Phẫu thuật nội soi thành công khối u trung thất sát cột sống

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật nội soi qua đường ngực thành công cắt bỏ khối u trung thất sau vị trí sát cột sống, xâm lấn màng phổi.

Bệnh nhân Thân V Q (38 tuổi, ở xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện tình trạng khó thở, mệt mỏi, hụt hơi, khó nói, tê tay phải kèm các cơn giật mình vùng thân khi ngủ trong vài tháng nay. Gần đây, triệu chứng đau ngực tăng, thi thoảng giật mình thức giấc nên bệnh nhân đã đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám.

Người bệnh được thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm thăm dò chuyên sâu. Kết quả chụp CTscanner và MRI lồng ngực phát hiện khối u kích thước lớn 33x90x32mm nằm sát cột sống D7-D11. Các bác sĩ đã hội chẩn và chẩn đoán bệnh lý u trung thất sau, theo dõi u thần kinh.

Bác sĩ thăm khám sức khoẻ cho bệnh nhân/ Ảnh Bệnh viện Bãi Cháy

Nhận định vị trí u nằm sâu trong lồng ngực – nơi tiếp giáp nhiều cấu trúc quan trọng như hệ tĩnh mạch đơn, cột sống, xương sườn, nhu mô phổi, bó mạch thần kinh liên sườn, ống ngực, thực quản, nguy cơ chèn ép thần kinh; Khi khối u phát triển quá lớn gây xẹp phổi, tắc mạch, suy hô hấp….

Ê-kíp phẫu thuật của BSCKII Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Khoa Thần kinh – Lồng ngực, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị cho bệnh nhân. Dưới sự hỗ trợ của các thiết bị phẫu thuật nội soi hiện đại, phẫu thuật viên đã tiếp cận được khối u kích thước khoảng 5x10cm, mật độ chắc kéo dài từ cột sống D7-D11.

Sau 3 tiếng, ca phẫu thuật diễn ra an toàn, thành công cắt bỏ triệt để u trung thất sau, phổi nở tốt, không rò khí và không chảy dịch bạch huyết. 5 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt.

Ê kip bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị cho bệnh nhân/ Ảnh Bệnh viện Bãi Cháy

Ưu điểm vượt trội của phẫu thuật nội soi u trung thất là: Ít xâm lấn – vết mổ nhỏ khoảng 4cm; Ít đau, thẩm mỹ cao; Giảm nguy cơ nhiễm trùng; Hồi phục nhanh, xuất viện sau 7–10 ngày; Loại bỏ triệt để u – an toàn, hiệu quả.

Theo bác sĩ, u trung thất sau thường gặp 70% là u thần kinh dạng lành tính… Nếu không được phát hiện, phẫu thuật loại bỏ kịp thời có thể chèn ép vào tim, phổi, mạch máu lớn…, cản trở quá trình tuần hoàn, hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng như: đau ngực, khó thở, ho ra máu, sụt cân, suy yếu cơ thể… Khối u ác tính có thể di căn đến màng tim, phổi đe dọa tính mạng của người bệnh.