Phát Thịnh CR trúng nhiều gói thầu xây lắp tại Khánh Hòa

Khảo sát 66 gói thầu của Phát Thịnh CR tại Khánh Hòa cho thấy mức chênh lệch tiết kiệm ngân sách rất lớn giữa các gói đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phát Thịnh CR (MST: 4201964241), có trụ sở tại Hẻm 786, Đại lộ Hùng Vương, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, là nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây lắp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) thể hiện doanh nghiệp đã tham gia khoảng 66 gói thầu, trúng 21 gói, với tổng giá trị trúng thầu tính đến cuối tháng 8/2026 đạt hơn 36 tỷ đồng, bao gồm cả liên danh.

Trong năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phát Thịnh CR (Phát Thịnh CR) được công bố trúng thầu tại một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Dữ liệu công khai cho thấy tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu có sự khác biệt tùy theo hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả thương thảo, đánh giá hồ sơ.

Dự án Cải tạo, nâng cấp tường rào khuôn viên UBND phường Cam Ranh, Liên danh Xây dựng IB2600367589 (gồm Phát Thịnh CR và Công ty TNHH Hưng Lộc) đã trúng thầu với giá 7.103.555.000 đồng. Ảnh: PG

Tỷ lệ tiết kiệm khác nhau tại các gói thầu

Tại một số gói thầu được tổ chức theo hình thức cạnh tranh, dữ liệu công khai ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ở mức tương đối cao.

Điển hình, gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tường rào khuôn viên UBND phường Cam Ranh do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phường Cam Ranh làm chủ đầu tư.

Theo biên bản mở thầu ngày 24/7/2026, gói thầu có 7 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Liên danh Xây dựng IB2600367589, trong đó Phát Thịnh CR là thành viên liên danh cùng Công ty TNHH Hưng Lộc, được phê duyệt trúng thầu với giá 7.103.555.000 đồng.

Theo dữ liệu hồ sơ, giá trúng thầu được xác định sau khi nhà thầu áp dụng mức giảm giá 26,3% so với giá dự thầu ban đầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-BQL ngày 12/8/2026 do Phó Giám đốc Lê Anh Tùng ký.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu cũng thể hiện một số nhà thầu không đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ mời thầu. Trong đó, Công ty TNHH Lê Huỳnh CR, Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Tân Hoàng Phúc và Công ty cổ phần xây dựng Liên Danh được đánh giá không đáp ứng một số yêu cầu về tính hợp lệ hoặc kinh nghiệm thực hiện hợp đồng.

Tương tự, tại gói thầu Chi phí xây dựng thuộc dự án Sửa chữa kè khu vực thôn Dốc Gạo, mã thông báo mời thầu IB2600387265, do UBND xã Khánh Sơn làm chủ đầu tư, Phát Thịnh CR được phê duyệt trúng thầu với giá 1.950.291.000 đồng.

Theo Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quốc Đông ký, giá gói thầu là 2.535.150.000 đồng. Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 584.859.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 23,07%.

Gói thầu có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ghi nhận Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Đạt KS không đáp ứng yêu cầu liên quan đến việc làm rõ thiết bị; Công ty TNHH Lê Huỳnh CR không đạt yêu cầu về tính hợp lệ; Công ty TNHH Kinh doanh Tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Hà và Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Nam Tiến không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo tiêu chí đánh giá.

Một số gói chỉ định thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Trong khi đó, tại một số gói thầu do UBND phường Bắc Cam Ranh làm chủ đầu tư, được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, tỷ lệ tiết kiệm ghi nhận ở mức thấp.

Cụ thể, tại gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, thay thế một số trang thiết bị điện và hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Cam Thành Nam, Phát Thịnh CR được phê duyệt trúng thầu với giá 1.299.000.000 đồng.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1429/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 do Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh Nguyễn Hoạt ký, giá gói thầu là 1.299.870.000 đồng. Chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 870.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,067%.

Tiếp đó, tại gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Các tuyến đường hẻm Hòa Do 6B và Hòa Do 4, Phát Thịnh CR được chỉ định thầu với giá 1.507.000.000 đồng.

Theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 do Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh Nguyễn Hoạt ký, giá gói thầu là 1.507.442.000 đồng. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 442.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,029%.

Dữ liệu lịch sử trên e-GP ghi nhận quyết định phê duyệt được ký ngày 17/6/2026, trong khi thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư công bố trên hệ thống vào ngày 20/7/2026.

Một phần Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 do Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh Nguyễn Hoạt ký phê duyệt Phát Thịnh CR trúng thầu với giá 1.507.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,029%. Nguồn: MSC.

Số liệu từ các gói thầu nêu trên cho thấy mức chênh lệch đáng kể về tỷ lệ tiết kiệm giữa từng gói thầu. Việc hình thành giá trúng thầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có hình thức lựa chọn nhà thầu, mức giá đề xuất của nhà thầu và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng theo quy định.

Góc nhìn về yêu cầu bảo đảm cạnh tranh và hiệu quả đấu thầu

Trao đổi về trường hợp một số nhà thầu tham dự nhưng không đáp ứng các yêu cầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng việc đánh giá hồ sơ cần được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí đã được công khai trong hồ sơ mời thầu và quy định pháp luật về đấu thầu.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập, Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đấu thầu. Việc lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu cần bảo đảm yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, việc xác định các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu cần tuân thủ quy định không đưa ra các điều kiện có thể hạn chế sự tham gia của nhà thầu theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, và các quy định liên quan tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn có mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu thấp, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc xác định giá gói thầu, tổ chức thương thảo và quản lý chi phí đầu tư cần được thực hiện theo đúng trình tự, quy định pháp luật.

Theo chuyên gia này, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong công tác đấu thầu và gắn trách nhiệm quản lý với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 5/5/2026 của Bộ Tài chính đề cập các giải pháp nhằm cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu và khuyến khích tiết giảm chi phí trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng theo quy định.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm là một trong các chỉ số có thể được tham khảo khi đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, việc đánh giá đầy đủ hiệu quả của từng gói thầu cần được xem xét trên cơ sở hồ sơ, quy mô công việc, điều kiện thực hiện và các quy định pháp luật có liên quan.

Toàn bộ số liệu, mốc thời gian liên quan đến các gói thầu nêu trên được tổng hợp từ dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các tài liệu được PV thu thập.

Dữ liệu về số lượng nhà thầu tham dự, nguyên nhân một số hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, giá trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm đã được thể hiện trong hồ sơ, báo cáo đánh giá và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc xem xét, đánh giá tính tuân thủ quy trình lựa chọn nhà thầu, thời điểm công khai thông tin và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.