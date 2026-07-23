Phú Mỹ Thịnh trúng loạt gói thầu tại Lâm Đồng, nhiều gói sát giá dự toán

Công ty TNHH Phú Mỹ Thịnh liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại Lâm Đồng với tổng giá trị hơn 450 tỷ đồng, nhiều gói chỉ có một nhà thầu và tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh tổng thể về hoạt động đấu thầu tại tỉnh Lâm Đồng (bao gồm địa giới tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Thuận cũ theo Nghị quyết số 202/2025/QH15) đang ghi nhận sự bứt phá rõ nét của nhiều doanh nghiệp xây lắp địa phương. Trong đó, Công ty TNHH Phú Mỹ Thịnh là cái tên nổi bật khi liên tiếp ghi dấu bằng chuỗi trúng thầu với tổng giá trị tích lũy lên tới hàng trăm tỷ đồng, cùng một số gói thầu đáng chú ý gần đây:

Ngày 11/06/2026, ông Trần Nam Quan, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương, ký Quyết định số 31/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống nước sạch tại xã Đạ Chais (nay thuộc xã Lạc Dương). Công ty TNHH Phú Mỹ Thịnh trong vai trò liên danh cùng Công ty TNHH TM Tá Lợi đã trúng thầu với giá 12.898.114.862 đồng, trong khi giá dự toán là 12.977.284.248 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp 0,61%. Gói thầu không có đối thủ cạnh tranh.

Quyết định số 31/QĐ-BQLDA, ông Trần Nam Quan, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương ký. Nguồn: MSC.

Tương tự, tại Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng mương thoát nước liên thôn Tân Trung – Tân Đức – Liên Trung do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà làm chủ đầu tư, cũng không xuất hiện yếu tố cạnh tranh. Gói thầu có giá dự toán 3.462.684.650 đồng, Liên danh Công ty TNHH Phú Mỹ Thịnh và Công ty TNHH TM Tá Lợi trúng thầu với giá 3.393.430.617 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2%. Kết quả này được phê duyệt tại Quyết định số 178/QĐ-TTDVTH ngày 16/06/2026 do ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà ký.

Trước đó, tại Gói thầu số 05 (Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường Đa Tro 2, giai đoạn 2) do Phòng Kinh tế xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ đầu tư, giá dự toán được xác định là 3.604.791.897 đồng. Công ty TNHH Phú Mỹ Thịnh trúng thầu với giá 3.577.164.000 đồng theo Quyết định số 55/QĐ-KT ngày 18/5/2026 do ông Đỗ Đại Dương, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Lạc Dương ký phê duyệt, với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,77%. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Duy Hà Gold bị loại do không đáp ứng tư cách hợp lệ của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định tại Điều 5, Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Chuỗi kết quả trên tiếp tục được nối dài với gói chỉ định thầu rút gọn tại Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư, có giá trúng thầu 1.007.789.450 đồng, được phê duyệt ngày 19/05/2026 theo Quyết định số 162/QĐ-BQLDA1.

Năng lực nhà thầu Phú Mỹ Thịnh

Công ty TNHH Phú Mỹ Thịnh (MSDN 5800811662), trụ sở tại số 109 Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Văn Quý.

Trích xuất dữ liệu lịch sử đấu thầu tổng quan e-GP ghi nhận, trong quá trình hoạt động, nhà thầu đã tham gia 115 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng khoảng 63 gói, trượt 45 gói, 4 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) đạt hơn 450 tỷ đồng. Về địa bàn hoạt động, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 202/2025/QH15, nhà thầu này tập trung chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng với 102 gói thầu.

Dấu hỏi về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Nếu sự lặp lại của các “nhà thầu quen mặt” tại một số gói thầu, đi kèm tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp, đặt ra những nghi vấn đáng lưu ý về tính cạnh tranh, minh bạch cũng như hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu tại địa phương. Dư luận không khỏi băn khoăn liệu quá trình lập hồ sơ mời thầu đã thực sự bảo đảm nguyên tắc rộng mở, công bằng, hay đang vô hình trung tạo lợi thế cho một nhóm nhà thầu nhất định.

Đáng chú ý, thực trạng nhiều gói thầu có giá trúng sát giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm ở mức “chạm đáy” dường như đi ngược lại tinh thần chỉ đạo quyết liệt của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là tại Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính về tăng cường hiệu quả, minh bạch trong công tác đấu thầu.

Bình luận về những lát cắt trái chiều này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: “Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (có hiệu lực từ 01/01/2024), được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, các quy định đã siết chặt nhằm phòng chống gian lận, thao túng hồ sơ và minh bạch hóa quy trình.

Đấu thầu không đơn thuần là thủ tục hành chính để hợp thức hóa việc chi tiêu, mà mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hiệu quả này thể hiện rõ qua tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sau đấu thầu.

Việc một gói thầu giá trị lớn được tổ chức đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng với mức giá sát dự toán là dấu hiệu cần được rà soát. Cần xem xét liệu hồ sơ mời thầu có đặt ra các tiêu chí quá chặt, không phù hợp quy mô gói thầu, vô tình hoặc hữu ý tạo rào cản kỹ thuật khiến các nhà thầu khác không thể tham gia. Nếu tính cạnh tranh bị hạn chế, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công khó đạt tối ưu.”