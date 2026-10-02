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Kho tri thức

Bác sĩ cảnh báo thói quen lấy nước vòi sen để súc miệng

Một thói quen tưởng vô hại trong phòng tắm đang được chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế, đặc biệt khi đầu vòi sen đã sử dụng lâu ngày và ít được vệ sinh.

Hà Vy

Khi tắm, nhiều người thường tiện tay hứng nước từ vòi sen để súc miệng, thậm chí đánh răng ngay dưới vòi nước. Tuy nhiên, một chuyên gia tại Hàn Quốc gần đây khuyến cáo nên từ bỏ thói quen này nếu đầu vòi sen đã được sử dụng trong thời gian dài.

Theo Seoul Economic Daily, GS Lim Jae-joon, chuyên gia hô hấp tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cho biết, vi khuẩn có thể bám và tích tụ bên trong những đầu vòi sen cũ, sau đó phát tán theo nước.

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Giáo sư Lim Jae-joon khuyên mọi người không nên lấy nước trực tiếp từ những đầu vòi như vậy để súc miệng.

Loại vi khuẩn được chuyên gia đặc biệt nhắc tới là mycobacteria không lao, gọi tắt là NTM. Khác với vi khuẩn gây bệnh lao, NTM là một nhóm vi khuẩn tồn tại phổ biến trong tự nhiên, bao gồm đất và nước.

Điều đáng chú ý là NTM không chỉ xuất hiện ở ao, hồ hay sông suối. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết chúng cũng có thể hiện diện trong nguồn nước sinh hoạt và những thiết bị quen thuộc như vòi nước và đầu vòi sen.

Một trong những lý do khiến các thiết bị này trở thành nơi vi khuẩn có thể phát triển là sự hình thành của màng sinh học. Đây là lớp chứa các vi sinh vật bám trên những bề mặt thường xuyên ẩm ướt, chẳng hạn mặt trong của đường ống hoặc đầu vòi nước.

Lớp màng này không phải lúc nào cũng nhìn thấy bằng mắt thường. Vì thế, một đầu vòi sen trông sạch sẽ ở bên ngoài vẫn có thể chứa vi sinh vật ở những khu vực phía trong khó vệ sinh.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí mBio đã phân tích mẫu màng sinh học trong đầu vòi sen từ 656 hộ gia đình, gồm 606 hộ tại Mỹ và 50 hộ ở châu Âu. Kết quả cho thấy vi khuẩn thuộc chi Mycobacterium xuất hiện phổ biến trong các mẫu và có thể chiếm tỷ lệ đáng kể trong cộng đồng vi khuẩn sống ở đây.

Vấn đề được quan tâm nhiều hơn nằm ở cách vòi sen đưa nước ra ngoài. Thay vì tạo thành một dòng nước tập trung, đầu vòi chia nước thành nhiều tia và những giọt nhỏ. Một phần có thể trở thành các hạt nước li ti trong không khí và được con người hít vào khi tắm.

Các nhà nghiên cứu cho biết khi nước chứa NTM biến thành dạng sương hoặc tia nước nhỏ, chẳng hạn nước từ vòi sen, con người có thể hít vi khuẩn vào đường hô hấp.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa hứng nước vòi sen vào miệng chắc chắn gây nhiễm trùng. Hiện chưa có nghiên cứu trực tiếp xác định nguy cơ mắc bệnh chỉ từ hành động này. Với phần lớn người khỏe mạnh, nguy cơ do NTM vẫn thấp.

Những người cần thận trọng hơn là người mắc bệnh phổi mạn tính, từng có tổn thương phổi hoặc có hệ miễn dịch suy yếu. Đây là những nhóm dễ bị ảnh hưởng hơn nếu tiếp xúc với NTM.

Để hạn chế vi khuẩn tích tụ, CDC khuyến cáo vệ sinh đầu vòi sen khi xuất hiện cặn bẩn. Nếu vòi không được sử dụng trong một tuần hoặc lâu hơn, nên xả nước trước khi dùng trở lại. GS Lim Jae-joon cũng khuyên vệ sinh bên trong và thay đầu vòi định kỳ.

Seoul Economic Daily
#vòi sen cũ #vi khuẩn #vệ sinh #súc miệng #an toàn

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