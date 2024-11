"Hot girl tạp hóa" Hàn Hằng dính tin đồn mang thai

Sau màn cầu hôn gây sốt mạng xã hội cuối tháng 10 vừa qua, Huy Me (tên thật Thành Phạm, sinh năm 1993) và Hàn Hằng (sinh năm 1999) – cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm vì cả hai đều là những nhân vật nổi tiếng và được yêu thích. Mới đây, netizen phát hiện vòng 2 của Hàn Hằng to bất thường, làm dấy lên nghi vấn cô nàng có thể đã có "tin vui." Trong một video theo trend ca khúc "APT," Hàn Hằng diện một bộ đồ liền thân, để lộ vòng bụng lùm xùm – điều mà người hâm mộ thấy rất khác lạ so với vóc dáng gầy và vòng 2 phẳng lỳ thường thấy ở cô nàng. Điều này khiến dân mạng không khỏi háo hức, đặt giả thiết rằng có thể cặp đôi Hàn Hằng và Huy Me chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên, không ít ý kiến khác lại cho rằng đây chỉ là "tai nạn" từ trang phục của Hàn Hằng. Có người lý giải rằng chỉ vài tuần trước, Hàn Hằng vẫn thoải mái diện crop top khoe vòng bụng phẳng lì khi đi chơi ở châu Âu. Một số netizen còn cho rằng đây là “kiếp nạn” của Hàn Hằng khi diện đồ không vừa dáng, vì thường xuyên bị đồn có bầu khi lộ bụng. Chuyện tình của Huyme và Hàn Hằng bắt đầu từ năm 2019 và liên tục thu hút sự quan tâm của công chúng. Cặp đôi từng vướng phải nhiều tin đồn như có "người thứ ba" xen vào hoặc rạn nứt tình cảm. Hàn Hằng cũng từng gây tranh cãi vì những lùm xùm như quảng bá sản phẩm kém chất lượng hay bị nghi lộ ảnh nhạy cảm với em gái của Huyme là Trang Lou và em rể là Tùng Sơn, khiến cô nàng có thời gian rời khỏi mạng xã hội. Đến hiện tại, cả Hàn Hằng và Huy Me đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, yêu đương chín chắn và trưởng thành hơn. Sau màn cầu hôn đầy lãng mạn, người hâm mộ đang háo hức mong chờ những tin vui tiếp theo từ cặp đôi đình đám này.

