Xã hội

Hà Nội triển khai dự án chống ngập trước mùa mưa 2026

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các dự án xây dựng khẩn cấp chống ngập úng trước mùa mưa 2026.

Theo Thanh Hiếu/Tiền phong

Theo đó, sẽ cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm...

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch khắc phục tình trạng trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP. Hà Nội, những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa lớn gây ra úng ngập diện rộng, kéo dài, nhiều tuyến đường, ngập sâu gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đặc biệt 3 cơn bão liên tiếp: số 5 (Kajiki); số 10 (Bualoi); số 11 (Matmo) đã gây úng ngập diện rộng.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các (trước mùa mưa 2026). Trong đó, tập trung cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long.

Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở; Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm.

Hàng loạt khu đô thị phía Tây bị ngập sâu trong đợt mưa bão vừa qua
Hàng loạt khu đô thị phía Tây bị ngập sâu trong đợt mưa bão vừa qua

Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở; nạo vét trục chính sông Nhuệ từ Liên Mạc đến đường Vành đai 4 (giai đoạn I).

Đầu tư xây dựng hồ điều hòa (bao gồm: Hồ Chèm (9ha) tại phường Đông Ngạc; Cổ Nhuế; Thụy Phương 2 (14,5 ha), Liên Mạc 1 (13ha) tại phường Thượng Cát; Phú Đô (31,5 ha) tại phường Từ Liêm;Yên Nghĩa 1 (20ha) tại xã An Khánh...

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai như: Dự án hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm Vĩnh Thanh (xã Vĩnh Thanh); Dự án Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch (nay là xã Vĩnh Thanh); Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa...

UBND thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án như: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ; Xây dựng thoát nước quận Hà Đông; Xây dựng trạm bơm Gia Thượng, hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh; Dự án chống úng ngập cục bộ cho các quận nội đô và một số huyện ven đô.

UBND thành phố cũng yêu cầu rà soát các sông, mương không còn chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp chuyển đổi sang phục vụ thoát nước đô thị. Các chủ đầu tư tập trung nguồn lực hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các khu đô thị, gồm hệ thống thoát nước, hồ điều hòa... để quản lý, bàn giao vận hành duy tu, đồng bộ với các công trình thoát nước của thành phố.

