Phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Hà Tĩnh truy điệu, an táng 6 hài cốt liệt sỹ Sau khi tìm kiếm, quy tập, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sỹ về an nghỉ tại Nghĩa Trang Liệt sỹ Nầm.

Trước đó, nhận được thông tin do người dân cung cấp, từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2024, Ban Chỉ đạo 24 huyện Hương Sơn phối hợp với Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sỹ (3 hài cốt được cất bốc tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây; 2 hài cốt được cất bốc tại Mai Lĩnh, xã Sơn Hàm; 1 hài cốt tại thôn 1, xã Sơn Giang). Hài cốt Liệt sỹ được lực lượng chức năng quy tập đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm. Đặc biệt, có 3 liệt sỹ có danh tính, gồm: Liệt sỹ Nguyễn Đức Thùy, Liệt sỹ Trần Văn Huy, Liệt sỹ Nguyễn Văn Tốn.