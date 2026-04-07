Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp: Nhà thầu duy nhất dự và trúng gói thầu vệ sinh hơn 2,8 tỷ đồng

Chỉ duy nhất một đơn vị tham dự và trúng thầu tại gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Mỹ Trà với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt hơn 5,1%.

Hữu Thông- Hải Đăng

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Trà đã ký Quyết định số 196/QĐ-TTCUDVC ngày 27/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Vệ sinh quét dọn đường phố, thu gom rác thải và nạo vét cống trên địa bàn phường Mỹ Trà trong 09 tháng cuối năm 2026.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (MSDN: 1400101205). Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.719.811.000 đồng (Giá dự thầu là 2.719.811.446,4 đồng). So với giá gói thầu 2.866.992.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 5,13% (tương đương hơn 147 triệu đồng).

Trước đó, theo Biên bản mở thầu mã TBMT IB2600086122, tại thời điểm đóng thầu ngày 18/03/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Theo dữ liệu từ hệ thống phân tích đấu thầu, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp là đơn vị có "thâm niên" và vị thế đáng gờm trong lĩnh vực dịch vụ công ích tại tỉnh Đồng Tháp.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã liên tiếp trúng thầu nhiều gói thầu có tính chất tương tự tại địa phương. Điển hình như gói thầu Chăm sóc hoa viên, cây xanh, vệ sinh tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp (trị giá hơn 1,52 tỷ đồng); gói thầu nạo vét cống tại Ban Quản lý Chợ và Dịch vụ Công cộng thành phố Hồng Ngự (291 triệu đồng) hay các gói thầu tại xã Thường Phước 1, Thường Phước 2...

Việc một doanh nghiệp liên tục trúng các gói thầu dịch vụ công ích tại địa phương, đôi khi trong tình thế "một mình một chợ", dù đúng quy định pháp luật nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và sức hút của các gói thầu này đối với các nhà thầu ngoại tỉnh.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp luật đấu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự dù đấu thầu rộng rãi qua mạng không phải là hiếm, tuy nhiên chủ đầu tư cần đảm bảo hồ sơ mời thầu không có các 'rào cản' kỹ thuật nhằm hạn chế sự tham gia của các đơn vị khác."

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, với các gói thầu phi tư vấn có tính đặc thù địa phương cao như vệ sinh môi trường, các doanh nghiệp tại chỗ thường có lợi thế về nhân lực và thiết bị sẵn có. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát để đảm bảo giá trúng thầu phản ánh đúng giá trị thị trường, tránh tình trạng trúng thầu sát giá kéo dài.

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc quản lý và thực hiện hợp đồng qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là quy định bắt buộc ký hợp đồng điện tử nếu thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của cả chủ đầu tư và nhà thầu.

Cạnh tranh trong đấu thầu qua mạng: Quy định và Trách nhiệm

Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), hoạt động đấu thầu phải đảm bảo 05 mục tiêu cốt lõi: Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch, Hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm giải trình.

1. Trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự: Căn cứ theo các quy định về đấu thầu qua mạng, khi thời điểm đóng thầu đã hết mà chỉ có 01 nhà thầu tham dự, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vẫn cho phép mở thầu để đánh giá. Tuy nhiên, theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Chủ đầu tư và Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng Hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đảm bảo không đưa ra các điều kiện hạn chế nhà thầu hoặc cài cắm "giấy phép con" làm giảm tính cạnh tranh.

2. Về tính hiệu quả kinh tế (Điều 2, Luật Đấu thầu 2023): Hiệu quả kinh tế không chỉ thể hiện ở tỷ lệ tiết kiệm (chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu) mà còn ở chất lượng dịch vụ thực tế. Đối với các gói thầu dịch vụ công ích như vệ sinh môi trường, Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định rõ việc tăng cường giám sát thực hiện hợp đồng thông qua chế độ báo cáo điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Bắt buộc ký hợp đồng điện tử: Một trong những điểm mới quan trọng của Thông tư 79/2025/TT-BTC là quy định: Các gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng mà thanh toán qua Kho bạc Nhà nước bắt buộc phải ký kết hợp đồng điện tử trên Hệ thống. Điều này giúp cơ quan quản lý và người dân dễ dàng giám sát tiến độ và tính minh bạch của các dự án sử dụng vốn ngân sách.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới