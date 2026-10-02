Tử vi 12 cung hoàng đạo 3/10/2026: Cự Giải tình cảm khởi sắc

Tử vi 12 cung hoàng đạo 29/9: Song Tử đón ý tưởng mới, nên tránh cảm tính
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/9, Song Tử có thể đón một ý tưởng bất ngờ, mở ra hướng đi mới trong công việc nhưng cần bình tĩnh, tránh để cảm xúc chi phối.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 28/9: Bạch Dương có cơ hội mới, tránh quyết định vội
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 28/9, Bạch Dương có cơ hội tạo bước tiến mới trong công việc, nhưng cần kiểm soát cảm xúc, tránh quyết định quá nhanh.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 27/9: Song Ngư trực giác tốt, thận trọng tài chính
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 27/9, Song Ngư cực kỳ nhạy cảm, họ có trực giác tốt nhưng cũng cần kiểm chứng thông tin và thận trọng trong lĩnh vực tài chính.
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