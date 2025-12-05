Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ 2 phương tiện chở cát 'lậu' trong đêm ở Vĩnh Long

Đang khai thác, vận chuyển gần 90m3 cát lậu đi tiêu thụ, 3 đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 5/12, thông tin từ Công an xã Đại Điền (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý 03 trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên tuyến sông Hàm Luông.

anh-3-phuong-tien-van-chuyen-khoang-san-khong-co-nguon-goc-hop-phap.jpg
Phương tiện chở cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 30/11, trong quá trình tuần tra, Công an xã Đại Điền phát hiện L.V.M.H (SN 1972, nơi ở hiện nay ấp Thiện Lương, xã Vĩnh Thành) và N.V.S (SN 1977, nơi ở hiện nay ấp An Khánh, xã Đồng Khởi) đang điều khiển tàu khai thác cát trái phép, khối lượng cát đo được bên trong phương tiện là 7,448 m3 cát.

Đến khoảng 0h30, ngày 01/12, Tổ công tác Công an xã tiếp tục phát hiện 01 tàu sắt do N.M.T (SN 1985, nơi ở hiện nay ấp Thanh Phước, xã Đồng Khởi) điều khiển, bên trong có chứa 80, 41m3 cát không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng:

(Nguồn: VOV)
