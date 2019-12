Kẻ trộm lấy 200 cây vàng rồi phẩu thuật thẩm mỹ để tránh bị công an truy bắt

(Kiến Thức) - Sau khi đột nhập tiệm vàng lấy trộm 200 cây vàng trị giá 7 tỷ đồng, Lâm đã phẫu thuật thẩm mỹ và dùng chứng minh nhân dân giả để sử dụng nhằm tránh bị công an phát hiện.

Ngày 7/12, Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã bắt giữ đối tượng Trần Nguyên Lâm (29 tuổi, ngụ tại huyện Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Kẻ trộm lấy 200 cây vàng phẩu thuật thẩm mỹ để tránh bị công an truy bắt.

Lâm chính là nghi can thực hiện vụ đột nhập tiệm vàng Hồng Bền, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận lấy trộm 200 cây vàng trị giá 7 tỷ đồng vào ngày 5/11 gây xôn xao dư luận.

Sau khi Lâm thực hiện xong vụ trộm, y bỏ trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Lâm di chuyển bằng xe máy qua nhiều tỉnh thành. Trong quá trình này, Lâm dùng chứng minh nhân dân giả mang tên là Lê Bảo Nguyên (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để thuê khách sạn, nhà nghỉ tá túc.

Đồng thời, Lâm lên mạng theo dõi thông tin về vụ trộm cắp tài sản mình gây ra. Sau khi công an trích xuất hình ảnh từ camera an ninh nhận diện được Lâm thì y đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hình dạng. Mục đích, Lâm tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Thời gian này, Lâm cũng hay có mặt ở những quán bar, tụ điểm ăn chơi để vui chơi.

Rạng sáng 7/12, trinh sát công an phát hiện Lâm đang có mặt ở khách sạn tại Hà Nội nên bao vây bắt giữ. Khám xét, công an thu nhiều vòng vàng, điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.

Bước đầu, Lâm khai nhận thực hiện vụ trộm 200 cây vàng 1 mình. Lâm leo từ ngôi nhà đang xây dựng kế bên tiệm vàng cạy tôn rồi đu day xuống. Tại đây, Lâm cạy tủ lấy 200 cây vàng trị giá 7 tỷ đồng rồi tẩu thoát lẩn trốn ra Hà Nội.

Tang vật thu giữ.

Trước đó, sáng 5/11, ông Phạm Văn Sơn (SN 1983) là chủ tiệm vàng Hồng Bền ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình đã đến Công an huyện Bắc Bình khai báo mất số tài sản lớn.

Theo trình báo của ông Sơn, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đã gỡ mái tôn, đột nhập vào nhà để lấy nhiều tài sản có giá trị.

Tổng tài sản mất trộm gồm 200 lượng vàng, trong đó 100 lượng vàng 18k và 100 lượng vàng 24k. Tổng giá trị số vàng bị mất khoảng 7 tỷ đồng.

Công an vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh xác định Lâm là nghi can thực hiện vụ trộm.