Gái trẻ bức xúc "tố" hàng xóm sang phòng hiếp dâm

Ngày 29/10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đang củng cố hồ sơ xử lý với đối tượng Nguyễn Thanh Sang (SN 1973, ngụ ấp Bình Chính, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Theo điều tra, ngày 24/10, chị Hoàng Ngọc Huyền Trang (tên đã thay đổi, 21 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, trú tỉnh Hậu Giang) tới công an trình báo về việc bị Sang là hàng xóm ở cũng dãy nhà trọ hiếp dâm ngay tại nhà trọ.

Chị Huyền Trang kể, khoảng 5h cùng ngày chị đang nằm ngủ ở trong phòng trọ ở dãy nhà trọ tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Lúc này, Sang đi ngang qua thấy chị ngủ 1 mình nên đi vào. Chị Huyền Trang phát hiện thức giấc thì Sang khống chế đe doạ.

Hình minh hoạ. Ảnh: Internet

Tiếp đó, người đàn ông thực hiện hành vi hiếp dâm chị Huyền Trang mặc cho cô gái trẻ van xin. Thực hiện xong hành vi, Sang yêu cầu chị này không được kể với ai. Bức xúc nên chị Huyền Trang tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai chị Huyền Trang và khám nghiệm hiện trường. Qua truy xét, ngày 25/10, công an đã bắt giữ Sang. Tại cơ quan công an Sang thừa nhận hành vi phạm tội của mình.