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[GALLERY] Skoda Slavia 2027 giá rẻ xuất xưởng, mở bán ngay tháng 10/2026

Số hóa - Xe

[GALLERY] Skoda Slavia 2027 giá rẻ xuất xưởng, mở bán ngay tháng 10/2026

Sau Ấn Độ, Skoda Slavia 2027 giá rẻ sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Việt Nam, cạnh tranh với Hyundai Accent, Volkswagen Virtus và Honda City.

Nguyễn Anh
Skoda Slavia 2027 phiên bản nâng cấp đã lần đầu tiên được giới thiệu ở thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 8/2026. Đến nay, Skoda Ấn Độ đã bắt đầu sản xuất Slavia bản nâng cấp tại nhà máy Chakan ở Pune. Theo kế hoạch, xe sẽ chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào ngày 6/10/2026 tới đây.
Skoda Slavia 2027 phiên bản nâng cấp đã lần đầu tiên được giới thiệu ở thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 8/2026. Đến nay, Skoda Ấn Độ đã bắt đầu sản xuất Slavia bản nâng cấp tại nhà máy Chakan ở Pune. Theo kế hoạch, xe sẽ chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào ngày 6/10/2026 tới đây.
Việc bắt đầu sản xuất đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong quá trình đưa Skoda Slavia 2027 ra thị trường. Chia sẻ về sự phát triển này, ông Piyush Arora, Giám đốc Điều hành kiêm Tổng giám đốc Skoda Ấn Độ, cho biết mẫu xe mới được phát triển dựa trên những thế mạnh hiện có của Slavia, đồng thời bổ sung các nâng cấp về công nghệ, tiện nghi và sự thực dụng.
Việc bắt đầu sản xuất đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong quá trình đưa Skoda Slavia 2027 ra thị trường. Chia sẻ về sự phát triển này, ông Piyush Arora, Giám đốc Điều hành kiêm Tổng giám đốc Skoda Ấn Độ, cho biết mẫu xe mới được phát triển dựa trên những thế mạnh hiện có của Slavia, đồng thời bổ sung các nâng cấp về công nghệ, tiện nghi và sự thực dụng.
Mẫu xe sedan Skoda Slavia đã đạt doanh số gần 80.000 xe tại Ấn Độ kể từ khi ra mắt. Theo Skoda, mẫu sedan này chiếm gần 30% thị phần trong phân khúc khiến việc nâng cấp trở nên quan trọng nhằm duy trì vị thế trên thị trường.
Mẫu xe sedan Skoda Slavia đã đạt doanh số gần 80.000 xe tại Ấn Độ kể từ khi ra mắt. Theo Skoda, mẫu sedan này chiếm gần 30% thị phần trong phân khúc khiến việc nâng cấp trở nên quan trọng nhằm duy trì vị thế trên thị trường.
Như đã được công bố tại sự kiện ra mắt vào hồi tháng 8 năm nay, Skoda Slavia 2027 đã được cải tiến nhẹ ở khu vực ngoại thất. Có thể thấy rõ điều này qua lưới tản nhiệt mới, cản trước và sau thiết kế lại. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED mới với dải đèn LED định vị ban ngày được điều chỉnh lại.
Như đã được công bố tại sự kiện ra mắt vào hồi tháng 8 năm nay, Skoda Slavia 2027 đã được cải tiến nhẹ ở khu vực ngoại thất. Có thể thấy rõ điều này qua lưới tản nhiệt mới, cản trước và sau thiết kế lại. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED mới với dải đèn LED định vị ban ngày được điều chỉnh lại.
Tổng thể thiết kế của Skoda Slavia 2027 vẫn giữ nét quen thuộc. Trong khi đó, bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới giúp tạo sự khác biệt cho khu vực bên sườn. Phía sau, mẫu sedan hạng B này được trang bị cụm đèn hậu LED, đèn báo rẽ tuần tự và cản sau mới. Không giống người anh em Skoda Kushaq, các chi tiết trang trí trên lưới tản nhiệt của Slavia không được tích hợp đèn chiếu sáng.
Tổng thể thiết kế của Skoda Slavia 2027 vẫn giữ nét quen thuộc. Trong khi đó, bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới giúp tạo sự khác biệt cho khu vực bên sườn. Phía sau, mẫu sedan hạng B này được trang bị cụm đèn hậu LED, đèn báo rẽ tuần tự và cản sau mới. Không giống người anh em Skoda Kushaq, các chi tiết trang trí trên lưới tản nhiệt của Slavia không được tích hợp đèn chiếu sáng.
Skoda Slavia 2027 tại thị trường Ấn Độ có 10 tùy chọn màu ngoại thất, trong đó có hai màu mới là bạc Arctic Silver và be Cappuccino Beige. Tùy chọn màu sắc sẽ khác nhau ở từng phiên bản, đồng thời khách hàng cũng có thể lựa chọn cách phối 2 tông màu cho xe. Những chiếc xe màu be Cappuccino Beige dự kiến sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng từ tháng 12/2026.
