Truy tìm nhóm giang hồ Hải Phòng chuyên cho vay nặng lãi ở Sài Gòn

Ngày 17/12, Công an quận 2, TPHCM đang tiến hành truy tìm nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quý (SN 1999, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng cầm đầu), Trần Xuân Trường (SN 2001, ngụ TP.Hải Phòng), Phạm Văn Tuyền (SN 1994) và Nguyễn Thành Thái (SN 2000, cùng ngụ TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nhóm giang hồ Hải Phòng chuyên cho vay nặng lãi ở Sài Gòn.

Theo điều tra, chiều 7/10, trinh sát Công an quận 2 đi tuần tra thì phát hiện 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy không đội nón bảo hiểm ở đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2 nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, nhóm không xuất trình được bất cứ giấy tờ cá nhân nào. Kiểm tra xe, công an thu giữ 1 số bộ hồ sơ cho vay nặng lãi. Tổ trinh sát nghi ngờ nhóm hành nghề cho vay nặng lãi nên đưa về trụ sở.

Qua đấu tranh, nhóm khai là những người chuyên hành nghề cho vay nặng lãi ở khu vực. Cụ thể, nhóm từ TP.Hải Phòng vào TPHCM làm thuê cho cặp vợ chồng Đào Xuân Tùng và Vũ Thị Minh Hoà vào tháng 7/2019.

Theo đó, vợ chồng Tùng – Hoa giao tiền cho Quý quản lý cho vay. Quý được trả lương là 5 triệu đồng/tháng. Ba người còn lại thì mỗi người 3 triệu đồng/tháng. Người vay tiền chỉ cần các giấy tờ như: CMND, sổ hộ khẩu… đưa cho nhóm giữ. Sau đó, nhóm làm hồ sơ cho người vay kí và nhóm giữ giấy tờ này.

Khi người vay trả đủ tiền lãi và vay thì nhóm Quý mới trả lại giấy tờ. Mỗi ngày, Quý cùng Thái, Trường, Tuyền đến nhà khách để thu tiền. Tiền thu của khách thì Quý giao lại cho vợ chồng Tùng – Hoa.

Số tiền nhóm cho vay giao động từ 2 -10 triệu đồng, chủ yếu người vay là dân lao động, buôn bán ở quận 2. Nếu khách vay 1 triệu đồng thì trả 50 ngàn đồng/ngày trong 24 ngày. Trong số tiền thu thì nhóm tính là tiền gốc 41.700 đồng và tiền lãi là 8.300 đồng.

Sau khi lấy lời khai, công an đã cho các đối tượng về địa phương chờ củng cố hồ sơ xử lý. Sau đó, nhóm Quý đã rời khỏi nơi cư trú. Hiện có hơn 10 người vay tiền của nhóm tới công an trình báo.

Công an quận 2, TPHCM ra thông báo truy tìm đối với Quý, Trường, Tuyền, Thái ở đâu đề nghị đến công an làm việc. Nếu ai phát hiện 4 đối tượng ở đâu thì thông báo cho Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 2, địa chỉ số 989, đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM (số điện thoại: 028.37415334) để giải quyết.

Đồng thời, công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm tới trình báo để phục vụ việc điều tra.