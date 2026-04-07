Xã Nam Dong: Trong 1 ngày Công ty T&T trúng 2 gói chỉ định thầu gần 3 tỷ đồng

Trong cùng một ngày, xã Nam Dong (tỉnh Lâm Đồng) đã giao 2 gói thầu xây lắp có giá trị gần 3 tỷ đồng cho Công ty T&T dưới hình thức chỉ định thầu.

Qua công tác trích xuất và rà soát dữ liệu đấu thầu công khai, Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận thông tin chi tiết về quá trình thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với hai dự án đầu tư công tại khu vực xã Nam Dong (tỉnh Lâm Đồng). Theo đó, Công ty TNHH một thành viên XD công trình T&T là đơn vị được lựa chọn thi công cả hai gói thầu xây lắp thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, với tổng giá trị hơn 2,79 tỷ đồng.

Trúng 2 gói chỉ định thầu trong cùng 1 ngày

Dự án thứ nhất là công trình "Cải tạo, sửa chữa nâng cấp các hạng mục Trụ sở HĐND và UBND xã Nam Dong". Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-VP do ông Ngô Vũ Giang Sơn - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Nam Dong ký ngày 02/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu xây dựng (Chi phí xây lắp) có giá dự toán được duyệt là 1.749.646.000 đồng.

Đến ngày 03/4/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Nam Dong tiếp tục ký Quyết định số 22/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH một thành viên XD công trình T&T. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.749.646.000 đồng (Một tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). Hình thức hợp đồng là trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày.

Quyết định số 22/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công công trình "Cải tạo, sửa chữa nâng cấp các hạng mục Trụ sở HĐND và UBND xã Nam Dong". (Nguồn: MSC)

Dự án thứ hai là công trình "Sửa chữa Nhà văn hóa thành trung tâm phục vụ Hành chính công". Tương tự như dự án thứ nhất, tại Quyết định số 19/QĐ-VP ngày 02/4/2026 do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Nam Dong ký ban hành, Gói thầu xây dựng (Chi phí xây lắp) có mức giá dự toán là 1.049.349.000 đồng.

Ngày 03/4/2026, thông qua Quyết định số 21/QĐ-VP, Công ty TNHH một thành viên XD công trình T&T tiếp tục được lựa chọn làm đơn vị thi công. Giá trúng thầu được phê duyệt tại quyết định này là 1.049.349.000 đồng (Một tỷ không trăm bốn mươi chín triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn đồng). Hợp đồng thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thi công 90 ngày.

Quyết định số 21/QĐ-VP phê duyệt KQLCNT gói thầu thi công xây dựng công trình "Sửa chữa Nhà văn hóa thành trung tâm phục vụ Hành chính công". (Nguồn: MSC)

Dữ liệu từ các quyết định phê duyệt nêu trên thể hiện, tại cả hai gói thầu, giá trị trúng thầu của Công ty TNHH một thành viên XD công trình T&T khớp tuyệt đối 100% với giá dự toán gói thầu. Điều này đồng nghĩa với việc mức độ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua quá trình thương thảo, chỉ định thầu tại hai dự án này là 0 đồng (tương đương tỷ lệ 0%).

Về mặt tiến độ thủ tục pháp lý, cả hai dự án đều ghi nhận chung một mốc thời gian: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt vào ngày 02/4/2026. Biên bản thương thảo hợp đồng và quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu được hoàn thành vào ngày 03/4/2026, tức là một ngày làm việc sau khi kế hoạch được ban hành.

Dữ liệu năng lực nhà thầu

Theo hồ sơ trích xuất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH một thành viên XD công trình T&T (Mã số thuế: 6400385186) đăng ký địa chỉ tại số 236 Phan Chu Trinh, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị này được thành lập vào ngày 08/3/2018.

Lịch sử tham gia đấu thầu cho thấy Công ty TNHH một thành viên XD công trình T&T đã tham dự tổng cộng 17 gói thầu. Trong đó, doanh nghiệp này được công bố trúng 6 gói thầu và không trúng 11 gói thầu. Đáng chú ý trong hồ sơ đối tác, Công ty TNHH một thành viên XD công trình T&T từng tham gia dự thầu 2 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhật Phong làm bên mời thầu và trúng cả 2 gói thầu này.

Trụ sở UBND xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng.

Hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh và góc nhìn từ chuyên gia

Việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu và quản lý chi phí đầu tư công được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) dẫn chiếu các căn cứ sau:

Thứ nhất, về điều kiện áp dụng chỉ định thầu: Theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), hình thức chỉ định thầu được xem xét áp dụng đối với các trường hợp mang tính chất cấp bách nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe cộng đồng; khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh; hoặc các gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ.

Thứ hai, về quy trình thủ tục và xác định giá: Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu có nêu rõ quy trình chỉ định thầu rút gọn. Trong đó, chủ đầu tư và bên mời thầu có trách nhiệm lập, thẩm định và phê duyệt giá gói thầu một cách chính xác, khách quan. Giá gói thầu được duyệt là cơ sở trần để tiến hành thương thảo, đảm bảo giá ký hợp đồng không vượt quá giá gói thầu đã được phê duyệt.

Thứ ba, về nguyên tắc công khai và số hóa: Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu quy định rõ trách nhiệm công khai thông tin của chủ đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời, thông tư này khuyến khích việc áp dụng hợp đồng điện tử đối với các gói thầu chỉ định thầu, nhằm tăng cường tính minh bạch, dễ dàng lưu vết và phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách sau này.

Nguyên tắc xuyên suốt của pháp luật về đấu thầu là đảm bảo tính Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch, Hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm giải trình. Các dữ liệu về giá dự toán, giá trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm và thời gian thực hiện thủ tục là những chỉ số khách quan để các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kiểm toán và toàn xã hội đánh giá mức độ tuân thủ các nguyên tắc này tại từng dự án cụ thể.

Việc cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý và số liệu thực tế về các gói thầu tại địa phương là cơ sở để người dân nắm bắt tình hình sử dụng ngân sách công, từ đó nâng cao hiệu quả giám sát cộng đồng theo quy định của pháp luật.