Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài (SN 1969, Hưng Yên) và Lê Trung Khoa (SN 1971, Thanh Hóa) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Lê Trung Khoa (ảnh phải) và Nguyễn Văn Đài

Theo đó, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 298/QĐ-ANĐT-P3 ngày 18/11/2025 và Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 5/12/2025 đối với Nguyễn Văn Đài (SN 1969, Hưng Yên, Quốc tịch Việt Nam). Tội danh bị khởi tố: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 296/QĐ-ANĐT-P3 ngày 17/11/2025 và Quyết định truy nã số 1642/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 05/12/2025 đối với Lê Trung Khoa (SN 1971, Thanh Hóa, Quốc tịch Việt Nam). Tội danh bị khởi tố: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Văn Đài, bị can Lê Trung Khoa ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Văn Đài, bị can Lê Trung Khoa đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Văn Đài, bị can Lê Trung Khoa phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138.