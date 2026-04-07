Công ty suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng 149/149 gói thầu, hơn 500 tỷ

Một công ty mới thành lập chưa lâu nhưng đã trúng toàn bộ 149 gói thầu suất ăn học đường với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng, gây chú ý về mức độ cạnh tranh.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội đang là một trong những đơn vị cung cấp suất ăn học đường quy mô lớn tại khu vực phía Bắc, với số lượng gói thầu trúng tuyệt đối.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội (mã số doanh nghiệp: 0110289514), được thành lập từ ngày 17/3/2023. Tên người đại diện pháp luật là Vũ Huy Hà. Công ty có địa chỉ tại Tầng 1, NO19 - LK 777 - LK 27,28, phố Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Theo khảo sát trên hệ thống thông tin đấu thầu công khai, nhiều gói thầu về cung cấp suất ăn bán trú của các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội được phê duyệt cho Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng thầu.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã tham gia 149 gói thầu cung cấp suất ăn và trúng toàn bộ, với tổng giá trị lên tới khoảng 506,3 tỉ đồng. Trong đó, gói thầu trúng gần nhất là vào ngày 6/4/2026 với trị giá 577.500.000 đồng.

Các gói thầu tập trung chủ yếu tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Trong đó, riêng Hà Nội chiếm phần lớn với 93 gói thầu, tiếp đến là Hưng Yên với 20 gói, Bắc Ninh 19 gói, Ninh Bình 8 gói và một số địa phương khác.

Phần lớn các gói thầu mà doanh nghiệp này thực hiện liên quan đến việc cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Nhiều hợp đồng có giá trị hàng chục tỉ đồng, kéo dài trong suốt năm học.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian ngắn thành lập từ tháng 3/2025 đến nay, doanh nghiệp này đã trúng thầu với tổng giá trị vượt 500 tỉ đồng.

Một số gói thầu cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tiểu học mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng thầu gần đây. Ảnh: Dauthau.info.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tri thức và Cuộc sống, một số gói thầu với giá trị lớn có thể kể đến như gói thầu “Cung cấp suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trần Phú năm học 2025-2026”. Theo đó, Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội được phê duyệt trúng thầu với giá 11.330.550.000 đồng (hơn 11,3 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng.

Tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện (Thanh Trì, Hà Nội), Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội cũng được phê duyệt trúng gói thầu: “Cung cấp suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện năm học 2025-2026”, với giá trúng thầu là 10.662.300.000 đồng (gần 10,7 tỷ đồng).

Gói thầu “Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Tứ Hiệp năm học 2025-2026” công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội được phê duyệt trúng thầu với giá 10.692.000.000 đồng (gần 10,7 tỷ đồng).

Ngoài ra có thể kể đến một số gói thầu khác tại trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh: khoảng 10,9 tỷ đồng, trường THCS Chu Văn An: khoảng 11,9 tỷ đồng, trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B: khoảng 13,6 tỷ đồng, trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hà Đông, Hà Nội): khoảng 7,9 tỷ đồng...

Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng nhiều gói thầu cung cấp suất ăn tại các trường học ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Ảnh: Dauthau.info.

Bên cạnh đó, một đơn vị khác cũng tham gia cung cấp suất ăn học đường là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai. Doanh nghiệp này tham gia 46 gói thầu và cũng trúng toàn bộ, trong đó phần lớn các gói thuộc địa bàn Hà Nội.

Thực tế này đang thu hút sự quan tâm trong bối cảnh lĩnh vực suất ăn học đường không chỉ là hoạt động dịch vụ, mà còn gắn trực tiếp với chất lượng dinh dưỡng và sức khỏe học sinh.