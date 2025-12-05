Camera A.I phát hiện 39 trường hợp vượt đèn đỏ

Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.

Ngày 5/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, khoảng thời gian từ 12h ngày 3/12 đến 12h ngày 4/12, Camera A.I tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 20.031 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 79 km/h. Đồng thời phát hiện 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Ngoài ra, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 20 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 39 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Trường hợp vượt đèn đỏ được camera A.I tự động phát hiện.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, các trường hợp vi phạm đều đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.