Loài ếch tuyệt tích gần trăm năm tái xuất, chuyên gia sửng sốt

Lịch sử tự nhiên không ít lần ghi nhận sự biến mất và tái xuất của nhiều loài động vật, nhưng câu chuyện về loài ếch nước Hall là một trong những kỳ tích đáng chú ý nhất. (Ảnh: To Save Animals) Sau 80 năm tuyệt tích, loài ếch quý hiếm này đã trở lại một cách đầy ngoạn mục, mang lại hy vọng cho các nhà bảo tồn và những người yêu thiên nhiên trên toàn thế giới.(Ảnh: To Save Animals) Năm 1935, nhà nghiên cứu Frank Gregory Hall đã phát hiện ra loài ếch này tại vùng núi Sierra Nevada, California. Tuy nhiên, trong suốt 80 năm sau đó, không ai còn thấy dấu vết của chúng. Việc loài ếch nước Hall bất ngờ "tái xuất" trên sa mạc Atacama ở Chile đã khiến cộng đồng khoa học không khỏi sửng sốt. Các nhà khoa học đã phải kiểm tra lại mẫu vật và hình ảnh lịch sử để xác nhận rằng đây chính là loài mà Hall đã tìm thấy hàng thập kỷ trước. (Ảnh: Species New to Science) Ếch nước Hall nổi bật với kích thước nhỏ nhắn, màu sắc biến đổi từ nâu sẫm đến xanh lục, và khả năng co giãn da để hấp thụ nước. Chân dài và mảnh, ngón chân có màng, giúp chúng bơi lội và leo trèo dễ dàng. Đôi mắt to và lồi giúp ếch quan sát môi trường xung quanh một cách nhạy bén, hỗ trợ việc săn mồi trong đêm. Loài ếch này sống chủ yếu ở các khe đá và suối nước mát, thích nghi tốt với môi trường ẩm ướt.(Ảnh: New York Post) Ếch nước Hall là loài động vật có lối sống về đêm, thường ẩn mình trong các khe đá hoặc dưới lớp lá mục vào ban ngày. Chúng săn mồi vào ban đêm, chủ yếu là côn trùng và giun đất. Quá trình sinh sản diễn ra vào mùa xuân và đầu mùa hè, con cái đẻ trứng trong các khe đá ẩm ướt và bảo vệ trứng cho đến khi nở.(Ảnh: Shutterstock) Loài ếch này hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và biến đổi khí hậu. Việc phát triển đô thị, khai thác tài nguyên và biến đổi khí hậu đã làm giảm diện tích môi trường sống tự nhiên của chúng. Phát hiện về sự trở lại của ếch nước Hall là một dấu hiệu lạc quan, nhưng cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ và phục hồi môi trường sống.(Ảnh: El Referente) Sự tái xuất của loài ếch nước Hall không chỉ là niềm vui cho các nhà khoa học, mà còn là biểu tượng cho sự kiên cường của thiên nhiên. Nó cho thấy dù điều kiện sống khắc nghiệt và sự can thiệp của con người, thiên nhiên vẫn có khả năng hồi sinh và tiếp tục tồn tại.(Ảnh: Species New to Science) Điều này không chỉ mở ra những cơ hội mới cho nghiên cứu và bảo tồn mà còn nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống và các loài động vật quý hiếm. (Ảnh: Người đưa tin) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài vật như bước ra từ truyện cổ tích, được ví "quý hơn vàng".

