Uy lực hệ thống phòng không NASAMS Mỹ phê duyệt cho Đài Loan

Ngày 25/10, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) đã chính thức thông báo cho Quốc hội Mỹ việc bán 3 hệ thống tên lửa đất đối không cho Đài Loan và nêu bật những nỗ lực đang diễn ra nhằm tăng cường sức mạnh phòng không cho hòn đảo này, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc. Ảnh: Army Recognition. Hệ thống tên lửa trong thương vụ này là NASAMS và tên lửa đất đối không tăng tầm AMRAAM tiên tiến. Theo Army Recognition, NASAMS là vũ khí mới đối với Đài Loan. Trong khu vực, chỉ có Australia và Indonesia đang vận hành hệ thống tên lửa này. Ảnh: Portune. NASAMS được trang bị hai loại radar mới, các trang bị này sẽ cho phép Quân đội Đài Loan vận hành hệ thống một cách hiệu quả, cung cấp phạm vi phòng không toàn diện. Ảnh: VOA News. NASAMS là một trong những hệ thống phòng không đa năng nhất hiện đang được sử dụng. Hệ thống tên lửa này có khả năng chống lại các mối đe dọa như máy bay, máy bay không người lái và tên lửa hành trình. NASAMS có tầm bắn lên tới 50 km và có thể tấn công các mục tiêu ở độ cao lên tới 21 km. Ảnh: Al Arabiya. Ngoài ra, hệ thống này có thể đồng thời theo dõi và tấn công tới 72 mục tiêu, cung cấp khả năng phòng thủ toàn diện. Việc đưa tên lửa AMRAAM-ER vào thỏa thuận này sẽ mở rộng đáng kể tầm bắn của hệ thống, giúp Đài Loan nâng cao khả năng đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách xa hơn, xa hơn tới 50% so với tên lửa AMRAAM tiêu chuẩn. Ảnh: FMT. Hơn nữa, NASAMS có khả năng tương thích linh hoạt, cho phép Đài Loan hoạt động cùng với các lực lượng của Mỹ, tăng cường khả năng phối hợp phòng thủ. Hệ thống thông tin đa chức năng trên NASAMS cho phép Đài Loan phối hợp hiệu quả với các đơn vị đồng minh trong trường hợp khẩn cấp. NASAMS cùng các khẩu đội tên lửa Patriot và các hệ thống tên lửa đạn đạo Sky Bow sẽ được bổ vào hệ thống phòng thủ của Đài Loan. Các hệ thống Patriot chủ yếu tập trung vào việc đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa, trong khi đó NASAMS sẽ đảm bảo khả năng bảo vệ tầm trung. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan Tôn Lập Phương cho hay, hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS có khả năng trinh sát tự động, triển khai hỏa lực, thu thập thông tin tình báo và đã được chứng minh trên chiến trường Ukraine. Việc triển khai hệ thống tên lửa NASAMS tại Đài Loan sẽ tăng cường đáng kể khả năng ngăn chặn và chống lại các mối đe dọa trên không của hòn đảo này. Với các hệ thống này, Đài Loan có thể tăng cường thế trận quân sự tổng thể và khiến mọi hành động của Trung Quốc trở nên khó khăn và tốn kém hơn. Ngoài ra, Mỹ sẽ hỗ trợ Đài Loan triển khai và bảo trì các hệ thống NASAMS. Để lắp đặt, thử nghiệm hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật phải cần đến khoảng 26 nhà thầu Mỹ và 34 nhà thầu đến từ Đài Loan. Sự hiện diện của họ sẽ đảm bảo việc triển khai các hệ thống NASAMS vào cơ sở hạ tầng quốc phòng hiện có của Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan hoan nghênh động thái này. Bắc Kinh vẫn chưa bình luận về quyết định của Washington. Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ trích việc Washington cung cấp vũ khí cho Đài Loan, gọi đây là động thái gây căng thẳng quân sự và gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định tại khu vực. Thỏa thuận này nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ của mình. Trong bối cảnh bất ổn gia tăng trong khu vực, việc Đài Loan mua NASAMS là một bước đi quan trọng trong việc đảm bảo an ninh không phận của mình, cũng như góp phần vào sự ổn định chung của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

