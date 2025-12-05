CSGT xử lý xe tải bị gọi ‘chim mồi’ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chiếc xe tải được cho là “chim mồi” “bẫy” lái xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị Cục CSGT giao thông xử lý.

Ngày 5/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, từ thông tin, hình ảnh do người dân đăng tải trên mạng xã hội Facebook về xe tải được cho là “chim mồi” “bẫy” lái xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã xác minh và xử lý.

Hình ảnh chiếc xe tải vi phạm đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Nguồn: Cục CSGT).

Theo đó, vào hồi 15h49 ngày 30/11/2025 xe ô tô tải biển số 24H-022.xx vi phạm đi vào làn dừng xe khẩn cấp, tại km 207+ 100 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội - Lào Cai).

Căn cứ hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ngày 4/12/2025, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản với người điều khiển xe ô tô vi phạm. Mức phạt cho hành vi vi phạm trên là 5.000.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Qua xác minh, lái xe Nguyễn Văn Luyến (sinh năm 1994, trú tại thôn Hồng Sơn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) thừa nhận hành vi vi phạm và nêu lý do có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ nên chạy chậm ở làn đường dừng xe khẩn cấp.

Lực lượng CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn. Nếu có hiện tượng được cho là “chim mồi” rất mong người dân cung cấp thông tin tới số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT: 0789388539 (có dùng tài khoản Zalo).