Skoda Slavia 2027 tại thị trường Ấn Độ có 10 tùy chọn màu ngoại thất, trong đó có hai màu mới là bạc Arctic Silver và be Cappuccino Beige. Tùy chọn màu sắc sẽ khác nhau ở từng phiên bản, đồng thời khách hàng cũng có thể lựa chọn cách phối 2 tông màu cho xe. Những chiếc xe màu be Cappuccino Beige dự kiến sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng từ tháng 12/2026.
Phiên bản Monte Carlo cao cấp nhất có thêm một số điểm nhấn ngoại thất riêng như mâm xe hợp kim màu đen, cùm phanh màu đỏ, chi tiết trang trí trên lưới tản nhiệt, logo ở chắn bùn và cánh gió nhỏ ở mép cốp sau. Khoang nội thất sử dụng tông màu đen kết hợp các chi tiết màu đỏ tương phản.
Phiên bản Monte Carlo cao cấp nhất có thêm một số điểm nhấn ngoại thất riêng như mâm xe hợp kim màu đen, cùm phanh màu đỏ, chi tiết trang trí trên lưới tản nhiệt, logo ở chắn bùn và cánh gió nhỏ ở mép cốp sau. Khoang nội thất sử dụng tông màu đen kết hợp các chi tiết màu đỏ tương phản.
Bên trong xe, thiết kế mặt táp-lô quen thuộc vẫn được giữ lại, nhưng mẫu sedan này có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hỗ trợ tính năng dẫn đường từng chặng. Trong khi đó, hệ thống thông tin giải trí 10,1 inch nâng cấp hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây.
Bên trong xe, thiết kế mặt táp-lô quen thuộc vẫn được giữ lại, nhưng mẫu sedan này có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hỗ trợ tính năng dẫn đường từng chặng. Trong khi đó, hệ thống thông tin giải trí 10,1 inch nâng cấp hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây.
Skoda cũng nhấn mạnh hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới của Slavia với trợ lý AI Companion được vận hành bởi Google Cloud. Các trang bị bổ sung khác gồm camera toàn cảnh 360 độ và ghế sau có tính năng massage như xe sang. Skoda khẳng định Slavia mới là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc có ghế massage phía sau.
Skoda cũng nhấn mạnh hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới của Slavia với trợ lý AI Companion được vận hành bởi Google Cloud. Các trang bị bổ sung khác gồm camera toàn cảnh 360 độ và ghế sau có tính năng massage như xe sang. Skoda khẳng định Slavia mới là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc có ghế massage phía sau.
Nâng cấp cơ khí đáng chú ý của Skoda Slavia 2027 nằm ở hộp số tự động biến mô 8 cấp mới, kết hợp với động cơ xăng TSI 1.0L. Thông số động cơ thực tế vẫn được giữ nguyên với công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Ngoài hộp số tự động 8 cấp mới, động cơ này còn có thể đi kèm với hộp số 6 cấp.
Nâng cấp cơ khí đáng chú ý của Skoda Slavia 2027 nằm ở hộp số tự động biến mô 8 cấp mới, kết hợp với động cơ xăng TSI 1.0L. Thông số động cơ thực tế vẫn được giữ nguyên với công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Ngoài hộp số tự động 8 cấp mới, động cơ này còn có thể đi kèm với hộp số 6 cấp.
Đáng tiếc là hệ thống an toàn chủ động ADAS tiếp tục không được trang bị cho Skoda Slavia 2027 thế hệ mới, kém hơn 1 số đối thủ cùng phân khúc. Sự thiết sót này có thể khiến một số khách hàng cân nhắc trước khi xuống tiền mua xe.
Đáng tiếc là hệ thống an toàn chủ động ADAS tiếp tục không được trang bị cho Skoda Slavia 2027 thế hệ mới, kém hơn 1 số đối thủ cùng phân khúc. Sự thiết sót này có thể khiến một số khách hàng cân nhắc trước khi xuống tiền mua xe.
Khi ra mắt thị trường, Skoda Slavia 2027 mới sẽ cạnh tranh với các đối thủ như; Hyundai Accent, Volkswagen Virtus và Honda City trong phân khúc sedan hạng B. Sau Ấn Độ, mẫu xe này sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Việt Nam.
Khi ra mắt thị trường, Skoda Slavia 2027 mới sẽ cạnh tranh với các đối thủ như; Hyundai Accent, Volkswagen Virtus và Honda City trong phân khúc sedan hạng B. Sau Ấn Độ, mẫu xe này sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Việt Nam.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Skoda Slavia 2027 mới.
Nguyễn Anh
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