimovka. Sau khi bị quân Nga đánh bại, Quân đội Ukraine rút lui về khu vực Zelenyi Shlyakh. Trong cuộc phản công quy mô lớn, Quân đội Ukraine còn sử dụng UAV, phun nhiệt nhôm nóng chảy vào các vị trí phòng thủ của Nga. Ở phía bắc chiến tuyến, Quân đội Nga sau khi tái chiếm làng Olgovka và đẩy quân Ukraine vào khu rừng Olgovsky. Hiện, bộ binh Nga đã tiến vào khu rừng để tiến hành truy quét. Giao tranh ác liệt nổ ra giữa hai bên gần phía đông làng Kremyanoe, các trận đánh vẫn chưa dừng lại, nhưng ngôi làng này vẫn do Quân đội Nga kiểm soát tuyệt đối. Các trận đánh diễn ra ác liệt nhất diễn ra tại làng Zelenyi Shlyakh, nơi đã bị biến thành “máy xay thịt cấp làng”, do tại đây có quốc lộ 38K-030 đi qua; trong khi đó, quân Nga đang cố gắng “thông chốt” qua con đường này. Còn con đường này cũng là “huyết mạch” để tiếp tế cho quân Ukraine ở bắc Kursk. Vì lý do này mà Quân đội Ukraine đã liên tục triển khai lực lượng dự bị tới đây để mở các cuộc tấn công. Một đoạn video được tung ra trên mạng cho thấy, một trung đội bộ binh của Ukraine đã đột phá vùng ngoại ô phía đông nam làng Zelenyi Shlyakh, nhưng quân Nga đã nhanh chóng triển khai các đơn vị thiết giáp để phản công, khiến quân Ukraine bất ngờ. Qua đoạn video cho thấy, nhiều xe bọc thép của Nga đã bao vây bộ binh Ukraine từ trên đường và các cánh đồng gần đó với tốc độ cực nhanh. Để tránh hỏa lực dày đặc của xe bọc thép, bộ binh Ukraine đã chạy theo nhóm đến một tòa nhà đổ nát, nhưng ngôi nhà đó ngay lập tức bị bao phủ bởi hỏa lực của xe chiến đấu bộ binh Nga; người bị chết và bị thương ở khắp nơi trên mặt đất. Sau khi cuộc phản công lớn của Quân đội Ukraine bị đánh bại, khu vực Kursk bắt đầu có một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, nhưng sự yên tĩnh này chỉ là tiền đề cho một đợt giao tranh quy mô lớn mới, và cả hai bên đều đang điều quân tiếp viện ở đây. Hiện tại, Quân đội Nga vẫn có thể bao vây cụm quân Ukraine đã đột nhập ở phía bắc Kursk. Mặc dù vòng vây này đã bị quân đội Ukraine xé nát một số đoạn, nhưng Quân đội Nga vẫn kiểm soát được đường cao tốc 38K-030, khiến lực lượng thiết giáp hạng nặng của Quân đội Ukraine không thể thực hiện được để hỗ trợ cụm quân ở phía bắc Kursk. Nếu Quân đội Ukraine chỉ đưa bộ binh hạng nhẹ tiếp viện, thì sẽ chỉ bị tàn sát khi đối mặt với thiết giáp Nga, như đã xảy ra ở làng Zelenyi Shlyakh. Nhà báo Ukraine Anatoly Shari cho biết, một lữ đoàn phòng thủ quê hương đã trực tiếp từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Kursk. 150 binh sĩ của lữ đoàn chỉ đơn giản rời Kursk và quay trở lại tỉnh Sumy. Phóng viên giải thích rằng tình hình ở Kursk đã đến cấp nghiêm trọng. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Forbes).

