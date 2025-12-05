Nghĩ bị nhìn đểu, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên ở Lâm Đồng điều khiển xe máy chở 3, rú ga, nẹt pô và dùng dao đuổi đánh nhau trên đường phố gây mất an ninh trật tự.

Ngày 05/12, thông tin từ Công an phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố hàng chục bị can và ra lệnh tạm giam 10 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào đêm 22/11, Công an phường Bình Thuận nhận được tin báo về việc có hàng chục đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chở 3, rú ga, nẹt pô và đuổi đánh nhau trên đường Lê Duẩn gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, Công an phường Bình Thuận đã huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc điều tra, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức truy bắt các đối tượng có liên quan.

Nhóm đối tượng tại hiện trường vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 22/11 và rạng sáng 23/11, lực lượng Công an đã xác định được 03 nhóm với hơn 20 đối tượng tham gia gây rối, đa số các đối tượng này đều nằm trong danh sách quản lý của Công an phường.

Quá trình điều tra xác định, tối 22/11, trong lúc ngồi uống cà phê tại số 39 Lê Duẩn, khu phố 2 (phường Bình Thuận), nhóm của N.A.K (SN 2003) gồm 6 đối tượng cho rằng nhóm của L.N.T (SN 2006) gồm 9 đối tượng có hành vi nhìn đểu, khiêu khích.

Khi ra về, thấy nhóm L.N.T đang đậu xe gần quán, nhóm của N.A.K liền dùng dao tấn công khiến nhóm kia bỏ chạy tán loạn. Ngay lúc đó, nhóm của T.Q.T (SN 2008) gồm 13 đối tượng quen biết nhóm N.A.K, điều khiển 6 xe mô tô đến hỗ trợ và tiếp tục đuổi đánh nhóm L.N.T, gây hỗn loạn suốt khoảng 15 phút.

Được biết, nhóm đối tượng thanh thiếu niên này có độ tuổi từ 15 đến 20, đa số bỏ học, không nghề nghiệp ổn định, kết nối với nhau qua mạng xã hội và thường xuyên tụ tập vào buổi tối tại các khu vực đông người.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

