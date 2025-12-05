Hà Nội

Apple thay tướng AI sau thất bại với Siri

Số hóa

Apple thay tướng AI sau thất bại với Siri

John Giannandrea nghỉ hưu mùa xuân 2026, Apple đặt kỳ vọng vào Amar Subramanya để cải thiện Siri.

Thiên Trang (TH)
Apple xác nhận John Giannandrea, giám đốc AI, sẽ nghỉ hưu vào mùa xuân năm 2026.
Trước khi rời vị trí, ông vẫn giữ vai trò cố vấn cho Apple trong giai đoạn chuyển giao.
Người kế nhiệm là Amar Subramanya, cựu chuyên gia AI tại Microsoft và Google.
Subramanya sẽ báo cáo trực tiếp cho Craig Federighi, người đứng đầu kỹ thuật của Apple, và phụ trách các mô hình nền tảng AI.
Subramanya từng có 16 năm làm việc tại Google, dẫn dắt kỹ thuật cho Google Assistant.
Các nhóm hạ tầng AI và tìm kiếm sẽ được chuyển giao cho Sabih Khan và Eddy Cue.
CEO Tim Cook gửi lời cảm ơn Giannandrea và kỳ vọng Siri sẽ cá nhân hóa hơn trong năm tới.
Sự ra đi của Giannandrea diễn ra sau nhiều khó khăn với Siri, đánh dấu bước chuyển mình lớn của Apple.
Thiên Trang (TH)
