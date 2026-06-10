Pakistan không kích Afghanistan, ít nhất 13 người thiệt mạng

Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Afghanistan, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

AP dẫn lời người phát ngôn của chính quyền Taliban tại Afghanistan, Zabihullah Mujahid cho biết, cuộc không kích mới nhất của Pakistan nhắm vào các tỉnh Khost, Kunar và Paktika của Afghanistan, khiến 11 trẻ em, một phụ nữ và một người đàn ông lớn tuổi thiệt mạng.

Pakistan chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về các cuộc tấn công.

Rất đông người tập trung tại ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của quân đội Pakistan tại Behsud, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 22/2/2026. Ảnh: AP/Hedayat Shah.

Vụ không kích diễn ra một ngày sau khi một trạm an ninh ở khu vực Hasan Khel thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, bị tấn công, dẫn tới cuộc đấu súng dữ dội khiến 6 thành viên của Lực lượng Cảnh sát Liên bang thiệt mạng và một số người khác bị thương, theo Bộ Nội vụ Pakistan.

Giới chức địa phương ngày 9/6 cho biết, lực lượng an ninh đã tiêu diệt 8 kẻ tấn công và ngăn chặn một âm mưu tràn vào trạm kiểm soát. Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi sau đó đã tham dự lễ cầu nguyện cho các binh sĩ thiệt mạng tại Peshawar.

Vào tháng 2/2026, Pakistan tuyên bố đang trong tình trạng "chiến tranh công khai" với Afghanistan, sau khi các cuộc tấn công của nhóm phiến quân nhằm vào dân thường và lực lượng an ninh ở Pakistan gia tăng.

Afghanistan cho biết, các cuộc không kích của Pakistan hồi tháng 3/2026 nhắm vào một cơ sở cai nghiện ma túy ở Kabul đã khiến hơn 400 người thiệt mạng. Pakistan bác bỏ tuyên bố này và phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, cho biết họ đã tấn công một kho đạn dược.

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