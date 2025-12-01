Hà Nội

Xã hội

Lâm Đồng dốc lực xây lại nhà sập do thiên tai, phấn đấu xong trước 15/1/2026

Hơn 3.000 căn nhà hư hỏng sau lũ, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ sửa chữa và bàn giao nhà mới cho dân trước Tết Bính Ngọ 2026.

Bảo Giang

Sáng 1/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp trực tuyến và trực tiếp với các sở, ngành để rà soát nhu cầu và bàn giải pháp khẩn cấp về xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại sau các đợt mưa lũ.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hồ Văn Mười nhấn mạnh đây là cuộc họp đột xuất, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung cho công tác khắc phục hậu quả sau lũ. Trong đó, nhiệm vụ cần triển khai ngay và khẩn trương nhất là ưu tiên hỗ trợ, sửa chữa và tái thiết nhà ở cho người dân.

img-0395.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng họp khẩn bàn giải pháp khắc phục nhà ở sau mưa lũ. Ảnh: Dương Phong

“Chiến dịch Quang Trung” được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động ngày 30/11 với tinh thần thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại tại các tỉnh miền Trung.

Thống kê bước đầu cho thấy hơn 3.000 căn nhà tại Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó 76 căn sập hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi. UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ 120 triệu đồng cho mỗi căn sập hoàn toàn và giao các sở, ngành phối hợp địa phương khảo sát, xây mới cho người dân. Nguồn kinh phí đã được bố trí, Sở Tài chính hướng dẫn địa phương hoàn thiện thủ tục để giải ngân nhanh.

kto-br_img-2073.jpg
Những hộ bị tốc mái, hư hỏng chờ được sửa chữa theo “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh minh họa

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu hoàn thành toàn bộ việc sửa chữa nhà ở trước ngày 20/12/2025 và bàn giao nhà mới cho các hộ bị sập hoàn toàn trước 15/1/2026, đồng thời báo cáo ngay nếu phát sinh khó khăn trong quá trình triển khai.

Thần tốc khôi phục nhà ở cho dân vùng lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng

Ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 234/CĐ-TTg, phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng triển khai ngay chiến dịch từ ngày 1/12 để kịp bảo đảm chỗ ở, thờ cúng tổ tiên và đón Tết Bính Ngọ 2026.

#Khắc phục hậu quả thiên tai #Xây dựng lại nhà ở sau lũ #Chương trình sửa chữa nhà dân #Chiến dịch Quang Trung #Phản ứng khẩn cấp sau mưa lũ #Hỗ trợ tài chính cho người dân

