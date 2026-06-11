Đam Rông 2: Gói thầu xây trường hơn 2,3 tỷ đồng chỉ tiết kiệm khoảng 0,98%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Công trình: Xây dựng khối phòng học Trường Mầm non Liêng Srônh, khối phòng học Trường Tiểu học Liêng Srônh, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật tại điểm trường Tiểu khu 179 - Hạng mục: Xây dựng khối 05 phòng khối tiểu học, nhà vệ sinh chung và các hạng mục phụ trợ. Đây là dự án hạ tầng giáo dục có vai trò đồng bộ hóa cơ sở vật chất, kiên cố hóa lớp học tại địa bàn vùng sâu vùng xa.

Diễn biến cuộc thầu và bài toán tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 0,98%

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tại Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 469/QĐ-UBND ngày 06/5/2026 do Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 ký, gói thầu số 03 có giá được phê duyệt là 2.398.119.716 đồng. Tại biên bản mở thầu ngày 21/05/2026, Công ty TNHH Ngọc Trường Đạt là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ tham dự. Giá dự thầu ban đầu do nhà thầu này đề xuất hệ thống ghi nhận ở mức 2.465.375.225 đồng, cao hơn giá gói thầu được duyệt khoảng 67.255.509 đồng.

Để bảo đảm tính hợp lệ vượt qua bước đánh giá tài chính, Công ty TNHH Ngọc Trường Đạt đã nộp kèm một thư giảm giá. Sau khi áp dụng khấu trừ từ thư giảm giá, giá dự thầu sau giảm giá của doanh nghiệp hạ xuống còn 2.374.527.231 đồng, đưa dòng tiền về mức dưới giá trần. Kết quả, tại quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng ký ngày 29/5/2026, UBND xã Đam Rông 2 đã phê duyệt mức giá trúng thầu chính thức là 2.374.527.231 đồng.

Phân tích số liệu bóc tách cho thấy, chênh lệch giữa giá gói thầu ban đầu và giá trúng thầu thực tế là 23.592.485 đồng. Mức tiết kiệm ngân sách đạt tỷ lệ xấp xỉ 0,98%.

Tại quyết định số 69/QĐ-VHXH ngày 11/05/2026 phê duyệt E-HSMT, đặc điểm cốt lõi của gói thầu số 03 nằm ở cơ cấu phân bổ nguồn vốn đầu tư. Theo đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước chỉ cấu thành khoảng 15%, trong khi nguồn vốn huy động xã hội hóa đóng góp từ các nhà hảo tâm và nhân dân chiếm tới 85%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 03. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu và trách nhiệm giải trình

Xét về năng lực và lịch sử hoạt động từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Ngọc Trường Đạt (mã số thuế 5801092146) có trụ sở đăng ký kinh doanh tại thôn Liên Hương, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng. Công ty này sở hữu tần suất tham gia và trúng thầu khá cao tại các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn địa phương khi đã tham gia tổng cộng 55 gói thầu, trong đó trúng thầu 45 gói, trượt 8 gói và có 2 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 123.977.375.567 đồng. Tỷ lệ trúng thầu đạt xấp xỉ 81,8% minh chứng cho vị thế lớn của doanh nghiệp này trong phân khúc đầu tư công ích cơ sở.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, khi một dự án hạ tầng công ích có tỷ lệ vốn đóng góp từ cộng đồng chiếm đại đa số, trách nhiệm giải trình và tính tối ưu hóa chi phí của chủ đầu tư phải được đặt lên hàng đầu. Việc một cuộc thầu chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,98% đối với nguồn tiền có phần lớn đóng góp từ người dân đòi hỏi chủ đầu tư cần minh bạch hóa quy trình thẩm định giá, bảo đảm các khoản chi tiêu đều mang lại hiệu suất tối đa cho công trình giáo dục.

Đồng quan điểm phân tích, dưới góc nhìn pháp lý chuyên sâu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh rằng Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu rất rõ về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu sử dụng vốn công. Mặc dù quy trình xử lý tình huống khi có một nhà thầu duy nhất tham dự đã tuân thủ đúng trình tự quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc giá trúng thầu tiệm cận sát giá trần của gói thầu luôn là dấu hiệu cần các cơ quan quản lý nhà nước lưu tâm rà soát, tránh rủi ro lãng phí nguồn lực đầu tư xã hội.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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