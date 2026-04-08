Phường Long Đức: Công ty Ngọc Minh trúng gói thầu xây lắp với giá tiết kiệm gần 9%

Thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu nâng cấp các tuyến hẻm tại phường Long Đức (Vĩnh Long) đã chọn được nhà thầu với giá tiết kiệm ngân sách gần 9%.

Mới đây, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Đức đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm trên địa bàn phường Long Đức năm 2026". Đây là gói thầu quan trọng nhằm cải thiện hạ tầng giao thông dân sinh tại địa phương.

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu này có giá dự toán là 2.119.523.872 đồng. Sau thời gian mời thầu, có tất cả 3 nhà thầu/ liên danh nhà thầu tham dự. Cụ thể:

Liên danh các tuyến hẻm phường Long Đức (gồm Công ty TNHH Tư vấn Phát Triển Xây Dựng T.G và Công ty TNHH Cơ khí Đồng Tiến Thành) dự thầu với giá 2.045.000.000 đồng;

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Lợi Phát, dự thầu với giá 1.974.866.720 đồng;

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Ngọc Minh, dự thầu với giá 2.119.523.872, giá sau giảm 9% là 1.928.766.723,52 đồng.

Sau quá trình đánh giá E-HSDT công khai, tất cả các nhà thầu đều đạt yêu cầu về kỹ thuật, kinh nghiệm… tuy nhiên cuối cùng Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Ngọc Minh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để trúng thầu với giá 1.928.766.723,52 đồng. Mức giá này cũng chính là giá dự thầu thấp nhất trong số các nhà thầu tham gia, đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 190 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 8,9%.

Quyết định số 33/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Ngọc Minh trúng thầu (Nguồn: MSC)

Theo tìm hiểu của báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Ngọc Minh (MSDN: 2100598210) có địa chỉ tại phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long. Đây là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp, từng tham gia thực hiện nhiều công trình xây lắp tại địa phương. Theo thống kê, từ năm 2019 đến nay, doanh nghiệp này từng tham gia 138 gói thầu, trong đó trúng 70 gói, với tổng giá trị trúng thầu (cả vai trò độc lập và liên danh) khoảng trên 139 tỷ đồng.

Gói thầu lớn và tiêu biểu gần đây mà công ty này từng trúng có thể kể đến là Gói thầu số 06: Thi công Sửa chữa mặt đường, gia cố lề và hệ thống thoát nước Đường tỉnh 914B (Km08+250 - Km11+150), huyện Cầu Ngang (gói thầu có giá 7.120.421.634 đồng). Ngày 22/8/2025, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Ngọc Minh trúng thầu với giá 6.510.281.000 tỷ đồng (Quyết định số 250/QĐ-SXD). Có một điều rất đặc biệt tại gói thầu này là, tất cả 5 nhà thầu/ liên danh nhà thầu cạnh tranh với công ty Ngọc Minh đều bị loại từ vòng ngoài vì các lý do như: Không đáp ứng về tính hợp lệ của E-HSDT, hoặc Không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm và về kỹ thuật…

Trở lại với gói thầu "Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm trên địa bàn phường Long Đức năm 2026", dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc áp dụng triệt để đấu thầu qua mạng không chỉ giúp minh bạch hóa thông tin mà còn tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp, từ đó lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất cho ngân sách. Điều này cho thấy tính cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động đấu thầu tại phường Long Đức, đúng theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Nghị định 214/2025/NĐ-CP."

Chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông chia sẻ thêm: “Việc đơn vị này đưa ra mức giá cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong báo cáo đánh giá cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và năng lực tối ưu hóa chi phí. Đây là bài học kinh nghiệm thiết thực cho các nhà thầu về tính nghiêm túc và chuyên nghiệp khi chuẩn bị hồ sơ dự thầu”