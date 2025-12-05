Hà Nội dự kiến vận hành hơn 1.800 camera và đèn tín hiệu AI từ 10/12

Dự kiến từ ngày 10/12, hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đưa vào vận hành.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, dự kiến từ ngày 10/12, sẽ đưa vào vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Triển khai lắp đặt hệ thống camera AI.

Nộp phạt nhanh chóng, giám sát công khai

Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội thảo “Xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông”.

Hội thảo tập trung đánh giá toàn diện thực trạng công tác xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), chỉ ra các tồn tại, vướng mắc; đồng thời thảo luận các giải pháp công nghệ - nghiệp vụ nhằm xây dựng quy trình xử phạt điện tử toàn trình, từ khâu phát hiện vi phạm bằng camera, lập biên bản điện tử, xác thực danh tính, gửi thông báo vi phạm, tích hợp nộp phạt trực tuyến đến theo dõi kết quả chấp hành...

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu bắt buộc, là nền tảng bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Ứng dụng công nghệ số không chỉ rút ngắn thời gian xử lý vi phạm, tiết kiệm chi phí xã hội mà còn giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục trực tuyến, nộp phạt nhanh chóng, giám sát công khai quy trình xử lý. Hệ thống dữ liệu được đồng bộ, chuẩn hóa sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của công dân.

Khẳng định tính cấp thiết của mô hình “xử phạt vi phạm hành chính toàn trình trên không gian mạng”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, đây là xu thế tất yếu, phù hợp yêu cầu cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ số - xã hội số.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân để hình thành văn hóa chủ động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.

Song song với đó, phải bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng và tiếp tục đẩy mạnh xử lý đối với các lỗi vi phạm giao thông phổ biến - là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Không chỉ phạt nguội mà còn hướng tới giảm ùn tắc

Tại hội thảo, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, trong bối cảnh hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ nhưng lưu lượng phương tiện, dân số và hoạt động vận tải tăng nhanh, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đặt ra cho lực lượng CSGT, Công an TP ngày càng nặng nề.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội.

Theo Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông thông minh là yêu cầu cấp bách, nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và tối ưu hóa tổ chức giao thông. Hiện Trung tâm điều khiển giao thông đã được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2.

Theo Công an TP Hà Nội, mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội”, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Hệ thống có thể tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định; đồng thời cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi như xe mất cắp, xe gây tai nạn bỏ chạy.

Bên cạnh đó, hệ thống cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng, góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao độ chính xác và minh bạch trong quản lý.