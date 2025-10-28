Hà Nội

Xã hội

Phát hiện 2 cá thể rùa quý hiếm trong đền Đại An ở Hà Tĩnh

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh vừa bàn giao hai cá thể rùa núi viền quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 28/10, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao 2 cá thể rùa núi viền quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc, bảo vệ và tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, chiều 27/10, Ban Quản lý đền Đại An (xã Đức Thinh, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện 2 cá thể rùa núi viền trong khuôn viên đền nên đã báo cáo chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm Đức Thọ để phối hợp xử lý.

image-1.jpg
Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 2 cá thể rùa núi viền quý hiếm.

Qua kiểm tra, 2 cá thể rùa núi viền nặng khoảng 3kg, sức khỏe bình thường, nhanh nhẹn và không bị thương.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm tiến hành bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Rùa núi viền có tên khoa học là Manouria impressa, thuộc nhóm IIB – loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là loài rùa cạn, sinh sống chủ yếu trong các khu rừng ẩm nhiệt đới và rừng núi cao ở khu vực Đông Nam Á như Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam...

>>> Mời độc giả xem thêm video cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

