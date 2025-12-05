Hà Nội

Điểm tên những động vật 'dị biệt' trong tự nhiên gây chấn động khoa học

Giải mã

Điểm tên những động vật 'dị biệt' trong tự nhiên gây chấn động khoa học

Nhện nửa đực nửa cái, chim lưỡng tính 2 màu... là những động vật cực hiếm gặp trên thế giới đã được các nhà khoa học phát hiện trong thời gian qua.

Tâm Anh (TH)
Con nhện lưỡng tính cực kỳ hiếm gặp với nửa bên là đực và nửa bên là cái được phát hiện tại miền Tây Thái Lan. Nó thuộc một loài nhện chưa từng được biết đến và được đặt tên là Damarchus inazuma. Ảnh: Yahoo news.
Các nhà khoa học phát hiện con chim sẻ mỏ to (tên khoa học: Pheucticus ludovicianus) đặc biệt khi mang cả 2 đặc tính của cá thể trống và mái khi thực hiện dự án nghiên cứu chim của Khu Bảo tồn thiên nhiên Powdermill (Mỹ). Phần cánh dưới bên trái của chim có màu vàng trong khi bên phải có màu hồng. Phần lông trên cánh bên trái có màu xám đối lập với màu trắng đen bên phải. Ảnh: ANNIE LINDSAY.
Con mèo tên Gemini chào đời tại Mỹ ngày 11/7/2012 gây chú ý khi có tới 2 khuôn mặt, hai tai, hai miệng, bốn mắt và 24 ngón chân. Ảnh: NBC.
Bà April Britt sống tại thành phố Northampton, bang Massachusetts, Mỹ đã phát hiện một con chim hồng y non với hình dáng "kỳ lạ". Nó có 2 đầu và 3 mỏ. Ảnh: UPI.
Trong triển lãm mang tên “Live Dragons” trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của thành phố Kiev, Ukraina tổ chức vào tháng 2/2012, con rùa có 2 đầu, 6 chân và 2 tim nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Theo ban tổ chức, con rùa có hình dáng đặc biệt như vậy là do hiện tượng đột biến gene. Ảnh: RIA Novosti.
Bà Lyn Newman tại làng Defford, hạt Worcestershire, Anh bất ngờ khi phát hiện trong trang trại của mình có một con gà có tới 4 cánh. Qua tìm hiểu, bà biết được con gà kỳ dị đó là là sản phẩm lai giữa hai loài gà khiến con gà con bị đột biến gene nên có tới 4 cánh. Ảnh: SWNS.
Con thằn lằn đuôi cộc được phát hiện ở thành phố Perth, Australia vào tháng 4/2010 gây chú ý với hình dáng đặc biệt. Nó có 2 đầu, 4 chân trước và 2 chân sau. Ảnh: treehugger.com.
Cá sấu con 2 đầu, 8 chân và 2 đuôi tại trang trại cá sấu Samut Prakarn ở ngoại ô thành phố Bangkok, Thái Lan. Ảnh: 123rf.com.
Con lợn tên Rudy có tới 2 đầu. Nó thuộc một trang trại tại bang Iowa, Mỹ. Ảnh: nydailynews.com.
