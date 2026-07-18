Đồng Nai: Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát trúng gói thầu giao thông gần 14 tỷ đồng

Công ty Đỉnh Thịnh Phát vừa trúng thầu gói giao thông hơn 14 tỷ đồng tại xã Nam Cát Tiên với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,91% sau khi là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ.

Mới đây, UBND xã Nam Cát Tiên, TP Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn. Cụ thể, tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 do Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên - Nguyễn Hồng Nguyên ký phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát đã trúng gói thầu số 01: Xây dựng phần giao thông thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường số 2 ấp 5, xã Nam Cát Tiên.

Dự toán gói thầu này được duyệt ở mức 14.266.852.000 đồng. Mức giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát là 13.994.648.230 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm cho ngân sách địa phương sau quá trình tổ chức đấu thầu đạt 272.203.770 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,91%.

Quyết định số 712/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Đáng chú ý hơn, gói thầu này dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với mã số E-TBMT IB2600274662, nhưng đến thời điểm đóng thầu ngày 27/06/2026, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát. Trong bối cảnh không phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh, nhà thầu đã vượt qua các bước đánh giá chuyên môn để giành quyền thực hiện gói thầu.

Quan sát lịch sử hoạt động của nhà thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát (mã số doanh nghiệp: 3602263001, có địa chỉ tại Lầu 1, Số E74-75, Khu phố 1, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) đã tham gia khoảng 80 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong số đó, đơn vị đã được công bố trúng tới 60 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập lẫn liên danh) cán mốc khoảng 631.427.109.937 đồng, riêng giá trị trúng thầu với tư cách độc lập là khoảng 185.132.114.725 đồng. Riêng tại địa bàn TP Đồng Nai, đơn vị này đã nộp hồ sơ tham gia 55 gói thầu, thể hiện vị thế và tầm ảnh hưởng đáng kể đối với các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở tại địa phương.

Bình luận dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, việc chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là một tình huống hoàn toàn hợp pháp và đã được quy định phương án xử lý rõ ràng tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Khi xảy ra tình huống này, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền quyết định cho phép mở thầu ngay để đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu duy nhất nhằm bảo đảm tiến độ thi công của dự án. Tuy nhiên, dưới góc độ hiệu quả kinh tế, việc thiếu đi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thường dẫn đến hệ quả là giá trúng thầu bị đẩy lên sát giá dự toán, làm suy giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước.