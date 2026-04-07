Đồng Tháp: Nhà thầu duy nhất dự và trúng gói thầu vệ sinh hơn 2,8 tỷ đồng

Chỉ duy nhất một đơn vị tham dự và trúng thầu tại gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Mỹ Trà với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt hơn 5,1%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Trà đã ký Quyết định số 196/QĐ-TTCUDVC ngày 27/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Vệ sinh quét dọn đường phố, thu gom rác thải và nạo vét cống trên địa bàn phường Mỹ Trà trong 09 tháng cuối năm 2026.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (MSDN: 1400101205). Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.719.811.000 đồng (Giá dự thầu là 2.719.811.446,4 đồng). So với giá gói thầu 2.866.992.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 5,13% (tương đương hơn 147 triệu đồng).

Trước đó, theo Biên bản mở thầu mã TBMT IB2600086122, tại thời điểm đóng thầu ngày 18/03/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Theo dữ liệu từ hệ thống phân tích đấu thầu, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp là đơn vị có "thâm niên" và vị thế đáng gờm trong lĩnh vực dịch vụ công ích tại tỉnh Đồng Tháp.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã liên tiếp trúng thầu nhiều gói thầu có tính chất tương tự tại địa phương. Điển hình như gói thầu Chăm sóc hoa viên, cây xanh, vệ sinh tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp (trị giá hơn 1,52 tỷ đồng); gói thầu nạo vét cống tại Ban Quản lý Chợ và Dịch vụ Công cộng thành phố Hồng Ngự (291 triệu đồng) hay các gói thầu tại xã Thường Phước 1, Thường Phước 2...

Việc một doanh nghiệp liên tục trúng các gói thầu dịch vụ công ích tại địa phương, đôi khi trong tình thế "một mình một chợ", dù đúng quy định pháp luật nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và sức hút của các gói thầu này đối với các nhà thầu ngoại tỉnh.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp luật đấu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng đến mục tiêu tối thượng là cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự dù đấu thầu rộng rãi qua mạng không phải là hiếm, tuy nhiên chủ đầu tư cần đảm bảo hồ sơ mời thầu không có các 'rào cản' kỹ thuật nhằm hạn chế sự tham gia của các đơn vị khác."

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, với các gói thầu phi tư vấn có tính đặc thù địa phương cao như vệ sinh môi trường, các doanh nghiệp tại chỗ thường có lợi thế về nhân lực và thiết bị sẵn có. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát để đảm bảo giá trúng thầu phản ánh đúng giá trị thị trường, tránh tình trạng trúng thầu sát giá kéo dài.

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc quản lý và thực hiện hợp đồng qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là quy định bắt buộc ký hợp đồng điện tử nếu thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của cả chủ đầu tư và nhà thầu.