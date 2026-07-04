Phê duyệt thầu siêu tốc, công bố trễ hàng tuần tại phường Bắc Nha Trang [Kỳ 2]

Quy trình phê duyệt khép kín trong vòng 24 giờ và việc chậm trễ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu lên đến 24 ngày tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tạo ra những khoảng trống thông tin cần được làm rõ

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh những dấu hiệu bất thường về việc nhà thầu liên tục trúng chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt đã được phân tích ở kỳ trước, hoạt động quản lý dự án tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục bộc lộ những điểm nghẽn nghiêm trọng về mặt thủ tục hành chính. Một quy trình phê duyệt hồ sơ khép kín được thực hiện với tốc độ siêu tốc khó tin chỉ trong vòng 24 giờ, nhưng kết quả lại bị chậm trễ công bố một cách khó hiểu trong suốt gần một tháng sau đó.

Quy trình dồn toa thần tốc trong 24 giờ

Trong hoạt động đầu tư công, việc tuân thủ trình tự, thủ tục hành chính không chỉ là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc mà còn là thước đo niềm tin của xã hội đối với sự minh bạch của dòng vốn ngân sách. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý của hai dự án cải tạo trường mầm non giao cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng V Home thi công lại cho thấy một kịch bản phê duyệt dồn dập đến mức phi thực tế.

Tại dự án thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Vĩnh Lương (Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và cổng, bảng hiệu), toàn bộ các mốc pháp lý mang tính nền tảng của một dự án đầu tư công đều được thực hiện trọn vẹn trong cùng một ngày. Cụ thể, Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 111/QĐ-TTDVSNC do ông Lê Văn Mỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang ký ban hành ngày 22/05/2026. Ngay trong ngày 22/05/2026 này, chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành gửi dự thảo hợp đồng, tổ chức thương thảo các điều khoản kỹ thuật, lập biên bản đàm phán. Và cũng chính trong ngày 22/05/2026, Giám đốc Lê Văn Mỹ tiếp tục đặt bút ký ban hành Quyết định số 112/QĐ-TTDVSNC phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty V Home với giá trúng thầu là 1.891.037.000 đồng.

Nguồn: MSC

Kịch bản phê duyệt "siêu tốc" này được sao chép chuẩn xác đến từng chi tiết tại dự án thứ hai: Thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Vĩnh Phương 1 (Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa hầm chứa nhà vệ sinh, sân chơi và sân phụ huynh đưa đón). Hồ sơ thể hiện, Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 106/QĐ-TTDVSNC, biên bản thương thảo hợp đồng, và Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 107/QĐ-TTDVSNC trao hợp đồng trị giá 570.045.000 đồng cho Công ty V Home đều được ban hành đồng loạt vào ngày 22/05/2026.

Về mặt quản lý và thực tiễn hành chính, việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đàm phán chi tiết hợp đồng xây lắp trị giá hàng tỷ đồng (bao gồm bóc tách khối lượng, kiểm tra năng lực nhân sự, thiết bị) và ban hành quyết định chỉ định thầu cho hai công trình độc lập cùng được hoàn tất trọn vẹn chỉ trong vòng 24 giờ là một dấu hiệu bất thường cần được làm rõ.

Độ trễ thông tin 24 ngày: Khoảng trống minh bạch

Bên cạnh sự thần tốc trong phê duyệt nội bộ, chủ đầu tư lại thể hiện sự chậm trễ kéo dài trong việc thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin đấu thầu trên hệ thống quốc gia.

Căn cứ vào dữ liệu trích xuất từ hồ sơ gốc và đối chiếu với thời gian công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một khoảng lùi thời gian rất lớn đã xuất hiện. Cụ thể, tại dự án cải tạo Trường Mầm non Vĩnh Phương 1, Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 107/QĐ-TTDVSNC có hiệu lực từ ngày 22/05/2026, nhưng phải đến tận ngày 12/06/2026 (tức là sau 21 ngày), thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu mới được đăng tải công khai.

Tình trạng chậm trễ này tiếp diễn ở mức độ nghiêm trọng hơn tại dự án Trường Mầm non Vĩnh Lương. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 112/QĐ-TTDVSNC cũng được ký vào ngày 22/05/2026, nhưng dữ liệu lịch sử trên mạng đấu thầu cho thấy kết quả này chỉ được công bố vào ngày 15/06/2026, tạo ra một độ trễ lên tới 24 ngày.

Đối chiếu với Điểm a, Khoản 1, Điều 8 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15) và Thông tư 79/2025/TT-BTC, pháp luật quy định rất khắt khe: chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành, thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu bắt buộc phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sự chậm đăng tải 21 ngày và 24 ngày tại hai gói thầu nêu trên đã vượt quá thời hạn cho phép gấp nhiều lần, đi ngược lại tinh thần chỉ đạo về công khai, minh bạch.

Trách nhiệm giải trình dưới góc độ pháp lý

Trong bối cảnh cả hai công trình cải tạo mầm non này đều áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện chỉ 60 ngày, việc chậm công khai thông tin gần một tháng đồng nghĩa với việc khi kết quả thầu được đưa ra ánh sáng, nhà thầu V Home thực tế ngoài hiện trường đã có thể thi công hoàn thành một khối lượng công việc đáng kể. Điều này vô hình trung hạn chế quyền tiếp cận thông tin và làm suy yếu khả năng giám sát cộng đồng của người dân địa phương đối với việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Đánh giá sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương thẳng thắn phân tích: "Tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế là bốn trụ cột đồng hành, không thể tách rời của hoạt động đấu thầu. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt rất rõ vai trò của người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư. Việc tuân thủ kỷ cương công khai thông tin đấu thầu không phải là một thủ tục hành chính tùy nghi mà là nghĩa vụ bắt buộc được chế định bởi pháp luật. Việc chậm công bố kết quả lên đến gần một tháng đã trực tiếp đặt dấu hỏi về tính công khai, minh bạch trong quá trình quản lý dự án" .

Trong bối cảnh địa phương đang triển khai mô hình hành chính mới, tinh gọn bộ máy còn 2 cấp (Cấp Tỉnh và Cấp Xã), thẩm quyền phê duyệt được giao tập trung lớn hơn cho cấp cơ sở. Điều này đòi hỏi trách nhiệm giải trình của người đứng đầu phải được đề cao tuyệt đối. Trách nhiệm đối với độ trễ 21 - 24 ngày này cũng như quy trình phê duyệt siêu tốc trong 24 giờ tại phường Bắc Nha Trang cần được soi chiếu rõ ràng nhằm đảm bảo môi trường đấu thầu thượng tôn pháp luật.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

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