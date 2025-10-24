Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người dân TP Huế giao nộp 2 cá thể rùa quý hiếm

Người dân ở xã Hưng Lộc (TP Huế) vừa bàn giao cho lực lượng chức năng 2 cá thể rùa quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 24/10, thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế cho biết, người dân trên địa bàn vừa giao nộp 2 cá thể rùa quý hiếm cho lực lượng chức năng.

Cụ thể, ngày 22/10, ông Hồ Đức Khánh (trú tại xã Hưng Lộc) phát hiện một cá thể rùa tại khu vực khe suối gần nhà nên đã bắt lại, rồi trình báo chính quyền địa phương.

nguoi-dan-tp-hue-lien-tiep-giao-nop-rua-quy-hiem-1761283370045336854180.jpg
Ông Hồ Đức Khánh giao nộp cá thể rùa cho lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, cá thể này được xác định là rùa ba gờ, nặng khoảng 1,5kg, thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, ngày 21/10, UBND xã Hưng Lộc phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp nhận một cá thể rùa sa nhân nặng khoảng 0,5kg, do ông Trần Việt (trú cùng xã) tự nguyện bàn giao.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục để thả các cá thể rùa về môi trường tự nhiên, đảm bảo công tác bảo tồn động vật hoang dã theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

#Cá thể #rùa quý hiếm #TP Huế #kiểm lâm #giao nộp #động vật

Bài liên quan

Xã hội

Thả cá thể rùa núi vàng quý hiếm về lại tự nhiên

Phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm bò vào nhà, ông Lê Bang (Quảng Trị) đã bắt lại, rồi giao nộp cơ quan chức năng.

Ngày 13/10, thông tin từ Hạt kiểm lâm Gio Linh – Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an xã Bến Hải, đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tổ chức thả cá thể rùa núi vàng quý hiếm về tự nhiên.

Trước đó, ngày 12/10 ông Lê Bang (trưởng thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) phát hiện 1 con rùa bò vào nhà nên đã chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội để hỏi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới