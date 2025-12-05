Hà Nội

Sống Khỏe

Điều trị u nhú tế bào gai sừng hóa bằng laser

Bệnh nhân 63 tuổi được điều trị u nhú sừng hóa bằng laser, giảm nguy cơ chuyển biến xấu và nâng cao thẩm mỹ, cần theo dõi định kỳ.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark (Đồng Nai) vừa sử dụng Laser loại bỏ u nhú tế bào gai sừng hóa cho bệnh nhân 63 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh.

Tổn thương của bệnh nhân là khối u cứng chắc, bề mặt sần sùi với lớp sừng dày màu vàng nhạt. Đây là hình ảnh điển hình của u nhú tế bào gai sừng hóa - tổn thương phát sinh từ lớp thượng bì, tiến triển chậm nhưng lan rộng và sừng hóa mạnh.

Theo BSCKI. Nguyễn Thị Dung, chuyên khoa da liễu Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark, khối u dù không gây đau hay ngứa nhưng ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và tâm lý. Hình thái tổn thương giống vỏ cây hoặc rễ cây khiến dân gian gọi đây là "Hội chứng người cây".

Khối u nhú tế bào gai sừng hóa của nam bệnh nhân không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn liên quan đến rối loạn da liễu cực hiếm gặp, nơi hệ miễn dịch "bất lực" trước sự tấn công của virus. Trên thế giới chỉ ghi nhận khoảng vài chục trường hợp được mô tả trong y văn.

Theo các bác sĩ, bệnh liên quan chặt chẽ đến sự suy giảm miễn dịch khiến cơ thể không kiểm soát được HPV, đặc biệt là HPV5 và HPV8. Có hai nhóm nguyên nhân: thể nguyên phát do đột biến gen EVER1/EVER2 làm suy giảm đáp ứng miễn dịch với HPV; và thể thứ phát gặp ở người suy giảm miễn dịch, bệnh nhân ghép tạng hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch.

Dù được xem là tổn thương lành tính, u nhú tế bào gai có thể chuyển biến xấu. Khoảng 90% ca ung thư da liên quan tình trạng này có mặt HPV5 hoặc HPV8. Một số trường hợp có nguy cơ tiến triển thành tiền ung thư hoặc loạn sản da nếu không can thiệp sớm.

Hình ảnh khối u nhú tế bào gai sừng hóa của bệnh nhân trước khi nhập viện. Ảnh dongnaicdc.vn

Với các tổn thương nhỏ, bệnh nhân có thể điều trị bằng thuốc bôi. Tuy nhiên, những khối u lớn hoặc sừng hóa mạnh thường phải can thiệp bằng Laser, đốt điện hoặc phẫu thuật cắt bỏ.

Sau phẫu thuật, việc chăm sóc và phòng ngừa tái phát là vô cùng quan trọng. Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh vệ sinh da kỹ lưỡng, đặc biệt ở các vùng da nhạy cảm hoặc có nếp gấp để loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn; tránh ma sát, hạn chế mặc quần áo quá chật hoặc cứng cọ xát vào vùng da tổn thương; thăm khám định kỳ, nếu phát hiện các nốt u mới, hoặc u cũ thay đổi hình dạng, màu sắc, kích thước, cần đến gặp bác sĩ ngay để được tư vấn và làm xét nghiệm HPV DNA nếu cần thiết.

