Người dân TP Huế giao nộp 2 cá thể rùa quý hiếm

Người dân ở xã Hưng Lộc (TP Huế) vừa bàn giao cho lực lượng chức năng 2 cá thể rùa quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 24/10, thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế cho biết, người dân trên địa bàn vừa giao nộp 2 cá thể rùa quý hiếm cho lực lượng chức năng.

Cụ thể, ngày 22/10, ông Hồ Đức Khánh (trú tại xã Hưng Lộc) phát hiện một cá thể rùa tại khu vực khe suối gần nhà nên đã bắt lại, rồi trình báo chính quyền địa phương.

Ông Hồ Đức Khánh giao nộp cá thể rùa cho lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, cá thể này được xác định là rùa ba gờ, nặng khoảng 1,5kg, thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, ngày 21/10, UBND xã Hưng Lộc phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp nhận một cá thể rùa sa nhân nặng khoảng 0,5kg, do ông Trần Việt (trú cùng xã) tự nguyện bàn giao.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục để thả các cá thể rùa về môi trường tự nhiên, đảm bảo công tác bảo tồn động vật hoang dã theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.