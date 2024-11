Nông dân nhặt được viên đá đen, cả làng lập tức bị phong tỏa

Một người nông dân ở huyện Bảo Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, nhặt được một viên đá đen kỳ lạ trên cánh đồng vào năm 2017. Khi báo cáo với chính quyền, viên đá được xác định là than chì, một dạng carbon quý hiếm có giá trị cao trong các ngành công nghiệp như điện tử, năng lượng, và hàng không vũ trụ. (Ảnh: Sở hữu trí tuệ) Phát hiện này khiến chính quyền địa phương phong tỏa cả khu vực để khảo sát, và giá trị của "kho báu đen" này ước tính hơn 347.000 tỷ đồng.(Ảnh: Sở hữu trí tuệ) Than chì, hay còn gọi là graphit, là một dạng thù hình của carbon, được biết đến với cấu trúc tinh thể độc đáo và nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống và công nghiệp. Được phát hiện và đặt tên bởi Abraham Gottlob Werner vào năm 1789, than chì đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực.(Ảnh:NGS) Than chì có cấu trúc tinh thể lục giác, trong đó mỗi nguyên tử carbon liên kết với ba nguyên tử carbon khác bằng các liên kết cộng hóa trị, tạo thành các lớp mỏng. Các lớp này có thể trượt lên nhau, tạo nên tính chất mềm và dễ tách lớp của than chì. Điều này cũng giải thích tại sao than chì có thể để lại dấu vết trên giấy và các bề mặt khác, làm cho nó trở thành vật liệu lý tưởng cho bút chì.(Ảnh:Scinexx) Một trong những đặc tính nổi bật của than chì là khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Điều này là do các electron tự do di chuyển giữa các lớp carbon, tạo nên tính dẫn điện cao. Ngoài ra, than chì còn có khả năng chịu nhiệt độ cao và chống ăn mòn, làm cho nó trở thành vật liệu lý tưởng trong các ứng dụng công nghiệp như sản xuất điện cực và vật liệu chịu lửa. (Ảnh:asiame) Than chì được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những ứng dụng phổ biến nhất là làm ruột bút chì. Nhờ tính chất mềm và dễ tách lớp, than chì có thể tạo ra các nét vẽ mịn và đều trên giấy.(Ảnh:Anton Paar) Trong công nghiệp, than chì được sử dụng làm chất bôi trơn trong các máy móc và thiết bị, nhờ khả năng giảm ma sát và chịu nhiệt tốt. Ngoài ra, than chì còn được sử dụng trong sản xuất pin lithium-ion, một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử hiện đại như điện thoại di động và máy tính xách tay.(Ảnh: HZDR) Những đặc tính và ứng dụng này làm cho than chì trở thành một vật liệu quý giá và không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống hiện đại.(Ảnh:AMG Graphite) Mời quý độc giả xem thêm video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.

