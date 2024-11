Bùi Thanh Hương tuyển chọn người mẫu cho “Bước chân di sản 2024”

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, chương trình "Bước chân di sản" chính thức trở lại, nhằm mục đích tôn vinh những giá trị truyền thống văn hoá của dân tộc thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thời trang. Hơn 150 người mẫu đã có mặt trong buổi casting tại Vườn Âm Nhạc thuộc Nhà hát Lớn Hà Nội để tìm ra 60 gương mặt sẽ trình diễn trong chương trình. Giám khảo vòng tuyển chọn gồm có: Hoa hậu H'hen Niê, siêu mẫu Hạ Vy, NTK Hương Queen, NTK Anh Thư, Quán quân The New Mentor Lê Thu Trang và Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Chu Anh Hùng. Xuất hiện rạng rỡ trong buổi tuyển chọn, NTK Hương Queen khiến không ít người trầm trồ khi cô sải bước trên thảm đỏ. Thần thái đỉnh cao cùng với năng lượng tích cực mà "Nữ hoàng hoa hồng" tạo ra giúp cho nhiều người mẫu tự tin hơn trong phần thi của mình. NTK Hương Queen chia sẻ: “Đồng hành cùng Bước chân di sản mùa đầu tiên nên tôi rất hào hứng cho mùa thứ 2 của chương trình. Với vai trò là một giám khảo casting, tôi đánh giá cao chất lượng người mẫu năm nay cũng như tinh thần mà các bạn mang tới”. Theo đó, "Nữ hoàng hoa hồng" còn cho biết thêm, thương hiệu Áo dài & Dạ hội Hương Queen sẽ mang đến BST The Queen trong đêm diễn của "Bước chân di sản 2”. “Không chỉ riêng với người phụ nữ, áo dài còn là niềm tự hào của cả cộng đồng. Chính vì thế, chúng tôi muốn mang đến những sản phẩm tinh tế, ấn tượng nhất trong chương trình lần này. Đó sẽ là những thiết kế độc đáo nhất mà Hương Queen trình diễn cho khán giả và sẽ ra mắt vào cuối năm, trong mùa lễ hội. Tà áo dài dịu dàng nhưng lộng lẫy, kiêu sa luôn mang đậm giá trị văn hóa tinh thần của Hà Nội, của Việt Nam kết tinh lan tỏa tới mọi phương trời”, cô chia sẻ. Chương trình “Bước chân di sản 2” sẽ diễn ra vào ngày 22/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nơi đây không chỉ là điểm đến văn hóa quan trọng mà còn là di sản kiến trúc nghệ thuật ấn tượng. Siêu mẫu Hạ Vy cho biết, sẽ có 6 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang tham gia “Bước chân di sản lần 2”, đó là: SeveUomo, áo dài Kenny Thái, áo dài Quyên Nguyễn, áo dài Hương Queen, áo dài Ngân An và nhà thiết kế Hà Trịnh. ''Với chủ đề Hà Nội và cúc họa mi", các nhà thiết kế sẽ sáng tạo ra những bộ sưu tập mới đậm chất nghệ thuật, tôn vinh Hà Nội và vẻ đẹp thanh lịch, hào hoa của người Tràng An. Đạo diễn Hoàng Công Cường nhấn mạnh, điểm khác biệt của chương trình ''Bước chân di sản 2'' là sẽ sử dụng ứng dụng công nghệ 3D mapping để trình chiếu lên mặt ngoài của Nhà hát Lớn với những hình ảnh đẹp nhất về Hà Nội. Trong chương trình, ngoài trình diễn thời trang còn có các khách mời tham gia biểu diễn gồm: Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, Mỹ Dung, Vũ Thịnh..Xem video: Mốt làm đẹp thời xưa khiến phụ nữ hiện đại khó mà theo kịp

