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Quân sự - Thế giới

Pakistan tấn công dọc biên giới với Afghanistan, loại bỏ 29 tay súng

Lực lượng an ninh Pakistan đã tiến hành một chiến dịch trên bộ dọc biên giới với Afghanistan, loại bỏ 29 tay súng vũ trang.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, lực lượng an ninh Pakistan ngày 28/6 đã tiến hành một chiến dịch trên bộ ở khu vực dọc biên giới với Afghanistan, tiếp theo là cuộc tấn công có kế hoạch nhằm vào nơi ẩn náu của nhóm phiến quân, qua đó tiêu diệt 29 tay súng vũ trang.

Trong một bài đăng trên mạng X, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho hay chiến dịch nhằm đáp trả nhiều vụ tấn công trước đó do nhóm phiến quân tiến hành trên khắp nước này.

Bộ trưởng Tarar nói thêm rằng, chiến dịch mới nhất của Pakistan dọc biên giới với Afghanistan nhắm vào các nơi ẩn náu và khu vực an toàn của nhóm Taliban Pakistan, được biết đến với tên gọi Tehrik-e-Taliban Pakistan, hay TTP.

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Bộ trưởng Thông tin Pakistan, ông Attaullah Tarar. Ảnh: Radio Pakistan.

Chiến dịch an ninh của Pakistan diễn ra một ngày sau khi các phần tử có vũ trang tấn công trụ sở khu vực của lực lượng bán quân sự Rangers tại thành phố cảng Karachi khiến 3 binh sĩ thiệt mạng. Lực lượng an ninh sau đó tiêu diệt 3 kẻ tấn công và bắt giữ 1 nghi phạm khác, được quân đội xác định là một công dân Afghanistan trong tình trạng bị thương.

Trong khi đó, người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan, Zabihullah Mujahid, nói rằng các cuộc tấn công của Pakistan đã khiến hàng chục thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng và bị thương.

“Chúng tôi kịch liệt lên án hành động gây hấn này và coi đó là một tội ác”, ông nói.

Pakistan chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công của phiến quân nhắm vào cảnh sát và lực lượng an ninh trong những năm gần đây. Chính quyền Pakistan đổ lỗi cho nhóm Taliban Pakistan và các nhóm phiến quân đồng minh gây ra phần lớn các vụ bạo lực này.

Diễn biến mới nhất có khả năng làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Islamabad và Kabul.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Pakistan không kích Afghanistan hồi tháng 2/2026

Nguồn video: VTV
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