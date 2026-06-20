Đánh bom ở Pakistan, ít nhất 7 người thiệt mạng

AP dẫn thông báo từ nhà chức trách địa phương cho biết, vụ nổ bom xảy ra tại khu vực tây bắc Pakistan vào ngày 20/6.

"Vụ nổ đầu tiên nhằm vào một chiếc xe trong khi vụ thứ hai xảy ra khi lực lượng cứu hộ đang ứng cứu tại hiện trường vụ nổ ở Bannu, một huyện thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa giáp biên giới với Afghanistan", quan chức cảnh sát cấp cao Yasir Afridi thông tin, nói thêm rằng cả hai quả bom đều được kích hoạt từ xa.

Hiện trường vụ đánh bom xe tại một khu chợ ở Sarai Norag thuộc Lakki Marwat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, hồi tháng 5/2026. Ảnh: AP/Farhat Ullah.

"5 người thiệt mạng trong vụ nổ đầu tiên và 2 nạn nhân trong vụ nổ thứ hai. Ngoài ra, 3 nạn nhân bị thương", ông Afridi cho hay.

Chiến dịch truy tìm thủ phạm đang được tiến hành.

Hiện chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom, nhưng nghi ngờ đổ dồn vào Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), nhóm từng bị cáo buộc gây ra các vụ tấn công tương tự trước đây.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari kịch liệt lên án các vụ đánh bom. Trong một tuyên bố, ông bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục.

Dù không nêu đích danh nhóm nào, ông Zardari đã đưa ra lời cảnh báo đối với “những kẻ điều khiển khủng bố trong và ngoài nước” đang cung cấp nơi trú ẩn an toàn, hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ tài chính cho các mạng lưới phiến quân.

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