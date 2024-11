Cosplay "yêu quái hồ ly", Jun Vũ đẹp ma mị khó cưỡng

Trên trang Instagram cá nhân, Jun Vũ (Vũ Phương Anh) đã có màn cosplay thành "yêu quái hồ ly". Nàng hot girl nhanh chóng nhận về vô vàn lời khen từ các fan bởi vẻ ngoài ma mị. Xuất hiện trong bộ ảnh, ngoài trang phục được chuẩn bị chỉnh chu, Jun Vũ còn chiếm điểm tuyệt đối bởi thần thái cực xuất sắc. Từng ánh mắt, cử chỉ của nàng hot girl lai Việt - Thái đều được đánh giá vô cùng cao trong bộ ảnh chào mừng lễ hội hóa trang 2024. Ánh mắt ma mị của Jun Vũ như muốn hút hồn tất cả những người xem bộ ảnh này của cô nàng. Dưới phần bình luận, vô van những lời khen từ các fan cũng như từ netizen gửi tới Jun Vũ. Jun Vũ (tên thật: Vũ Phương Anh, sinh năm 1995). Cô theo gia đình sang Thái Lan định cư năm 15 tuổi và trở thành người mẫu thời trang nổi danh tại xứ Chùa Vàng. Jun Vũ theo học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Assumption nhưng vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và quốc tế. Tiêu biểu là những video âm nhạc cho các ca khúc Thái Lan như "Just a Friend" (Mr. Min), "Wedding Dress" (Neung Apiwat ETC) và "Still Lovin' U" (Z-MYX). Năm 2015, Jun Vũ tạo tiếng vang lớn khi xuất hiện trong video ca khúc thành công "Sau tất cả" của ca sĩ Erik, từ đó giúp cô tự tin lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với việc tham gia 2 bộ phim Việt Nam được đánh giá cao là 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy (2015) và Cho em gần anh thêm chút nữa (2016). Sau đó, Jun Vũ sau đó còn tham gia bộ phim nhân dịp Tết nguyên đán 2017 Xuân Cười: Món quà đầu năm của kênh truyền hình HTV2. Cũng trong năm 2017, Jun Vũ được trao giải "Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất" của giải Ngôi sao xanh, rồi bất ngờ giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho hạng mục phim điện ảnh tại lễ trao giải Cánh diều vàng vào tháng 4 năm 2017 cùng cho vai diễn My trong bộ phim 12 Chòm Sao: Vẽ đường cho yêu chạy.

