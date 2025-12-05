Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phẫu thuật nội soi thành công khối u trung thất sát cột sống

Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật nội soi thành công khối u trung thất sát cột sống
cho bệnh nhân 38 tuổi, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Bình Nguyên

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật nội soi qua đường ngực thành công cắt bỏ khối u trung thất sau vị trí sát cột sống, xâm lấn màng phổi.

Bệnh nhân Thân V Q (38 tuổi, ở xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện tình trạng khó thở, mệt mỏi, hụt hơi, khó nói, tê tay phải kèm các cơn giật mình vùng thân khi ngủ trong vài tháng nay. Gần đây, triệu chứng đau ngực tăng, thi thoảng giật mình thức giấc nên bệnh nhân đã đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám.

Người bệnh được thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm thăm dò chuyên sâu. Kết quả chụp CTscanner và MRI lồng ngực phát hiện khối u kích thước lớn 33x90x32mm nằm sát cột sống D7-D11. Các bác sĩ đã hội chẩn và chẩn đoán bệnh lý u trung thất sau, theo dõi u thần kinh.

2.jpg
Bác sĩ thăm khám sức khoẻ cho bệnh nhân/ Ảnh Bệnh viện Bãi Cháy

Nhận định vị trí u nằm sâu trong lồng ngực – nơi tiếp giáp nhiều cấu trúc quan trọng như hệ tĩnh mạch đơn, cột sống, xương sườn, nhu mô phổi, bó mạch thần kinh liên sườn, ống ngực, thực quản, nguy cơ chèn ép thần kinh; Khi khối u phát triển quá lớn gây xẹp phổi, tắc mạch, suy hô hấp….

Ê-kíp phẫu thuật của BSCKII Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Khoa Thần kinh – Lồng ngực, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị cho bệnh nhân. Dưới sự hỗ trợ của các thiết bị phẫu thuật nội soi hiện đại, phẫu thuật viên đã tiếp cận được khối u kích thước khoảng 5x10cm, mật độ chắc kéo dài từ cột sống D7-D11.

Sau 3 tiếng, ca phẫu thuật diễn ra an toàn, thành công cắt bỏ triệt để u trung thất sau, phổi nở tốt, không rò khí và không chảy dịch bạch huyết. 5 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt.

Ê kip bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị cho bệnh nhân/ Ảnh Bệnh viện Bãi Cháy

Ưu điểm vượt trội của phẫu thuật nội soi u trung thất là: Ít xâm lấn – vết mổ nhỏ khoảng 4cm; Ít đau, thẩm mỹ cao; Giảm nguy cơ nhiễm trùng; Hồi phục nhanh, xuất viện sau 7–10 ngày; Loại bỏ triệt để u – an toàn, hiệu quả.

Theo bác sĩ, u trung thất sau thường gặp 70% là u thần kinh dạng lành tính… Nếu không được phát hiện, phẫu thuật loại bỏ kịp thời có thể chèn ép vào tim, phổi, mạch máu lớn…, cản trở quá trình tuần hoàn, hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng như: đau ngực, khó thở, ho ra máu, sụt cân, suy yếu cơ thể… Khối u ác tính có thể di căn đến màng tim, phổi đe dọa tính mạng của người bệnh.

#u trung thất sau #nguy hiểm #phẫu thuật nội soi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu đôi mắt bệnh nhân mắc viêm xoang do nấm xâm lấn đe dọa tính mạng

Viêm xoang do nấm xâm lấn cấp tính là một bệnh lý nặng, diễn tiến nhanh có thể lan đến ổ mắt, làm liệt vận nhãn, lồi mắt, giảm thị lực.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa điều trị thành công, cứu sống bệnh nhân mắc viêm xoang do nấm xâm lấn cấp tính có biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Tưởng viêm xoang thông thường không ngờ nhiễm nấm xâm lấn nguy hiểm

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người phụ nữ 66 tuổi ở Nghệ An bị thủng đại tràng vì ngậm tăm khi ngủ

Ngày 25/11, thông tin từ Trung tâm Y tế Anh Sơn cho biết, các y bác sĩ vừa phẫu thuật lấy dị vật là chiếc tăm ra khỏi đại tràng của một người phụ nữ 66 tuổi.

Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế Anh Sơn (Nghệ An) vừa phẫu thuật thành công lấy dị vật là chiếc tăm tre nhọn ra khỏi đại tràng của một người phụ nữ 66 tuổi.

Trước đó, bà Nguyễn Thị T., 66 tuổi trú tại xã Anh Sơn có biểu hiện đau, chướng bụng, sốt nhẹ. Do cơn đau tăng dần, không rõ nguyên nhân, bà T. được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Anh Sơn khám.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chủ quan vết sước nhỏ, cụ ông suýt tử vong do biến chứng uốn ván

Đối với người tuổi hoặc những người làm việc thường xuyên tiếp xúc với kim loại, đất… nên tiêm nhắc lại vắc xin uốn ván mỗi 10 năm để duy trì hiệu quả bảo vệ.

Một vết xước nhỏ tưởng chừng vô hại đã khiến cụ ông 73 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch vì bệnh uốn ván. Câu chuyện là lời cảnh báo mạnh mẽ về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này, đặc biệt ở người cao tuổi có bệnh nền và chưa tiêm phòng đầy đủ.

Khoảng một tuần trước nhập viện, khi đang sửa chữa đồ dùng trong nhà, ông vô tình bị vật kim loại gây vết thương nhỏ ở chân. Nghĩ chỉ là trầy xước nhẹ nên không đi khám.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới