Xã Cư Jút: Đối thủ giá thấp bị loại, liên danh 2 thành viên trúng gói thầu hơn 16 tỷ

Chào giá thấp hơn 1,83 tỷ nhưng bị loại ở bước kỹ thuật, Công ty T&Q để gói thầu làm đường hơn 16,2 tỷ về tay Liên danh Cư Jút với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,52%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) Nguyễn Hữu Hải vừa ký Quyết định số 303/QĐ-KT ngày 21/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Lê Hồng Phong xã Cư Jút (giai đoạn 2). Gói thầu có mã thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2600415338, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600234713 do Phòng Kinh tế xã Cư Jút làm chủ đầu tư.

Đối thủ giá thấp trượt kỹ thuật, liên danh trúng sát giá

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 16.295.271.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 720 ngày. Hoạt động tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) do Công ty TNHH Xây dựng Hạnh Phước Thịnh đảm nhiệm; Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thiên Hà thực hiện thẩm định.

Biên bản mở thầu ngày 12/08/2026 ghi nhận có 02 nhà thầu nộp E-HSDT tham dự. Trong đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q chào giá 14.463.530.556 đồng (thấp hơn giá gói thầu 1.831.740.444 đồng, tương đương mức giảm giá khoảng 11,24%). Nhà thầu thứ hai là Liên danh Nhà thầu thi công Cư Jút chào giá 16.210.131.823 đồng (giảm 85.139.177 đồng so với giá gói thầu).

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/BCĐG-HSDT ngày 17/08/2026 của Tổ chuyên gia, hồ sơ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q được đánh giá "Đạt" về tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm nhưng bị kết luận "Không Đạt" tại bước đánh giá kỹ thuật do không có đề xuất bảo hành công trình theo yêu cầu của E-HSMT.

Do đối thủ chào giá thấp bị loại ngay từ vòng kỹ thuật, đề xuất tài chính của nhà thầu này không được đưa vào so sánh. Liên danh Nhà thầu thi công Cư Jút là đơn vị duy nhất vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và được phê duyệt trúng thầu với giá 16.210.131.823 đồng tại Quyết định số 303/QĐ-KT. Mức tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 85.139.177 đồng, tương ứng 0,52%.

Quyết định số 303/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Hồ sơ hai doanh nghiệp trong liên danh trúng thầu

Liên danh Nhà thầu thi công Cư Jút được thành lập bởi 2 thành viên: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Đông Hưng Thịnh (liên danh chính) và Công ty TNHH Thiện Minh Thành (liên danh phụ). Cả hai doanh nghiệp đều đăng ký trụ sở hoạt động tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Đông Hưng Thịnh (mã số thuế 6400181545) tham gia hệ thống mạng đấu thầu từ tháng 06/2017. Nhà thầu đã tham gia 21 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 1 gói, với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 432,5 tỷ đồng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh).

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Thiện Minh Thành (mã số thuế 6400311970), được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu từ tháng 09/2016. Doanh nghiệp đã tham dự 45 gói thầu, trúng 37 gói, trượt 8 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 378,1 tỷ đồng.

Cần bảo đảm chặt chẽ hồ sơ đề xuất và giám sát hiệu quả thi công

Bình luận về tình huống đấu thầu xây lắp xuất hiện khoảng cách chênh lệch giá dự thầu lớn nhưng nhà thầu chào giá thấp bị loại vì tiêu chí kỹ thuật, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết theo quy định tại Điều 29 và Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn đánh giá nêu trong E-HSMT đã phát hành. Khi nhà thầu không đáp ứng một trong các nội dung kỹ thuật cơ bản bắt buộc như cam kết bảo hành công trình thì việc bị đánh giá không đạt là đúng trình tự luật định. Dù vậy, việc nhà thầu chào giá thấp hơn 1,83 tỷ đồng bị loại do lỗi hồ sơ đã làm mất đi cơ hội cạnh tranh giá trực tiếp, khiến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt mức thấp là 0,52%.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đều đặt trọng tâm vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong sử dụng vốn đầu tư công, triệt để thực hiện tiết kiệm chi phí ngân sách. Các nhà thầu khi tham dự đấu thầu qua mạng cần rà soát kỹ lưỡng cấu trúc E-HSDT nhằm tránh những sai sót hành chính hoặc kỹ thuật đáng tiếc làm mất lợi thế về giá. Đồng thời, đối với gói thầu hạ tầng giao thông có giá trị trên 16,2 tỷ đồng thực hiện theo hợp đồng trọn gói trong 720 ngày, chủ đầu tư cần tăng cường trách nhiệm giám sát, quản lý chặt chẽ chất lượng công trình và tiến độ thi công thực tế tại hiện trường.