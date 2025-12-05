Apple thay tướng AI sau thất bại với Siri

John Giannandrea nghỉ hưu mùa xuân 2026, Apple đặt kỳ vọng vào Amar Subramanya để cải thiện Siri.
Trước khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà trung thành với phong cách thời trang váy ngắn trẻ trung, tôn tối đa đôi chân dài 1,11 m.
Bằng cách kết hợp tường thở làm từ gạch lỗ và lớp cây xanh bao bọc, ngôi nhà có thể lấy sáng – đón gió tự nhiên và giữ được sự mát lành của khí hậu nhiệt đới.
Trước khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà trung thành với phong cách thời trang váy ngắn trẻ trung, tôn tối đa đôi chân dài 1,11 m.
Hình ảnh MC Trần Khánh Vy xuất hiện tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội góp phần khẳng định hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ tài năng mà còn đầy trách nhiệm.
Dưới đây là những con giáp may mắn nhất tháng 12, hứa hẹn mang lại lợi nhuận ổn định và những cơ hội mới để gia tăng tài chính.
Một bàn cờ vua cổ được chạm khắc trên đá, do hai nhà quý tộc Tây Tạng giới thiệu đến khu vực này, và nó từng rất phổ biến trong giới thượng lưu Tây Tạng.
Puka - Gin Tuấn Kiệt làm đám cưới vào năm 2023. Không ít khán giả tò mò cuộc sống hôn nhân hiện tại của cặp đôi này.
Một phòng chôn cất chứa 35 xác ướp đầy bí ẩn đã được phát hiện ở Ai Cập, nằm gần Lăng mộ của Aga Khan, một trong những vị imam nổi tiếng của giáo phái Ismaili.
Nyctosaurus là một loài thằn lằn bay kỳ lạ thuộc kỷ Phấn trắng, nổi bật bởi chiếc mào hình “cột ăng-ten” hiếm thấy trong thế giới bò sát bay.
Cá ‘nằm võng’ làng Diệc, Hưng Yên thu hút du khách bởi kỹ thuật chế biến kỳ công, vàng óng, giữ nguyên vảy và ý nghĩa truyền thống độc đáo.
Nhà bán lẻ trực tuyến Coupang gây chấn động khi để lộ dữ liệu 33,7 triệu tài khoản suốt 5 tháng.
Mẫu naked-bike Ducati Streetfighter V4 S đã chính thức “cập bến” Việt Nam. Xe được Trâm Anh Motorsport phân phối và được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan.
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Subaru vừa công bố mẫu xe điện hoàn toàn mới Trailseeker 2026 với mức giá khởi điểm từ 39.995 USD (khoảng 1,04 tỷ đồng), đắt hơn so với "đàn anh" Outback mới.
Về hình ảnh mệt mỏi khi tham gia một sự kiện gần đây, TiTi (nhóm HKT) vừa phân trần. Nam ca sĩ còn cho biết sẽ ngưng diễn để chăm sóc sức khỏe.
Hokkaido mỗi mùa đông lại khoác lên lớp tuyết trắng đẹp mê hoặc, cùng các lễ hội sôi động, khu trượt tuyết hiện đại và loạt tour Nhật Bản hút khách Việt.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Snapdragon 8 Gen 5 là thành viên thứ hai thuộc dòng chip cao cấp thế hệ mới, được định vị nằm ngay dưới phiên bản Snapdragon 8 Elite.
Mặc dù Giáng Sinh vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nhưng 'em bé quốc dân' Pam yêu ơi đã khuấy động mạng xã hội với bộ ảnh chủ đề lễ hội cực kỳ đáng yêu.
Ở Miss Cosmo 2025, Hoa hậu Phương Linh liên tục thay đổi phong cách thời trang để phù hợp với từng hoạt động đồng thời giữ được vẻ rạng rỡ.
Nhiếp ảnh gia Slava Stepanov đã đến thăm nhiều địa danh ở nước Nga và ghi lại những bức ảnh về cảnh quan ấn tượng tại mỗi vùng đất.